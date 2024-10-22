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Цех предприятия в Воронежской области атакован БПЛА: возник пожар - РИА Новости Крым, 22.10.2024
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Цех предприятия в Воронежской области атакован БПЛА: возник пожар
Цех предприятия в Воронежской области атакован БПЛА: возник пожар - РИА Новости Крым, 22.10.2024
Цех предприятия в Воронежской области атакован БПЛА: возник пожар
Промышленное предприятие в Воронежской области атаковано беспилотным летательным аппаратом, возникло возгорание. Об этом сообщает губернатор региона Александр... РИА Новости Крым, 22.10.2024
2024-10-22T07:31
2024-10-22T07:31
пожар
происшествия
воронежская область
александр гусев
новости
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости Крым. Промышленное предприятие в Воронежской области атаковано беспилотным летательным аппаратом, возникло возгорание. Об этом сообщает губернатор региона Александр Гусев в официальном Telegram-канале.По предварительным данным, никто не пострадал. Небольшое возгорание произошло на одном этаже здания. На месте работают пожарные расчеты.Губернатор предупредил, что опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.Ранее губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что в результате атаки украинских беспилотников пострадали помещения Ефремовского спиртзавода и спиртзавода в поселка Лужковский Суворовского района.В Тульской области после атаки беспилотника на предприятии "Биохим" произошел взрыв с последующим пожаром. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дрон атаковал жилой дом на КубаниРакетная опасность для Крыма: откуда она исходит и как ее устраняютДрон-камикадзе атаковал авто в Белгородской области
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РИА Новости Крым
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пожар, происшествия, воронежская область, александр гусев, новости, беспилотник (бпла, дрон)
Цех предприятия в Воронежской области атакован БПЛА: возник пожар

Возгорание цеха промышленного предприятия в Воронежской области произошло после атаки БПЛА

07:31 22.10.2024
 
© РИА Новости . Александр Кожохин / Перейти в фотобанкПожарные рукава на машине МЧС России
Пожарные рукава на машине МЧС России - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© РИА Новости . Александр Кожохин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости Крым. Промышленное предприятие в Воронежской области атаковано беспилотным летательным аппаратом, возникло возгорание. Об этом сообщает губернатор региона Александр Гусев в официальном Telegram-канале.
"Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в одном из районов области был обнаружен и подавлен беспилотный летательный аппарат. Он упал на здание цеха промышленного предприятия", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, никто не пострадал. Небольшое возгорание произошло на одном этаже здания. На месте работают пожарные расчеты.
Губернатор предупредил, что опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.
Ранее губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что в результате атаки украинских беспилотников пострадали помещения Ефремовского спиртзавода и спиртзавода в поселка Лужковский Суворовского района.
В Тульской области после атаки беспилотника на предприятии "Биохим" произошел взрыв с последующим пожаром.
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