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Трое детей ранены при атаке беспилотников на Подмосковье - РИА Новости Крым, 11.03.2025
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Трое детей ранены при атаке беспилотников на Подмосковье
Трое детей ранены при атаке беспилотников на Подмосковье - РИА Новости Крым, 11.03.2025
Трое детей ранены при атаке беспилотников на Подмосковье
Трое маленьких детей пострадали при массированной атаке украинских беспилотников на Подмосковье. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам... РИА Новости Крым, 11.03.2025
2025-03-11T11:04
2025-03-11T12:07
подмосковье
московская область
происшествия
дети
мария львова-белова
обстрелы всу
новости
безопасность
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Трое маленьких детей пострадали при массированной атаке украинских беспилотников на Подмосковье. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.По ее данным, двое детей еще не достигли возраста трех лет.Минувшей ночью и ранним утром во вторник отражена массированная атака дронов на Москву и область. По данным Минобороны, уничтожено более 90 вражеских беспилотников.В Подмосковье число пострадавших достигло 15 человек. Среди пострадавших в регионе есть четырехлетний ребенок. Кроме того, по информации местных властей, в Домодедово атакована парковка рядом с производственным комплексом компании "Мираторг" в селе Ям. Там погиб 38-летний мужчина, охранник, еще два человека получили ранения.Позже губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в больнице умер 50-летний мужчина, раненный при украинской атаке. Врачи продолжают бороться за жизни 43-летней женщины, у которой ранение живота с повреждением кишечника и рваная рана груди., и 44-летнего мужчины с ранением живота, открытым переломом плеча, ранением голени.Всего за ночь над регионами России уничтожены 337 беспилотников.Все об атаке ВСУ на Москву и Подмосковье читайте здесь &gt;&gt;Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Названа причина массовой атаки беспилотников на МосквуСемьям погибших после атаки ВСУ на Подмосковье выплатят по 1 млн рублейВ больнице умер один из пострадавших при атаке ВСУ на Подмосковье
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подмосковье, московская область, происшествия, дети, мария львова-белова, обстрелы всу, новости, безопасность, беспилотник (бпла, дрон)
Трое детей ранены при атаке беспилотников на Подмосковье

В Подмосковье при массированной атаке беспилотников пострадали трое детей – Львова-Белова

11:04 11.03.2025 (обновлено: 12:07 11.03.2025)
 
© Depositphotos.com AlexLipaМаленький мальчик на больничной койке
Маленький мальчик на больничной койке - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© Depositphotos.com AlexLipa
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Трое маленьких детей пострадали при массированной атаке украинских беспилотников на Подмосковье. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
По ее данным, двое детей еще не достигли возраста трех лет.
"В Московской области пострадали трое детей, двое совсем малыши. У ребят небольшие ссадины на коже, состояние здоровья удовлетворительное. Понимаем, что дети в сильном шоке, пережили сильнейший стресс, потребуется помощь специалистов-психологов", - сообщила она в своем Telegram-канале.
Минувшей ночью и ранним утром во вторник отражена массированная атака дронов на Москву и область. По данным Минобороны, уничтожено более 90 вражеских беспилотников.
В Подмосковье число пострадавших достигло 15 человек. Среди пострадавших в регионе есть четырехлетний ребенок. Кроме того, по информации местных властей, в Домодедово атакована парковка рядом с производственным комплексом компании "Мираторг" в селе Ям. Там погиб 38-летний мужчина, охранник, еще два человека получили ранения.
Позже губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в больнице умер 50-летний мужчина, раненный при украинской атаке. Врачи продолжают бороться за жизни 43-летней женщины, у которой ранение живота с повреждением кишечника и рваная рана груди., и 44-летнего мужчины с ранением живота, открытым переломом плеча, ранением голени.
Всего за ночь над регионами России уничтожены 337 беспилотников.
Все об атаке ВСУ на Москву и Подмосковье читайте здесь >>
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ПодмосковьеМосковская областьПроисшествиядетиМария Львова-БеловаОбстрелы ВСУНовостиБезопасностьБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
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