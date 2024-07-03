https://crimea.ria.ru/20240703/operatorov-svyazi-v-krymu-oshtrafovali-na-12-mln-iz-za-zvonkov-moshennikov-1138559307.html

Операторов связи в Крыму оштрафовали на 1,2 млн из-за звонков мошенников

Операторов связи в Крыму оштрафовали на 1,2 млн из-за звонков мошенников - РИА Новости Крым, 03.07.2024

Операторов связи в Крыму оштрафовали на 1,2 млн из-за звонков мошенников

В Крыму за последние полтора года суды оштрафовали операторов сотовой связи на 1,2 миллиона рублей за пропуски звонков от мошенников, всего за этот период суды... РИА Новости Крым, 03.07.2024

2024-07-03T14:36

2024-07-03T14:36

2024-07-03T14:36

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. В Крыму за последние полтора года суды оштрафовали операторов сотовой связи на 1,2 миллиона рублей за пропуски звонков от мошенников, всего за этот период суды вынесли пять решений по соответствующим административным делам. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.*неисполнение оператором обязанности по прекращению оказания услуг связи и по пропуску трафика в свою сеть в случаях, установленных законодательством РФ.На рассмотрении суда находится одно дело о таком правонарушении, добавили в прокуратуре РК. Так, один из операторов связи допустил пропуск в свою сеть соединения из иностранного государства с подменным телефонным номером. В результате мошенники похитили у крымчанина 262 тысячи рублей.Прокуратура возбудила в отношении оператора связи и ответственного должностного лица организации дела об административных правонарушениях. По результатам рассмотрения организация оштрафована на 500 тысяч рублей, должностное лицо – на 50 тысяч рублей.В целом в этом году, по данным надзорного ведомства, в Крыму зарегистрировали 1262 преступления в сфере информационно-телекоммуникационных технологий, связанных с дистанционными хищениями денег.Крымские операторы подключились к "Антифроду"Накануне прокуратура Ленинградской области сообщила, что суд в Петербурге оштрафовал на 1,2 миллиона рублей одного из крупных операторов мобильной связи в России. Причиной послужило то, что оператор допустил в свою сеть звонки от абонентов из иностранных государств с подменных номеров. В результате у местного жителя похитили 250 тысяч рублей. Отмечается, что прокуратура Ленобласти впервые подала иск к оператору сотовой связи из-за мошеннического звонка.Как рассказал РИА Новости Крым генеральный директор одного из ведущих операторов связи в Крыму - компании "КТК Телеком" (бренд "Волна мобайл") Александр Пахно, операторы связи противостоят телефонным мошенникам совместно с правоохранительными органами."Антифрод" – созданная в 2022 году Роскомнадзором платформа для борьбы с подменными номерами. Она проверяет, действительно ли абонент, с чьего номера происходит вызов, совершает данный звонок. Без подтверждения оператор не пропускает вызов. Законодательство обязывает всех операторов сотовой связи подключиться к этой системе. В противном случае компаниям грозят немалые штрафы. Все основные российские операторы к "Антифроду" уже подключились. К концу прошлого года с этой системой стали работать уже более 500 компаний из 1,3 тысячи в целом по стране.Эксперты отмечают: чтобы в РФ блокировались все звонки с подменных номеров, к Антифроду" должны присоединиться все операторы. Хотя само подключение бесплатное, для работы с этой системой операторам нужно модернизировать свою инфраструктуру.Почему звонки мошенников все равно проходятВедущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в комментарии РИА Новости Крым указал, что на сегодняшний день к "Антифроду" подключено 97% от всей номерной емкости в России. Проблема, по его словам, заключается в том, что в стране функционируют несколько десятков операторов, которые продают номера, не подключенные к системе."Если говорить о решении, которое принял суд в Петербурге, крупный оператор, которого оштрафовали, выполнил все условия. Но звонок шел через оператора, который не подключен к "Антифроду". И вот тут возникает проблема, что наказывают компанию, которая выполняет все требования законодательства и борется с мошенниками, а оператор, с сети которого прошел звонок мошенников, не понес никакого наказания", - констатировал Муртазин.Кроме того, добавил аналитик, звонки из-за границы в России пока не блокируются, Роскомнадзор пока лишь рассматривает такую возможность. Хотя в настоящее время фиксируется многократный рост мошеннических звонков с Украины и других стран.По сведениям СМИ, в случае введения соответствующей меры сами абоненты будут решать, принимать или не принимать входящие звонки из-за рубежа, либо ограничиться лишь приемом звонков с заграничных номеров из списка контактов.

https://crimea.ria.ru/20240607/ne-berite-trubku-sovet-ot-politsii-dlya-zaschity-ot-moshennikov-1137911247.html

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