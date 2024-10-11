https://crimea.ria.ru/20241011/v-krasnodare-naydeny-oblomki-neizvestnogo-letatelnogo-obekta-1141013493.html

В Краснодаре найдены обломки неизвестного летательного объекта

В Краснодаре найдены обломки неизвестного летательного объекта - РИА Новости Крым, 11.10.2024

В Краснодаре найдены обломки неизвестного летательного объекта

Обломки неустановленного летательного объекта обнаружены в пятницу на берегу Краснодарского водохранилища. Об этом сообщили в администрации Краснодара. РИА Новости Крым, 11.10.2024

2024-10-11T11:56

2024-10-11T11:56

2024-10-11T12:00

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беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Обломки неустановленного летательного объекта обнаружены в пятницу на берегу Краснодарского водохранилища. Об этом сообщили в администрации Краснодара.Жителей и гостей призвали не приближаться к подобным обломкам и не пользоваться мобильными телефонами в непосредственной близости от них, а также не вести фото- и видеосъемку на месте их обнаружения.Накануне вечером упавший беспилотник обнаружили в Выселковском районе Краснодарского края. В ночь на 10 октября Краснодарский край подвергся массированной атаке украинских дронов. Над территорией региона сбили или перехватили 47 беспилотников, сообщили в Минобороны. Пострадали жилые дома, хозяйственные постройки, был поврежден газопровод, рассказал губернатор региона Вениамин Кондратьев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированная атака дронов на Кубань - что происходит в регионеКрупный пожар на Кубани потушилиДроны неизвестного типа атаковали Ростовскую область

краснодар

краснодарский край

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодар, краснодарский край, происшествия, безопасность, новости, беспилотник (бпла, дрон)