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Резкое похолодание и дождь со снегом и штормовым ветром идут в Крым
Резкое похолодание и дождь со снегом и штормовым ветром идут в Крым - РИА Новости Крым, 01.11.2024
Резкое похолодание и дождь со снегом и штормовым ветром идут в Крым
В Крыму в ближайшие дни ожидается резкое похолодание, которое будет сопровождаться дождями и усилением ветра до 25 метров в секунду. Об этом сообщает главное... РИА Новости Крым, 01.11.2024
2024-11-01T13:43
2024-11-01T13:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму в ближайшие дни ожидается резкое похолодание, которое будет сопровождаться дождями и усилением ветра до 25 метров в секунду. Об этом сообщает главное управление МЧС России по республике со ссылкой на региональный гидрометцентр.Температура воздуха 3 ноября резко понизится на 8-10 градусов и составит от 0 до +5 ночью, днем – от 5 до 10 градусов выше нуля.В МЧС напомнили, что при таких погодных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ. Кроме того, может вырасти число ДТП, возникнуть трудности с движением транспорта на дорогах, особенно на затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах.Спасатели просят крымчан и гостей полуострова не выходить в горнолесную местность, воздержаться от выхода в море и внутренние водоемы, не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крым идут морозыКаким будет ноябрь в КрымуГрозовые ливни с сильным ветром идут на Кубань
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новости крыма, крым, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), крымский гидрометцентр, погода в крыму, крымская погода, штормовое предупреждение
Резкое похолодание и дождь со снегом и штормовым ветром идут в Крым
Резкое похолодание и дождь со снегом и ветром в Крыму ожидаются в ближайшие дни – МЧС
13:43 01.11.2024 (обновлено: 13:54 01.11.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму в ближайшие дни ожидается резкое похолодание, которое будет сопровождаться дождями и усилением ветра до 25 метров в секунду. Об этом сообщает главное управление МЧС России по республике со ссылкой на региональный гидрометцентр.
"В связи с прохождением холодного фронтального раздела 2-3 ноября в Крыму ожидается резкое изменение погодных условий: усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 15-20 м/с, местами до 25 м/с; вечером 2 ноября, ночью 3 ноября – дождь, в горах со снегом", – говорится в сообщении.
Температура воздуха 3 ноября резко понизится на 8-10 градусов и составит от 0 до +5 ночью, днем – от 5 до 10 градусов выше нуля.
В МЧС напомнили, что при таких погодных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ. Кроме того, может вырасти число ДТП, возникнуть трудности с движением транспорта на дорогах, особенно на затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах.
Спасатели просят крымчан и гостей полуострова не выходить в горнолесную местность, воздержаться от выхода в море и внутренние водоемы, не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения.
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