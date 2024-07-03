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Похитил у пенсионеров 2 млн: в Севастополе осужден курьер мошенников - РИА Новости Крым, 03.07.2024
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Похитил у пенсионеров 2 млн: в Севастополе осужден курьер мошенников
Похитил у пенсионеров 2 млн: в Севастополе осужден курьер мошенников - РИА Новости Крым, 03.07.2024
Похитил у пенсионеров 2 млн: в Севастополе осужден курьер мошенников
За хищение у пенсионеров крупной денежной суммы в Севастополе осужден курьер дистанционных мошенников. Об этом сообщает прокуратура города. РИА Новости Крым, 03.07.2024
2024-07-03T20:52
2024-07-03T20:52
севастополь
прокуратура города севастополя
новости
происшествия
мошенничество
суд
приговор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. За хищение у пенсионеров крупной денежной суммы в Севастополе осужден курьер дистанционных мошенников. Об этом сообщает прокуратура города.По информации следствия, в марте 2023 года молодой человек ради быстрого и легкого заработка вступил в сговор с неустановленными лицами, которые звонили пожилым людям по телефону. Мошенники сообщали жертвам ложную информацию, что их близкие якобы стали виновниками дорожно-транспортных происшествий. Под этим предлогом аферисты предлагали передать им деньги для оказания помощи родным."После этого к обманутым потерпевшим приезжал курьер и забирал у них денежные средства. Часть из полученных сумм он перечислял соучастникам, а часть оставлял себе в качестве вознаграждения", – уточнили в прокуратуре.В итоге в течение пяти дней у шести пожилых жителей Севастополя похищено около 2 миллионов рублей.Сотрудники полиции раскрыли преступную мошенническую схему и задержали курьера, когда он выходил из подъезда последнего потерпевшего. Мужчину заключили под стражу.Ленинский районный суд города Севастополя признал молодого человека виновным по чч. 2 и 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и проговорил его к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.Кроме того, были поданы гражданские иски потерпевших о взыскании с осужденного материального ущерба. Они также удовлетворены судом. Материалы в отношении иных участников группы выделены в отдельное производство.Читайте также на РИА Новости Крым:Обокрали пенсионерок: подростки в Алуште задержаны за помощь мошенникамОператоров связи в Крыму оштрафовали на 1,2 млн из-за звонков мошенниковОбмануты более 60 жителей Крыма: самые частые схемы мошенничества
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РИА Новости Крым
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96
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Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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севастополь, прокуратура города севастополя, новости, происшествия, мошенничество, суд, приговор
Похитил у пенсионеров 2 млн: в Севастополе осужден курьер мошенников

Курьер мошенников осужден в Севастополе за хищение у пенсионеров около 2 миллионов рублей

20:52 03.07.2024
 
© Дмитрий МакеевВ севастопольском парке Учкуевка
В севастопольском парке Учкуевка
© Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. За хищение у пенсионеров крупной денежной суммы в Севастополе осужден курьер дистанционных мошенников. Об этом сообщает прокуратура города.

"В Севастополе суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу о хищении у пенсионеров около 2 миллионов рублей в отношении 21-летнего уроженца Молдавской Республики, выступившего курьером дистанционных мошенников", – говорится в сообщении.

По информации следствия, в марте 2023 года молодой человек ради быстрого и легкого заработка вступил в сговор с неустановленными лицами, которые звонили пожилым людям по телефону. Мошенники сообщали жертвам ложную информацию, что их близкие якобы стали виновниками дорожно-транспортных происшествий. Под этим предлогом аферисты предлагали передать им деньги для оказания помощи родным.
"После этого к обманутым потерпевшим приезжал курьер и забирал у них денежные средства. Часть из полученных сумм он перечислял соучастникам, а часть оставлял себе в качестве вознаграждения", – уточнили в прокуратуре.
В итоге в течение пяти дней у шести пожилых жителей Севастополя похищено около 2 миллионов рублей.
Сотрудники полиции раскрыли преступную мошенническую схему и задержали курьера, когда он выходил из подъезда последнего потерпевшего. Мужчину заключили под стражу.
Ленинский районный суд города Севастополя признал молодого человека виновным по чч. 2 и 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и проговорил его к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Кроме того, были поданы гражданские иски потерпевших о взыскании с осужденного материального ущерба. Они также удовлетворены судом. Материалы в отношении иных участников группы выделены в отдельное производство.
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