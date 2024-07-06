https://crimea.ria.ru/20240706/rezervuary-s-toplivom-goryat-v-krasnodarskom-krae-posle-ataki-dronov-vsu-1138642345.html

Резервуары с топливом горят в Краснодарском крае после атаки дронов ВСУ

Резервуары с топливом горят в Краснодарском крае после атаки дронов ВСУ - РИА Новости Крым, 06.07.2024

Резервуары с топливом горят в Краснодарском крае после атаки дронов ВСУ

В ночь на субботу силы ПВО отразили атаку украинских дронов на город Ейск, а также станицы Павловскую и Ленинградскую в Краснодарском крае. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 06.07.2024

2024-07-06T07:15

2024-07-06T07:15

2024-07-06T07:24

кубань

краснодарский край

ейск

пожар

мобильная связь

нефтебаза

происшествия

обстрелы всу

беспилотник (бпла, дрон)

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132051049_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_c58d0791cdcf383cec70c0414e32476f.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. В ночь на субботу силы ПВО отразили атаку украинских дронов на город Ейск, а также станицы Павловскую и Ленинградскую в Краснодарском крае. Об этом сообщает оперштаб Кубани.Отмечается, что в Ейске обломками сбитого дрона повреждена вышка сотовой связи.В станицах части беспилотников вызвали пожары на нефтебазах.Также атака беспилотников отражена в станице Павловской. После падения фрагментов БПЛА на нефтебазе произошло загорание резервуаров по хранению топлива.По предварительной информации, пострадавших нет.В ночь на пятницу дроны ВСУ атаковали Приморско-Ахтарск на Кубани. Под удар попал трехэтажный жилой дом, ранения получили шесть человек, в том числе двое детей, жильцы эвакуированы. Больше 29 тысяч жителей города остались без света из-за повреждения трансформаторов на электроподстанции.Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что пострадавшая при атаке шестилетняя девочка скончалась в больнице.Читайте также на РИА Новости Крым:Шестилетняя девочка погибла при атаке дронов ВСУ на КубаньНад тремя регионами России сбили 50 беспилотников ВСУПосле атаки морских дронов в Новороссийске закрыта бухта

кубань

краснодарский край

ейск

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кубань, краснодарский край, ейск, пожар, мобильная связь, нефтебаза, происшествия, обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон), новости