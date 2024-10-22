https://crimea.ria.ru/20241022/tsekh-predpriyatiya-v-voronezhskoy-oblasti-atakovan-bpla-voznik-pozhar-1141253386.html

Цех предприятия в Воронежской области атакован БПЛА: возник пожар

Цех предприятия в Воронежской области атакован БПЛА: возник пожар - РИА Новости Крым, 22.10.2024

Цех предприятия в Воронежской области атакован БПЛА: возник пожар

Промышленное предприятие в Воронежской области атаковано беспилотным летательным аппаратом, возникло возгорание. Об этом сообщает губернатор региона Александр... РИА Новости Крым, 22.10.2024

2024-10-22T07:31

2024-10-22T07:31

2024-10-22T07:31

пожар

происшествия

воронежская область

александр гусев

новости

беспилотник (бпла, дрон)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/03/1134660898_460:0:3471:1694_1920x0_80_0_0_481fb93dd9f10f9884e8f4ff9cf36a27.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости Крым. Промышленное предприятие в Воронежской области атаковано беспилотным летательным аппаратом, возникло возгорание. Об этом сообщает губернатор региона Александр Гусев в официальном Telegram-канале.По предварительным данным, никто не пострадал. Небольшое возгорание произошло на одном этаже здания. На месте работают пожарные расчеты.Губернатор предупредил, что опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.Ранее губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что в результате атаки украинских беспилотников пострадали помещения Ефремовского спиртзавода и спиртзавода в поселка Лужковский Суворовского района.В Тульской области после атаки беспилотника на предприятии "Биохим" произошел взрыв с последующим пожаром. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дрон атаковал жилой дом на КубаниРакетная опасность для Крыма: откуда она исходит и как ее устраняютДрон-камикадзе атаковал авто в Белгородской области

воронежская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пожар, происшествия, воронежская область, александр гусев, новости, беспилотник (бпла, дрон)