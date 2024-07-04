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12-летняя девочка контужена после атаки дрона ВСУ на авто под Белгородом
12-летняя девочка контужена после атаки дрона ВСУ на авто под Белгородом - РИА Новости Крым, 04.07.2024
12-летняя девочка контужена после атаки дрона ВСУ на авто под Белгородом
Дроны ВСУ атаковали гражданские маины на трассе в Белгородской области. Ранения получили трое взрослых и 12-летняя девочка, сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости Крым, 04.07.2024
2024-07-04T10:47
2024-07-04T10:47
2024-07-04T10:55
белгородская область
обстрелы белгородской области
происшествия
вячеслав гладков
обстрелы всу
беспилотник (бпла, дрон)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости Крым. Дроны ВСУ атаковали гражданские маины на трассе в Белгородской области. Ранения получили трое взрослых и 12-летняя девочка, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По его словам, машины были атакованы на участке дороги Борисовка – Байцуры.Взрослые пострадавшие получили баротравмы, у одного из них ожоги головы и шеи, а также контузия. Двоих раненых переведут в городскую больницу №2 Белгорода, еще одного – в областную клиническую больницу.Кроме того, еще один дрон атаковал движущийся грузовой автомобиль.В течение ночи российские ПВО уничтожили четыре беспилотника над Брянской, Белгородской и Тамбовской областями. Пострадавших и разрушений нет.Читайте также на РИА Новости Крым:Боец территориальной самообороны погиб в Белгородской областиВСУ обстреляли Белгород – семь мирных жителей раненыРебенок погиб и 4 человека ранены в Белгородской области из-за атаки ВСУ
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белгородская область, обстрелы белгородской области, происшествия, вячеслав гладков, обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон), новости
12-летняя девочка контужена после атаки дрона ВСУ на авто под Белгородом
Трое взрослых и ребенок ранены при атаке дронов ВСУ по машинам в Белгородской области
10:47 04.07.2024 (обновлено: 10:55 04.07.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости Крым. Дроны ВСУ атаковали гражданские маины на трассе в Белгородской области. Ранения получили трое взрослых и 12-летняя девочка, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, машины были атакованы на участке дороги Борисовка – Байцуры.
"Беспилотник сбросил на два автомобиля взрывное устройство. Пострадали четыре мирных жителя: двое мужчин, женщина и 12-летний ребенок. Девочку с контузией бригада скорой доставит в детскую областную клиническую больницу", - написал он в Telegram.
Взрослые пострадавшие получили баротравмы, у одного из них ожоги головы и шеи, а также контузия. Двоих раненых переведут в городскую больницу №2 Белгорода, еще одного – в областную клиническую больницу.
Кроме того, еще один дрон атаковал движущийся грузовой автомобиль.
"Водитель через зеркало заднего вида увидел приближающийся дрон и притормозил — дрон сдетонировал на дорожное полотно. Водитель не пострадал, у транспортного средства повреждена кабина", - добавил Гладков.
В течение ночи российские ПВО уничтожили четыре беспилотника
над Брянской, Белгородской и Тамбовской областями. Пострадавших и разрушений нет.
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