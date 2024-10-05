https://crimea.ria.ru/20241005/vsu-atakovali-predpriyatiya-v-voronezhskoy-oblasti--est-ranenyy-1140858664.html
ВСУ атаковали предприятия в Воронежской области – есть раненый
ВСУ атаковали предприятия в Воронежской области – есть раненый - РИА Новости Крым, 05.10.2024
ВСУ атаковали предприятия в Воронежской области – есть раненый
В ночь на субботу украинские беспилотники атаковали Воронежскую область. В этот раз целью боевиков стали предприятия, выпускающие гражданскую продукцию. Об этом РИА Новости Крым, 05.10.2024
2024-10-05T07:23
2024-10-05T07:23
2024-10-05T07:31
воронежская область
александр гусев
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
безопасность
новости
общество
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. В ночь на субботу украинские беспилотники атаковали Воронежскую область. В этот раз целью боевиков стали предприятия, выпускающие гражданскую продукцию. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.На другом предприятии, подвергшемся атаке БПЛА, пострадавших и разрушений нет, добавил Гусев.При этом к утру 5 октября в регионе сохраняется режим опасности атаки БПЛА.Накануне в Воронежской области дрон упал на территорию нефтебазы в Аннинском районе. По данным губернатора региона Александра Гусева, в результате загорелась пустая цистерна. Пострадавших нет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Азовским морем сбили пять дроновКрупный пожар на нефтебазе угрожает жилым домам в Пермском краеВ Воронеже и Курске при атаке БПЛА повреждены квартиры в многоэтажках
воронежская область
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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воронежская область, александр гусев, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), безопасность, новости, общество, обстрелы всу
ВСУ атаковали предприятия в Воронежской области – есть раненый
Один человек ранен при атаке украинских дронов на Воронежскую область - губернатор
07:23 05.10.2024 (обновлено: 07:31 05.10.2024)