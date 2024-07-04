https://crimea.ria.ru/20240704/12-letnyaya-devochka-poluchila-kontuziyu-posle-ataki-drona-vsu-na-avto-1138590361.html

12-летняя девочка контужена после атаки дрона ВСУ на авто под Белгородом

12-летняя девочка контужена после атаки дрона ВСУ на авто под Белгородом - РИА Новости Крым, 04.07.2024

12-летняя девочка контужена после атаки дрона ВСУ на авто под Белгородом

Дроны ВСУ атаковали гражданские маины на трассе в Белгородской области. Ранения получили трое взрослых и 12-летняя девочка, сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости Крым, 04.07.2024

2024-07-04T10:47

2024-07-04T10:47

2024-07-04T10:55

белгородская область

обстрелы белгородской области

происшествия

вячеслав гладков

обстрелы всу

беспилотник (бпла, дрон)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости Крым. Дроны ВСУ атаковали гражданские маины на трассе в Белгородской области. Ранения получили трое взрослых и 12-летняя девочка, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По его словам, машины были атакованы на участке дороги Борисовка – Байцуры.Взрослые пострадавшие получили баротравмы, у одного из них ожоги головы и шеи, а также контузия. Двоих раненых переведут в городскую больницу №2 Белгорода, еще одного – в областную клиническую больницу.Кроме того, еще один дрон атаковал движущийся грузовой автомобиль.В течение ночи российские ПВО уничтожили четыре беспилотника над Брянской, Белгородской и Тамбовской областями. Пострадавших и разрушений нет.Читайте также на РИА Новости Крым:Боец территориальной самообороны погиб в Белгородской областиВСУ обстреляли Белгород – семь мирных жителей раненыРебенок погиб и 4 человека ранены в Белгородской области из-за атаки ВСУ

белгородская область

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2024

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белгородская область, обстрелы белгородской области, происшествия, вячеслав гладков, обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон), новости