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Резервуары с топливом горят в Краснодарском крае после атаки дронов ВСУ - РИА Новости Крым, 06.07.2024
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Резервуары с топливом горят в Краснодарском крае после атаки дронов ВСУ
Резервуары с топливом горят в Краснодарском крае после атаки дронов ВСУ - РИА Новости Крым, 06.07.2024
Резервуары с топливом горят в Краснодарском крае после атаки дронов ВСУ
В ночь на субботу силы ПВО отразили атаку украинских дронов на город Ейск, а также станицы Павловскую и Ленинградскую в Краснодарском крае. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 06.07.2024
2024-07-06T07:15
2024-07-06T07:24
кубань
краснодарский край
ейск
пожар
мобильная связь
нефтебаза
происшествия
обстрелы всу
беспилотник (бпла, дрон)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. В ночь на субботу силы ПВО отразили атаку украинских дронов на город Ейск, а также станицы Павловскую и Ленинградскую в Краснодарском крае. Об этом сообщает оперштаб Кубани.Отмечается, что в Ейске обломками сбитого дрона повреждена вышка сотовой связи.В станицах части беспилотников вызвали пожары на нефтебазах.Также атака беспилотников отражена в станице Павловской. После падения фрагментов БПЛА на нефтебазе произошло загорание резервуаров по хранению топлива.По предварительной информации, пострадавших нет.В ночь на пятницу дроны ВСУ атаковали Приморско-Ахтарск на Кубани. Под удар попал трехэтажный жилой дом, ранения получили шесть человек, в том числе двое детей, жильцы эвакуированы. Больше 29 тысяч жителей города остались без света из-за повреждения трансформаторов на электроподстанции.Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что пострадавшая при атаке шестилетняя девочка скончалась в больнице.Читайте также на РИА Новости Крым:Шестилетняя девочка погибла при атаке дронов ВСУ на КубаньНад тремя регионами России сбили 50 беспилотников ВСУПосле атаки морских дронов в Новороссийске закрыта бухта
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кубань, краснодарский край, ейск, пожар, мобильная связь, нефтебаза, происшествия, обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон), новости
Резервуары с топливом горят в Краснодарском крае после атаки дронов ВСУ

После атаки дронов ВСУ на Кубани горят нефтебазы и повреждена вышка сотовой связи

07:15 06.07.2024 (обновлено: 07:24 06.07.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. В ночь на субботу силы ПВО отразили атаку украинских дронов на город Ейск, а также станицы Павловскую и Ленинградскую в Краснодарском крае. Об этом сообщает оперштаб Кубани.
Отмечается, что в Ейске обломками сбитого дрона повреждена вышка сотовой связи.
В станицах части беспилотников вызвали пожары на нефтебазах.
Также атака беспилотников отражена в станице Павловской. После падения фрагментов БПЛА на нефтебазе произошло загорание резервуаров по хранению топлива.
"В станице Ленинградской в результате атаки БПЛА - загорание резервуара с топливом. На месте работают оперативные и специальные службы, ликвидируют возгорания", - сказано в сообщении.
По предварительной информации, пострадавших нет.
В ночь на пятницу дроны ВСУ атаковали Приморско-Ахтарск на Кубани. Под удар попал трехэтажный жилой дом, ранения получили шесть человек, в том числе двое детей, жильцы эвакуированы. Больше 29 тысяч жителей города остались без света из-за повреждения трансформаторов на электроподстанции.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что пострадавшая при атаке шестилетняя девочка скончалась в больнице.
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КубаньКраснодарский крайЕйскПожарМобильная связьНефтебазаПроисшествияОбстрелы ВСУБеспилотник (БПЛА, дрон)Новости
 
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