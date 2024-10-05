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Как защитный "Купол" Херсонщины оберегает Крым от ракет и дронов - РИА Новости Крым, 05.10.2024
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Как защитный "Купол" Херсонщины оберегает Крым от ракет и дронов
Как защитный "Купол" Херсонщины оберегает Крым от ракет и дронов - РИА Новости Крым, 05.10.2024
Как защитный "Купол" Херсонщины оберегает Крым от ракет и дронов
До 95% ракет и беспилотников, летящих со стороны Украины на юг, в том числе в направлении Крыма, сбивают над Херсонской областью после обнаружения целей... РИА Новости Крым, 05.10.2024
2024-10-05T15:26
2024-10-05T15:26
владимир сальдо
херсонская область
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. До 95% ракет и беспилотников, летящих со стороны Украины на юг, в том числе в направлении Крыма, сбивают над Херсонской областью после обнаружения целей радиолокационными станциями "Купол". Это следует из сообщения губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.По словам Сальдо, радиолокационные станции дальнего обнаружения "Купол" покрывают Херсонскую область невидимым защитным зонтом радиусом 130 километров.Сведения о том, куда и с какой скоростью направляются воздушные цели, передают на командные пункты или же сразу зенитным батареям, расчеты которых уничтожают снаряды противника зенитными ракетами, а низколетящие и медленные беспилотники – огнем из автоматических пушек."Таким образом наши зенитчики во взаимодействии с радиолокационщиками сбивают 95% украинских средств воздушного нападения", – уточнил Сальдо.Ранее сообщалось, что в ночь на субботу, 5 октября, украинские беспилотники атаковали Воронежскую область, известно о пострадавших. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дроны ВСУ атаковали Белогородскую область: ранены семь человек В Горловке дрон атаковал спасателей Над Азовским морем сбили пять дронов
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РИА Новости Крым
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владимир сальдо, херсонская область, безопасность, новости, новости крыма, крым, пво, безопасность республики крым и севастополя
Как защитный "Купол" Херсонщины оберегает Крым от ракет и дронов

До 95% летящих с Украины в сторону Крыма ракет и дронов уничтожаются над Херсонщиной

15:26 05.10.2024
 
© РИА Новости . Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкВойска ПВО
Войска ПВО - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
© РИА Новости . Михаил Фомичев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. До 95% ракет и беспилотников, летящих со стороны Украины на юг, в том числе в направлении Крыма, сбивают над Херсонской областью после обнаружения целей радиолокационными станциями "Купол". Это следует из сообщения губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
По словам Сальдо, радиолокационные станции дальнего обнаружения "Купол" покрывают Херсонскую область невидимым защитным зонтом радиусом 130 километров.
"На таком расстоянии расчеты РЛС выявляют летящие на юг баллистические и крылатые ракеты, а также БПЛА всех типов", – сообщил Сальдо в своем Telegram-канале.
Сведения о том, куда и с какой скоростью направляются воздушные цели, передают на командные пункты или же сразу зенитным батареям, расчеты которых уничтожают снаряды противника зенитными ракетами, а низколетящие и медленные беспилотники – огнем из автоматических пушек.
"Таким образом наши зенитчики во взаимодействии с радиолокационщиками сбивают 95% украинских средств воздушного нападения", – уточнил Сальдо.
Ранее сообщалось, что в ночь на субботу, 5 октября, украинские беспилотники атаковали Воронежскую область, известно о пострадавших.
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Владимир СальдоХерсонская областьБезопасностьНовостиНовости КрымаКрымПВОБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
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