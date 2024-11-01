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После подрыва ВСУ женского монастыря в Курской области СК возбудил дело - РИА Новости Крым, 01.11.2024
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После подрыва ВСУ женского монастыря в Курской области СК возбудил дело
После подрыва ВСУ женского монастыря в Курской области СК возбудил дело - РИА Новости Крым, 01.11.2024
После подрыва ВСУ женского монастыря в Курской области СК возбудил дело
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении украинских боевиков, причастных к подрыву Курского Троицкого женского монастыря, при котором погибли РИА Новости Крым, 01.11.2024
2024-11-01T12:43
2024-11-01T13:24
курская область
ск рф (следственный комитет российской федерации)
новости
взрыв
уголовный кодекс
происшествия
теракт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении украинских боевиков, причастных к подрыву Курского Троицкого женского монастыря, при котором погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.В результате погибли два мирных жителя, а также уничтожены жилые здания и сооружения.Уголовное дело возбуждено по ряду статей, в том числе "убийство и покушение на убийство двух или более лиц, совершенное организованной группой, общеопасным способом", "умышленное повреждение чужого имущества", "террористический акт".В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к предусмотренной законом ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к данным преступлениям.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Беспилотник упал на нефтебазу в СтавропольеЗапорожская область обесточена из-за атаки дроновЦех предприятия в Воронежской области атакован БПЛА: возник пожар
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РИА Новости Крым
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курская область, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости, взрыв, уголовный кодекс, происшествия, теракт
После подрыва ВСУ женского монастыря в Курской области СК возбудил дело

После подрыва женского монастыря в Курской области СК возбудил дело на боевиков ВСУ

12:43 01.11.2024 (обновлено: 13:24 01.11.2024)
 
© РИА Новости . Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении украинских боевиков, причастных к подрыву Курского Троицкого женского монастыря, при котором погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В конце октября 2024 года указанные лица с использованием беспилотных летательных аппаратов с прикрепленными к ним взрывными устройствами в деревне Дурово-Бобрик Льговского района Курской области совершили подрыв подворья Курского Троицкого женского монастыря", говорится в сообщении.

В результате погибли два мирных жителя, а также уничтожены жилые здания и сооружения.
Уголовное дело возбуждено по ряду статей, в том числе "убийство и покушение на убийство двух или более лиц, совершенное организованной группой, общеопасным способом", "умышленное повреждение чужого имущества", "террористический акт".
В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к предусмотренной законом ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к данным преступлениям.
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