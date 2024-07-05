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29 тысяч жителей Приморско-Ахтарска остаются без света из-за атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 05.07.2024
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29 тысяч жителей Приморско-Ахтарска остаются без света из-за атаки ВСУ
29 тысяч жителей Приморско-Ахтарска остаются без света из-за атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 05.07.2024
29 тысяч жителей Приморско-Ахтарска остаются без света из-за атаки ВСУ
Порядка 29 тысяч жителей Приморско-Ахтарского района Кубани остаются без электричества после атаки украинских дронов на электроподстанцию, сообщил врио министра РИА Новости Крым, 05.07.2024
2024-07-05T12:39
2024-07-05T12:39
краснодарский край
кубань
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
электричество
беспилотник (бпла, дрон)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. Порядка 29 тысяч жителей Приморско-Ахтарского района Кубани остаются без электричества после атаки украинских дронов на электроподстанцию, сообщил врио министра топливно-энергетического комплекса и ЖКХ Краснодарского края Вячеслав Шапошник.Шапошник добавил, что без света также остались 19 социально-значимых объектов, их подключили к резервным источникам питания.По словам врио министра, на восстановление энергоснабжения брошены все силы и средства. В восстановительных работах задействованы 15 аварийных бригад в количестве 75 человек и 16 единиц техники.Официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщила, что по факту атаки на Приморско-Ахтарск возбуждено уголовное дело по статье "террористический акт"."Председатель СК России поручил принять исчерпывающие меры для установления лиц из числа ВСУ, которые отдавали и исполняли преступные приказы об атаке гражданских объектов. Их действиям будет дана уголовно-правовая оценка", - сказала она.В ночь на пятницу дроны ВСУ атаковали Приморско-Ахтарск. Под удар попал трехэтажный жилой дом, ранения получили шесть человек, в том числе двое детей, жильцы эвакуированы. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев утром в пятницу сообщил, что пострадавшая при атаке шестилетняя девочка скончалась в больнице.Читайте также на РИА Новости Крым:12-летняя девочка контужена после атаки дрона ВСУ на авто под БелгородомРебенок погиб и 4 человека ранены в Белгородской области из-за атаки ВСУ
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РИА Новости Крым
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краснодарский край, кубань, всу (вооруженные силы украины), происшествия, электричество, беспилотник (бпла, дрон), новости
29 тысяч жителей Приморско-Ахтарска остаются без света из-за атаки ВСУ

Из-за атаки ВСУ на Приморско-Ахтарск 29 тысяч жителей остаются без света – власти

12:39 05.07.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЭлектрическая подстанция
Электрическая подстанция - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. Порядка 29 тысяч жителей Приморско-Ахтарского района Кубани остаются без электричества после атаки украинских дронов на электроподстанцию, сообщил врио министра топливно-энергетического комплекса и ЖКХ Краснодарского края Вячеслав Шапошник.
"В результате ночной атаки беспилотных летательных аппаратов в Приморско-Ахтарске были повреждены силовые трансформаторы на электроподстанции. Без энергоснабжения остаются порядка 29 тысяч жителей района", - написал он в своем Telegram-канале.
Шапошник добавил, что без света также остались 19 социально-значимых объектов, их подключили к резервным источникам питания.
По словам врио министра, на восстановление энергоснабжения брошены все силы и средства. В восстановительных работах задействованы 15 аварийных бригад в количестве 75 человек и 16 единиц техники.
Официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщила, что по факту атаки на Приморско-Ахтарск возбуждено уголовное дело по статье "террористический акт".
"Председатель СК России поручил принять исчерпывающие меры для установления лиц из числа ВСУ, которые отдавали и исполняли преступные приказы об атаке гражданских объектов. Их действиям будет дана уголовно-правовая оценка", - сказала она.
В ночь на пятницу дроны ВСУ атаковали Приморско-Ахтарск. Под удар попал трехэтажный жилой дом, ранения получили шесть человек, в том числе двое детей, жильцы эвакуированы.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев утром в пятницу сообщил, что пострадавшая при атаке шестилетняя девочка скончалась в больнице.
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Краснодарский крайКубаньВСУ (Вооруженные силы Украины)ПроисшествияЭлектричествоБеспилотник (БПЛА, дрон)Новости
 
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