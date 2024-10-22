https://crimea.ria.ru/20241022/tsekh-predpriyatiya-v-voronezhskoy-oblasti-atakovan-bpla-voznik-pozhar-1141253386.html
Цех предприятия в Воронежской области атакован БПЛА: возник пожар
Цех предприятия в Воронежской области атакован БПЛА: возник пожар - РИА Новости Крым, 22.10.2024
Цех предприятия в Воронежской области атакован БПЛА: возник пожар
Промышленное предприятие в Воронежской области атаковано беспилотным летательным аппаратом, возникло возгорание. Об этом сообщает губернатор региона Александр... РИА Новости Крым, 22.10.2024
2024-10-22T07:31
2024-10-22T07:31
2024-10-22T07:31
пожар
происшествия
воронежская область
александр гусев
новости
беспилотник (бпла, дрон)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/03/1134660898_460:0:3471:1694_1920x0_80_0_0_481fb93dd9f10f9884e8f4ff9cf36a27.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости Крым. Промышленное предприятие в Воронежской области атаковано беспилотным летательным аппаратом, возникло возгорание. Об этом сообщает губернатор региона Александр Гусев в официальном Telegram-канале.По предварительным данным, никто не пострадал. Небольшое возгорание произошло на одном этаже здания. На месте работают пожарные расчеты.Губернатор предупредил, что опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.Ранее губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что в результате атаки украинских беспилотников пострадали помещения Ефремовского спиртзавода и спиртзавода в поселка Лужковский Суворовского района.В Тульской области после атаки беспилотника на предприятии "Биохим" произошел взрыв с последующим пожаром. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дрон атаковал жилой дом на КубаниРакетная опасность для Крыма: откуда она исходит и как ее устраняютДрон-камикадзе атаковал авто в Белгородской области
воронежская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/03/1134660898_1195:0:3471:1707_1920x0_80_0_0_caacfaf7855a4955b8a048a29fc735a9.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пожар, происшествия, воронежская область, александр гусев, новости, беспилотник (бпла, дрон)
Цех предприятия в Воронежской области атакован БПЛА: возник пожар
Возгорание цеха промышленного предприятия в Воронежской области произошло после атаки БПЛА