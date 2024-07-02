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Обмануты более 60 жителей Крыма: самые частые схемы мошенничества

Обмануты более 60 жителей Крыма: самые частые схемы мошенничества - РИА Новости Крым, 02.07.2024

Обмануты более 60 жителей Крыма: самые частые схемы мошенничества

Дистанционные мошенники обманули за неделю более 60 жителей Крыма. В МВД республики назвали самые частые схемы, которые используют аферисты. РИА Новости Крым, 02.07.2024

2024-07-02T21:31

2024-07-02T21:31

2024-07-02T21:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. Дистанционные мошенники обманули за неделю более 60 жителей Крыма. В МВД республики назвали самые частые схемы, которые используют аферисты.По информации полиции, еще 31 жителя Крыма обманули через звонки. 17 из них были осуществлены через мессенджеры Viber, WhatsApp, Telegram. В том числе использовался логотип одного из ведущих банков Крыма.Как правило по телефону говорят, что на человека кто-то прямо сейчас оформляет кредит и надо опередить мошенников, спрятав свои средства на безопасном счете. Также аферисты представляются следователем, дознавателем, судебным приставом, оперативником ФСБ, сообщая о якобы заведенном уголовном деле.Кроме того, во время звонка или в переписке в мессенджере неизвестный предлагает быстрый и прибыльный заработок путем инвестирования в биржу ценных бумаг, биржу определенной компании или банка.Могут также написать от имени знакомого, приятеля, родственника с просьбой одолжить денежные средства.В конце июня в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России сообщили о новой мошеннической схеме. Телефонные аферисты звонят от имени несуществующей "Единой медицинской службы" и пытаются получить доступ к аккаунтам пользователей на "Госуслугах".Читайте также на РИА Новости Крым:Вам пришла посылка из-за границы: новая схема мошенничестваМошенники придумали новую аферу с госуслугамиКурортный обман: как не стать жертвой аферистов, собираясь в отпуск

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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