В Краснодаре найдены обломки неизвестного летательного объекта
Обломки неизвестного летательного объекта нашли на берегу водохранилища в Краснодаре
11:56 11.10.2024 (обновлено: 12:00 11.10.2024)
© Фото: администрация КраснодараОбломки неизвестного летательного аппарата на берегу водохранилища в Краснодаре
© Фото: администрация Краснодара
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Обломки неустановленного летательного объекта обнаружены в пятницу на берегу Краснодарского водохранилища. Об этом сообщили в администрации Краснодара.
"Сейчас на берегу Краснодарского водохранилища вблизи станицы Старокорсунской специалисты обследуют обломки упавшего объекта. Предположительно, это беспилотный летательный аппарат", - сказано в сообщении властей.
Жителей и гостей призвали не приближаться к подобным обломкам и не пользоваться мобильными телефонами в непосредственной близости от них, а также не вести фото- и видеосъемку на месте их обнаружения.
© Фото: администрация КраснодараОбломки неизвестного летательного аппарата на берегу водохранилища в Краснодаре
© Фото: администрация Краснодара
Обломки неизвестного летательного аппарата на берегу водохранилища в Краснодаре
Накануне вечером упавший беспилотник обнаружили в Выселковском районе Краснодарского края.
В ночь на 10 октября Краснодарский край подвергся массированной атаке украинских дронов. Над территорией региона сбили или перехватили 47 беспилотников, сообщили в Минобороны. Пострадали жилые дома, хозяйственные постройки, был поврежден газопровод, рассказал губернатор региона Вениамин Кондратьев.
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