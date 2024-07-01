ВСУ обстреляли Белгород – семь мирных жителей ранены
Семь мирных жителей ранены после обстрела Белгорода украинскими боевиками
21:52 01.07.2024 (обновлено: 22:16 01.07.2024)
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаВСУ обстреляли Белгород и Белгородский район
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. Ребенок и шестеро взрослых ранены из-за Белгород и Белгородский район, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Сегодня очередной раз Вооруженными силами Украины был обстрелян Белгород и Белгородский район. По предварительной информации, пострадали семеро мирных жителей", – написал он в своем ТГ-канале.
Это четыре женщины, двое мужчин и один ребенок, рассказал губернатор. У одной женщины осколочное ранение шеи, у другой баротравма, у еще двух – контузия. У одного мужчины закрытая черепно-мозговая травма и ушиб головы – медицинская помощь оказана на месте, от госпитализации он отказался. У второго мужчины – баротравма, он отправлен в Областную клиническую больницу. Бригадами скорой четверо пострадавших женщин доставляются в городскую больницу №2 города Белгорода, вся необходимая помощь оказывается.
Ребенок пострадал в Белгородском районе в поселке Майский. С баротравмой и сотрясением головного мозга он доставляется в Детскую областную клиническую больницу, уточнил Гладков.
Губернатор вместе с начальником ГУ МЧС Сергеем Потаповым и мэром Белгорода Валентином Демидовым осмотрели поврежденное жилье. В результате прямого попадания снаряда на территорию частного домовладения разрушена стена и частично крыша дома. Один дом разрушен полностью и восстановлению не подлежит. По второму жилью в ближайшие дни будет проведена экспертиза.
Всего, по информации Гладкова, в результате обстрела в Белгороде различные повреждения выявлены в 22 частных домах: выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы. На местах работают оперативные службы, специалисты строительных организаций, управ и управляющих компаний. Также повреждены 10 автомобилей.
В поселке Майский Белгородского района в одном частном доме повреждена кровля и осколками посечены два автомобиля. Информация о последствиях уточняется, подытожил губернатор.
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаВСУ обстреляли Белгород и Белгородский район
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ВСУ обстреляли Белгород и Белгородский район
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаВСУ обстреляли Белгород и Белгородский район
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ВСУ обстреляли Белгород и Белгородский район
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаВСУ обстреляли Белгород и Белгородский район
3 из 3
ВСУ обстреляли Белгород и Белгородский район
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
1 из 3
ВСУ обстреляли Белгород и Белгородский район
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
2 из 3
ВСУ обстреляли Белгород и Белгородский район
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
3 из 3
ВСУ обстреляли Белгород и Белгородский район
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Также, по информации главы региона, город Шебекино атакован дронами ВСУ. По предварительной информации, пострадали два мирных жителя. Женщине с осколочными ранениями кистей рук медицинская помощь оказана на месте, дальнейшее лечение будет получать амбулаторно. Мужчина с осколочным ранением ноги, ранениями грудной клетки и головы доставляется в Областную клиническую больницу. Медики оказывают ему всю необходимую помощь.
В результате атак повреждений жилых домов нет. На парковке торгового объекта загорелся один легковой автомобиль. Пожарными расчетами возгорание было оперативно потушено. В здании повреждены фасад и кровля. Оперативные службы продолжают работать, информация о последствиях уточняется, уточнил Гладков.
В результате атак повреждений жилых домов нет. На парковке торгового объекта загорелся один легковой автомобиль. Пожарными расчетами возгорание было оперативно потушено. В здании повреждены фасад и кровля. Оперативные службы продолжают работать, информация о последствиях уточняется, уточнил Гладков.
Накануне в результате атаки украинского беспилотника на движущийся автомобиль погибла четырехлетняя девочка. Четверо членов ее семьи получили осколочные ранения различной степени тяжести.
29 июня дроны-камикадзе ВСУ атаковали движущиеся по дороге автомобили в Белгородской области. Ранения получили трое мирных жителей.
На минувшей неделе при ночном обстреле украинскими боевиками села Беловское в Белгородской области погибла мирная жительница.
23 июня ВСУ с помощью трех дронов-камикадзе нанесли удар по городу Грайворон. Дрон атаковал парковку возле многоквартирного дома. В результате погиб мирный житель, от полученных ран он скончался на месте до приезда медиков.