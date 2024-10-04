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Под Воронежем горит нефтебаза - РИА Новости Крым, 04.10.2024
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Под Воронежем горит нефтебаза
Под Воронежем горит нефтебаза - РИА Новости Крым, 04.10.2024
Под Воронежем горит нефтебаза
В Воронежской области вспыхнул пожар на нефтебазе после падения украинского беспилотника. Об этом в пятницу сообщил губернатор региона Александр Гусев. РИА Новости Крым, 04.10.2024
2024-10-04T06:24
2024-10-04T06:37
воронежская область
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
нефтебаза
александр гусев
обстрелы всу
пожар
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. В Воронежской области вспыхнул пожар на нефтебазе после падения украинского беспилотника. Об этом в пятницу сообщил губернатор региона Александр Гусев.По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают пожарные расчеты.В области была объявлена угроза атаки беспилотников с вечера четверга. Она была отменена лишь в 4:15 в пятницу.В начале сентября дрон ВСУ атаковал площадку для хранения топлива на территории Волоконовского района Белгородской области. В результате взрыва произошло возгорание резервуаров.26 августа на нефтеперерабатывающем заводе в Омской области произошло возгорание, пострадали люди. В середине июля в результате падения обломков сбитого украинского беспилотника была повреждена инфраструктура нефтеперерабатывающего завода в Туапсе. Возник пожар.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Резервуары с топливом горят в Краснодарском крае после атаки дронов ВСУВозгорание произошло на нефтебазе в Ростовской области из-за атаки БПЛАНа нефтезаводе в Омской области тушат пожар
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РИА Новости Крым
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воронежская область, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), нефтебаза, александр гусев, обстрелы всу, пожар, новости
Под Воронежем горит нефтебаза

В Воронежской области на нефтебазе вспыхнул пожар после падения беспилотника

06:24 04.10.2024 (обновлено: 06:37 04.10.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. В Воронежской области вспыхнул пожар на нефтебазе после падения украинского беспилотника. Об этом в пятницу сообщил губернатор региона Александр Гусев.
"В Аннинском районе Воронежской области средства РЭБ подавили украинские дрон, один из которых упал на территорию нефтебазы. Произошло возгорание пустой цистерны", - написал он в Telegram-канале.
По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают пожарные расчеты.
В области была объявлена угроза атаки беспилотников с вечера четверга. Она была отменена лишь в 4:15 в пятницу.
В начале сентября дрон ВСУ атаковал площадку для хранения топлива на территории Волоконовского района Белгородской области. В результате взрыва произошло возгорание резервуаров.
26 августа на нефтеперерабатывающем заводе в Омской области произошло возгорание, пострадали люди. В середине июля в результате падения обломков сбитого украинского беспилотника была повреждена инфраструктура нефтеперерабатывающего завода в Туапсе. Возник пожар.
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Воронежская областьПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)НефтебазаАлександр ГусевОбстрелы ВСУПожарНовости
 
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