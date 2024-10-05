https://crimea.ria.ru/20241005/vsu-atakovali-predpriyatiya-v-voronezhskoy-oblasti--est-ranenyy-1140858664.html

ВСУ атаковали предприятия в Воронежской области – есть раненый

ВСУ атаковали предприятия в Воронежской области – есть раненый - РИА Новости Крым, 05.10.2024

ВСУ атаковали предприятия в Воронежской области – есть раненый

В ночь на субботу украинские беспилотники атаковали Воронежскую область. В этот раз целью боевиков стали предприятия, выпускающие гражданскую продукцию. Об этом РИА Новости Крым, 05.10.2024

2024-10-05T07:23

2024-10-05T07:23

2024-10-05T07:31

воронежская область

александр гусев

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

безопасность

новости

общество

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. В ночь на субботу украинские беспилотники атаковали Воронежскую область. В этот раз целью боевиков стали предприятия, выпускающие гражданскую продукцию. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.На другом предприятии, подвергшемся атаке БПЛА, пострадавших и разрушений нет, добавил Гусев.При этом к утру 5 октября в регионе сохраняется режим опасности атаки БПЛА.Накануне в Воронежской области дрон упал на территорию нефтебазы в Аннинском районе. По данным губернатора региона Александра Гусева, в результате загорелась пустая цистерна. Пострадавших нет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Азовским морем сбили пять дроновКрупный пожар на нефтебазе угрожает жилым домам в Пермском краеВ Воронеже и Курске при атаке БПЛА повреждены квартиры в многоэтажках

воронежская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

воронежская область, александр гусев, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), безопасность, новости, общество, обстрелы всу