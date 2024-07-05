https://crimea.ria.ru/20240705/29-tysyach-zhiteley-primorsko-akhtarska-ostayutsya-bez-sveta-iz-za-ataki-vsu-1138622195.html

29 тысяч жителей Приморско-Ахтарска остаются без света из-за атаки ВСУ

29 тысяч жителей Приморско-Ахтарска остаются без света из-за атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 05.07.2024

29 тысяч жителей Приморско-Ахтарска остаются без света из-за атаки ВСУ

Порядка 29 тысяч жителей Приморско-Ахтарского района Кубани остаются без электричества после атаки украинских дронов на электроподстанцию, сообщил врио министра РИА Новости Крым, 05.07.2024

2024-07-05T12:39

2024-07-05T12:39

2024-07-05T12:39

краснодарский край

кубань

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

электричество

беспилотник (бпла, дрон)

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/17/1127730410_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_485029d6ce37dd5b8b6b134a6433cc17.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. Порядка 29 тысяч жителей Приморско-Ахтарского района Кубани остаются без электричества после атаки украинских дронов на электроподстанцию, сообщил врио министра топливно-энергетического комплекса и ЖКХ Краснодарского края Вячеслав Шапошник.Шапошник добавил, что без света также остались 19 социально-значимых объектов, их подключили к резервным источникам питания.По словам врио министра, на восстановление энергоснабжения брошены все силы и средства. В восстановительных работах задействованы 15 аварийных бригад в количестве 75 человек и 16 единиц техники.Официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщила, что по факту атаки на Приморско-Ахтарск возбуждено уголовное дело по статье "террористический акт"."Председатель СК России поручил принять исчерпывающие меры для установления лиц из числа ВСУ, которые отдавали и исполняли преступные приказы об атаке гражданских объектов. Их действиям будет дана уголовно-правовая оценка", - сказала она.В ночь на пятницу дроны ВСУ атаковали Приморско-Ахтарск. Под удар попал трехэтажный жилой дом, ранения получили шесть человек, в том числе двое детей, жильцы эвакуированы. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев утром в пятницу сообщил, что пострадавшая при атаке шестилетняя девочка скончалась в больнице.Читайте также на РИА Новости Крым:12-летняя девочка контужена после атаки дрона ВСУ на авто под БелгородомРебенок погиб и 4 человека ранены в Белгородской области из-за атаки ВСУ

краснодарский край

кубань

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, кубань, всу (вооруженные силы украины), происшествия, электричество, беспилотник (бпла, дрон), новости