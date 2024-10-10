https://crimea.ria.ru/20241010/massirovannaya-ataka-dronov-na-kuban---chto-proiskhodit-v-regione-1140976841.html

Массированная атака дронов на Кубань - что происходит в регионе

Массированная атака дронов на Кубань - что происходит в регионе - РИА Новости Крым, 10.10.2024

Массированная атака дронов на Кубань - что происходит в регионе

Жилые дома, хозпостройки и газопровод повреждены на Кубани в ходе беспилотной атаки со стороны ВСУ. Об этом утром в четверг сообщил губернатор региона Вениамин... РИА Новости Крым, 10.10.2024

2024-10-10T09:31

2024-10-10T09:31

2024-10-10T09:31

вениамин кондратьев

краснодарский край

новости

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым. Жилые дома, хозпостройки и газопровод повреждены на Кубани в ходе беспилотной атаки со стороны ВСУ. Об этом утром в четверг сообщил губернатор региона Вениамин Кондартьев.42 вражеских беспилотных летательных аппарата сбиты силами ПВО России в ночь на 10 октября, сообщали ранее в Минобороны РФ, еще 15 дронов уничтожены на Азовским морем.Также, по его данным, на хуторе Бойкопонура Калининского района выбиты стекла в двух домах, а в станице Пластуновской Динского района повреждены хозпостройка, подводящий газопровод, крыша и стекла в одном из домов. Люди не пострадали. Сейчас на местах работают специальные и экстренные службы. Тем, чье имущество повреждено, обещают помощь со стороны местных администраций.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированная атака дронов на Кубань и Ростовскую область – что известноКак защитный "Купол" Херсонщины оберегает Крым от ракет и дроновНад Азовским морем сбили пять дронов

краснодарский край

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вениамин кондратьев, краснодарский край, новости, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), происшествия