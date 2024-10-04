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Под Воронежем горит нефтебаза

Под Воронежем горит нефтебаза - РИА Новости Крым, 04.10.2024

Под Воронежем горит нефтебаза

В Воронежской области вспыхнул пожар на нефтебазе после падения украинского беспилотника. Об этом в пятницу сообщил губернатор региона Александр Гусев. РИА Новости Крым, 04.10.2024

2024-10-04T06:24

2024-10-04T06:24

2024-10-04T06:37

воронежская область

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

нефтебаза

александр гусев

обстрелы всу

пожар

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. В Воронежской области вспыхнул пожар на нефтебазе после падения украинского беспилотника. Об этом в пятницу сообщил губернатор региона Александр Гусев.По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают пожарные расчеты.В области была объявлена угроза атаки беспилотников с вечера четверга. Она была отменена лишь в 4:15 в пятницу.В начале сентября дрон ВСУ атаковал площадку для хранения топлива на территории Волоконовского района Белгородской области. В результате взрыва произошло возгорание резервуаров.26 августа на нефтеперерабатывающем заводе в Омской области произошло возгорание, пострадали люди. В середине июля в результате падения обломков сбитого украинского беспилотника была повреждена инфраструктура нефтеперерабатывающего завода в Туапсе. Возник пожар.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Резервуары с топливом горят в Краснодарском крае после атаки дронов ВСУВозгорание произошло на нефтебазе в Ростовской области из-за атаки БПЛАНа нефтезаводе в Омской области тушат пожар

воронежская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

воронежская область, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), нефтебаза, александр гусев, обстрелы всу, пожар, новости