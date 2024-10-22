https://crimea.ria.ru/20241022/dva-spirtzavoda-v-tulskoy-oblasti-povrezhdeny-iz-za-ataki-bespilotnikov-1141252198.html
Два спиртзавода повреждены из-за атаки беспилотников на Тульскую область
Два спиртзавода повреждены из-за атаки беспилотников на Тульскую область - РИА Новости Крым, 22.10.2024
Два спиртзавода повреждены из-за атаки беспилотников на Тульскую область
В Тульской области в результате атаки украинских беспилотников повреждены помещения двух спиртзаводов. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев. РИА Новости Крым, 22.10.2024
2024-10-22T06:17
2024-10-22T06:17
2024-10-22T06:25
тульская область
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
дмитрий миляев
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости Крым. В Тульской области в результате атаки украинских беспилотников повреждены помещения двух спиртзаводов. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.По его информации, инцидент произошел в ночь на вторникПо предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают специалисты экстренных служб.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дрон атаковал жилой дом на КубаниРакетная опасность для Крыма: откуда она исходит и как ее устраняютВ Краснодаре найдены обломки неизвестного летательного объекта
тульская область
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тульская область, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), дмитрий миляев, новости
Два спиртзавода повреждены из-за атаки беспилотников на Тульскую область
Два спиртзавода в Тульской области повреждены из-за атаки украинских беспилотников
06:17 22.10.2024 (обновлено: 06:25 22.10.2024)