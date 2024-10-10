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Массированная атака дронов на Кубань - что происходит в регионе - РИА Новости Крым, 10.10.2024
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Массированная атака дронов на Кубань - что происходит в регионе
Массированная атака дронов на Кубань - что происходит в регионе - РИА Новости Крым, 10.10.2024
Массированная атака дронов на Кубань - что происходит в регионе
Жилые дома, хозпостройки и газопровод повреждены на Кубани в ходе беспилотной атаки со стороны ВСУ. Об этом утром в четверг сообщил губернатор региона Вениамин... РИА Новости Крым, 10.10.2024
2024-10-10T09:31
2024-10-10T09:31
вениамин кондратьев
краснодарский край
новости
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым. Жилые дома, хозпостройки и газопровод повреждены на Кубани в ходе беспилотной атаки со стороны ВСУ. Об этом утром в четверг сообщил губернатор региона Вениамин Кондартьев.42 вражеских беспилотных летательных аппарата сбиты силами ПВО России в ночь на 10 октября, сообщали ранее в Минобороны РФ, еще 15 дронов уничтожены на Азовским морем.Также, по его данным, на хуторе Бойкопонура Калининского района выбиты стекла в двух домах, а в станице Пластуновской Динского района повреждены хозпостройка, подводящий газопровод, крыша и стекла в одном из домов. Люди не пострадали. Сейчас на местах работают специальные и экстренные службы. Тем, чье имущество повреждено, обещают помощь со стороны местных администраций.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированная атака дронов на Кубань и Ростовскую область – что известноКак защитный "Купол" Херсонщины оберегает Крым от ракет и дроновНад Азовским морем сбили пять дронов
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
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вениамин кондратьев, краснодарский край, новости, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), происшествия
Массированная атака дронов на Кубань - что происходит в регионе

Жилые дома и газопровод повреждены на Кубани при атаке ВСУ - власти

09:31 10.10.2024
 
© РИА Новости КрымБПЛА
БПЛА - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым. Жилые дома, хозпостройки и газопровод повреждены на Кубани в ходе беспилотной атаки со стороны ВСУ. Об этом утром в четверг сообщил губернатор региона Вениамин Кондартьев.
42 вражеских беспилотных летательных аппарата сбиты силами ПВО России в ночь на 10 октября, сообщали ранее в Минобороны РФ, еще 15 дронов уничтожены на Азовским морем.
"Объекты инфраструктуры не пострадали. Благодарен Министерству обороны за обеспечение надежной защиты. К сожалению, в двух случаях обломки уничтоженных БПЛА повредили дома жителей региона — в обоих случаях ущерб незначительный, пострадавших нет", - написал Кондратьев в своем Telegram-канале.
Также, по его данным, на хуторе Бойкопонура Калининского района выбиты стекла в двух домах, а в станице Пластуновской Динского района повреждены хозпостройка, подводящий газопровод, крыша и стекла в одном из домов. Люди не пострадали. Сейчас на местах работают специальные и экстренные службы. Тем, чье имущество повреждено, обещают помощь со стороны местных администраций.
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Вениамин КондратьевКраснодарский крайНовостиБеспилотник (БПЛА, дрон)ВСУ (Вооруженные силы Украины)Происшествия
 
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