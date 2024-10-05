https://crimea.ria.ru/20241005/kak-zaschitnyy-kupol-khersonschiny-oberegaet-krym-ot-raket-i-dronov-1140863618.html

Как защитный "Купол" Херсонщины оберегает Крым от ракет и дронов

Как защитный "Купол" Херсонщины оберегает Крым от ракет и дронов - РИА Новости Крым, 05.10.2024

Как защитный "Купол" Херсонщины оберегает Крым от ракет и дронов

До 95% ракет и беспилотников, летящих со стороны Украины на юг, в том числе в направлении Крыма, сбивают над Херсонской областью после обнаружения целей... РИА Новости Крым, 05.10.2024

2024-10-05T15:26

2024-10-05T15:26

2024-10-05T15:26

владимир сальдо

херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. До 95% ракет и беспилотников, летящих со стороны Украины на юг, в том числе в направлении Крыма, сбивают над Херсонской областью после обнаружения целей радиолокационными станциями "Купол". Это следует из сообщения губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.По словам Сальдо, радиолокационные станции дальнего обнаружения "Купол" покрывают Херсонскую область невидимым защитным зонтом радиусом 130 километров.Сведения о том, куда и с какой скоростью направляются воздушные цели, передают на командные пункты или же сразу зенитным батареям, расчеты которых уничтожают снаряды противника зенитными ракетами, а низколетящие и медленные беспилотники – огнем из автоматических пушек."Таким образом наши зенитчики во взаимодействии с радиолокационщиками сбивают 95% украинских средств воздушного нападения", – уточнил Сальдо.Ранее сообщалось, что в ночь на субботу, 5 октября, украинские беспилотники атаковали Воронежскую область, известно о пострадавших. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дроны ВСУ атаковали Белогородскую область: ранены семь человек В Горловке дрон атаковал спасателей Над Азовским морем сбили пять дронов

херсонская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир сальдо, херсонская область, безопасность, новости, новости крыма, крым, пво, безопасность республики крым и севастополя