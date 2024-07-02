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Обмануты более 60 жителей Крыма: самые частые схемы мошенничества - РИА Новости Крым, 02.07.2024
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Обмануты более 60 жителей Крыма: самые частые схемы мошенничества
Обмануты более 60 жителей Крыма: самые частые схемы мошенничества - РИА Новости Крым, 02.07.2024
Обмануты более 60 жителей Крыма: самые частые схемы мошенничества
Дистанционные мошенники обманули за неделю более 60 жителей Крыма. В МВД республики назвали самые частые схемы, которые используют аферисты. РИА Новости Крым, 02.07.2024
2024-07-02T21:31
2024-07-02T21:31
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. Дистанционные мошенники обманули за неделю более 60 жителей Крыма. В МВД республики назвали самые частые схемы, которые используют аферисты.По информации полиции, еще 31 жителя Крыма обманули через звонки. 17 из них были осуществлены через мессенджеры Viber, WhatsApp, Telegram. В том числе использовался логотип одного из ведущих банков Крыма.Как правило по телефону говорят, что на человека кто-то прямо сейчас оформляет кредит и надо опередить мошенников, спрятав свои средства на безопасном счете. Также аферисты представляются следователем, дознавателем, судебным приставом, оперативником ФСБ, сообщая о якобы заведенном уголовном деле.Кроме того, во время звонка или в переписке в мессенджере неизвестный предлагает быстрый и прибыльный заработок путем инвестирования в биржу ценных бумаг, биржу определенной компании или банка.Могут также написать от имени знакомого, приятеля, родственника с просьбой одолжить денежные средства.В конце июня в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России сообщили о новой мошеннической схеме. Телефонные аферисты звонят от имени несуществующей "Единой медицинской службы" и пытаются получить доступ к аккаунтам пользователей на "Госуслугах".Читайте также на РИА Новости Крым:Вам пришла посылка из-за границы: новая схема мошенничестваМошенники придумали новую аферу с госуслугамиКурортный обман: как не стать жертвой аферистов, собираясь в отпуск
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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крым, мошенничество, мвд по республике крым, новости крыма, общество
Обмануты более 60 жителей Крыма: самые частые схемы мошенничества

Мошенники обманули 66 жителей Крыма за неделю - в МВД рассказали о самых частых схемах

21:31 02.07.2024
 
© РИА Новости . Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкМужчина говорит по телефону
Мужчина говорит по телефону - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. Дистанционные мошенники обманули за неделю более 60 жителей Крыма. В МВД республики назвали самые частые схемы, которые используют аферисты.
"В период с 24 по 30 июня жертвами дистанционных мошенников стали 66 граждан. 27 человек обмануты через интернет-сайты, социальные сети и 8 через переход по ссылкам и установку сторонних приложений", - говорится в сообщении Telegram-канала МВД РК.
По информации полиции, еще 31 жителя Крыма обманули через звонки. 17 из них были осуществлены через мессенджеры Viber, WhatsApp, Telegram. В том числе использовался логотип одного из ведущих банков Крыма.
Как правило по телефону говорят, что на человека кто-то прямо сейчас оформляет кредит и надо опередить мошенников, спрятав свои средства на безопасном счете. Также аферисты представляются следователем, дознавателем, судебным приставом, оперативником ФСБ, сообщая о якобы заведенном уголовном деле.
Кроме того, во время звонка или в переписке в мессенджере неизвестный предлагает быстрый и прибыльный заработок путем инвестирования в биржу ценных бумаг, биржу определенной компании или банка.
Могут также написать от имени знакомого, приятеля, родственника с просьбой одолжить денежные средства.
В конце июня в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России сообщили о новой мошеннической схеме. Телефонные аферисты звонят от имени несуществующей "Единой медицинской службы" и пытаются получить доступ к аккаунтам пользователей на "Госуслугах".
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