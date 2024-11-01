https://crimea.ria.ru/20241101/rezkoe-pokholodanie-i-shtormovoy-veter-s-dozhdyami-idut-v-krym-1141534090.html

Резкое похолодание и дождь со снегом и штормовым ветром идут в Крым

Резкое похолодание и дождь со снегом и штормовым ветром идут в Крым - РИА Новости Крым, 01.11.2024

Резкое похолодание и дождь со снегом и штормовым ветром идут в Крым

В Крыму в ближайшие дни ожидается резкое похолодание, которое будет сопровождаться дождями и усилением ветра до 25 метров в секунду. Об этом сообщает главное... РИА Новости Крым, 01.11.2024

2024-11-01T13:43

2024-11-01T13:43

2024-11-01T13:54

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму в ближайшие дни ожидается резкое похолодание, которое будет сопровождаться дождями и усилением ветра до 25 метров в секунду. Об этом сообщает главное управление МЧС России по республике со ссылкой на региональный гидрометцентр.Температура воздуха 3 ноября резко понизится на 8-10 градусов и составит от 0 до +5 ночью, днем – от 5 до 10 градусов выше нуля.В МЧС напомнили, что при таких погодных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ. Кроме того, может вырасти число ДТП, возникнуть трудности с движением транспорта на дорогах, особенно на затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах.Спасатели просят крымчан и гостей полуострова не выходить в горнолесную местность, воздержаться от выхода в море и внутренние водоемы, не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крым идут морозыКаким будет ноябрь в КрымуГрозовые ливни с сильным ветром идут на Кубань

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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