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В Краснодаре найдены обломки неизвестного летательного объекта - РИА Новости Крым, 11.10.2024
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В Краснодаре найдены обломки неизвестного летательного объекта
В Краснодаре найдены обломки неизвестного летательного объекта - РИА Новости Крым, 11.10.2024
В Краснодаре найдены обломки неизвестного летательного объекта
Обломки неустановленного летательного объекта обнаружены в пятницу на берегу Краснодарского водохранилища. Об этом сообщили в администрации Краснодара. РИА Новости Крым, 11.10.2024
2024-10-11T11:56
2024-10-11T12:00
краснодар
краснодарский край
происшествия
безопасность
новости
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Обломки неустановленного летательного объекта обнаружены в пятницу на берегу Краснодарского водохранилища. Об этом сообщили в администрации Краснодара.Жителей и гостей призвали не приближаться к подобным обломкам и не пользоваться мобильными телефонами в непосредственной близости от них, а также не вести фото- и видеосъемку на месте их обнаружения.Накануне вечером упавший беспилотник обнаружили в Выселковском районе Краснодарского края. В ночь на 10 октября Краснодарский край подвергся массированной атаке украинских дронов. Над территорией региона сбили или перехватили 47 беспилотников, сообщили в Минобороны. Пострадали жилые дома, хозяйственные постройки, был поврежден газопровод, рассказал губернатор региона Вениамин Кондратьев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированная атака дронов на Кубань - что происходит в регионеКрупный пожар на Кубани потушилиДроны неизвестного типа атаковали Ростовскую область
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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краснодар, краснодарский край, происшествия, безопасность, новости, беспилотник (бпла, дрон)
В Краснодаре найдены обломки неизвестного летательного объекта

Обломки неизвестного летательного объекта нашли на берегу водохранилища в Краснодаре

11:56 11.10.2024 (обновлено: 12:00 11.10.2024)
 
© Фото: администрация КраснодараОбломки неизвестного летательного аппарата на берегу водохранилища в Краснодаре
Обломки неизвестного летательного аппарата на берегу водохранилища в Краснодаре
© Фото: администрация Краснодара
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Обломки неустановленного летательного объекта обнаружены в пятницу на берегу Краснодарского водохранилища. Об этом сообщили в администрации Краснодара.
"Сейчас на берегу Краснодарского водохранилища вблизи станицы Старокорсунской специалисты обследуют обломки упавшего объекта. Предположительно, это беспилотный летательный аппарат", - сказано в сообщении властей.
Жителей и гостей призвали не приближаться к подобным обломкам и не пользоваться мобильными телефонами в непосредственной близости от них, а также не вести фото- и видеосъемку на месте их обнаружения.
© Фото: администрация КраснодараОбломки неизвестного летательного аппарата на берегу водохранилища в Краснодаре
Обломки неизвестного летательного аппарата на берегу водохранилища в Краснодаре
© Фото: администрация Краснодара
Обломки неизвестного летательного аппарата на берегу водохранилища в Краснодаре
Накануне вечером упавший беспилотник обнаружили в Выселковском районе Краснодарского края.
В ночь на 10 октября Краснодарский край подвергся массированной атаке украинских дронов. Над территорией региона сбили или перехватили 47 беспилотников, сообщили в Минобороны. Пострадали жилые дома, хозяйственные постройки, был поврежден газопровод, рассказал губернатор региона Вениамин Кондратьев.
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