https://crimea.ria.ru/20241101/posle-podryva-vsu-zhenskogo-monastyrya-v-kurskoy-oblasti-sk-vozbudil-delo-1141530558.html

После подрыва ВСУ женского монастыря в Курской области СК возбудил дело

После подрыва ВСУ женского монастыря в Курской области СК возбудил дело - РИА Новости Крым, 01.11.2024

После подрыва ВСУ женского монастыря в Курской области СК возбудил дело

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении украинских боевиков, причастных к подрыву Курского Троицкого женского монастыря, при котором погибли РИА Новости Крым, 01.11.2024

2024-11-01T12:43

2024-11-01T12:43

2024-11-01T13:24

курская область

ск рф (следственный комитет российской федерации)

новости

взрыв

уголовный кодекс

происшествия

теракт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении украинских боевиков, причастных к подрыву Курского Троицкого женского монастыря, при котором погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.В результате погибли два мирных жителя, а также уничтожены жилые здания и сооружения.Уголовное дело возбуждено по ряду статей, в том числе "убийство и покушение на убийство двух или более лиц, совершенное организованной группой, общеопасным способом", "умышленное повреждение чужого имущества", "террористический акт".В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к предусмотренной законом ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к данным преступлениям.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Беспилотник упал на нефтебазу в СтавропольеЗапорожская область обесточена из-за атаки дроновЦех предприятия в Воронежской области атакован БПЛА: возник пожар

курская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости, взрыв, уголовный кодекс, происшествия, теракт