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ВСУ атаковали предприятия в Воронежской области – есть раненый - РИА Новости Крым, 05.10.2024
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ВСУ атаковали предприятия в Воронежской области – есть раненый
ВСУ атаковали предприятия в Воронежской области – есть раненый - РИА Новости Крым, 05.10.2024
ВСУ атаковали предприятия в Воронежской области – есть раненый
В ночь на субботу украинские беспилотники атаковали Воронежскую область. В этот раз целью боевиков стали предприятия, выпускающие гражданскую продукцию. Об этом РИА Новости Крым, 05.10.2024
2024-10-05T07:23
2024-10-05T07:31
воронежская область
александр гусев
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
безопасность
новости
общество
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. В ночь на субботу украинские беспилотники атаковали Воронежскую область. В этот раз целью боевиков стали предприятия, выпускающие гражданскую продукцию. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.На другом предприятии, подвергшемся атаке БПЛА, пострадавших и разрушений нет, добавил Гусев.При этом к утру 5 октября в регионе сохраняется режим опасности атаки БПЛА.Накануне в Воронежской области дрон упал на территорию нефтебазы в Аннинском районе. По данным губернатора региона Александра Гусева, в результате загорелась пустая цистерна. Пострадавших нет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Азовским морем сбили пять дроновКрупный пожар на нефтебазе угрожает жилым домам в Пермском краеВ Воронеже и Курске при атаке БПЛА повреждены квартиры в многоэтажках
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воронежская область, александр гусев, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), безопасность, новости, общество, обстрелы всу
ВСУ атаковали предприятия в Воронежской области – есть раненый

Один человек ранен при атаке украинских дронов на Воронежскую область - губернатор

07:23 05.10.2024 (обновлено: 07:31 05.10.2024)
 
© РИА Новости . Антон Вергун / Перейти в фотобанкМашина скорой
Машина скорой - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
© РИА Новости . Антон Вергун
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. В ночь на субботу украинские беспилотники атаковали Воронежскую область. В этот раз целью боевиков стали предприятия, выпускающие гражданскую продукцию. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.
"По уточненным данным, один человек ранен. Мужчина получил осколочное ранение в руку. На территории одного этажа в здании того же предприятия возникло возгорание. На месте происшествия работают оперативные службы", - написал он в Telegram.
На другом предприятии, подвергшемся атаке БПЛА, пострадавших и разрушений нет, добавил Гусев.
При этом к утру 5 октября в регионе сохраняется режим опасности атаки БПЛА.
Накануне в Воронежской области дрон упал на территорию нефтебазы в Аннинском районе. По данным губернатора региона Александра Гусева, в результате загорелась пустая цистерна. Пострадавших нет.
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Воронежская областьАлександр ГусевПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)БезопасностьНовостиОбществоОбстрелы ВСУ
 
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