Трое детей ранены при атаке беспилотников на Подмосковье
В Подмосковье при массированной атаке беспилотников пострадали трое детей – Львова-Белова
11:04 11.03.2025 (обновлено: 12:07 11.03.2025)
© Depositphotos.com AlexLipaМаленький мальчик на больничной койке
© Depositphotos.com AlexLipa
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Трое маленьких детей пострадали при массированной атаке украинских беспилотников на Подмосковье. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
По ее данным, двое детей еще не достигли возраста трех лет.
"В Московской области пострадали трое детей, двое совсем малыши. У ребят небольшие ссадины на коже, состояние здоровья удовлетворительное. Понимаем, что дети в сильном шоке, пережили сильнейший стресс, потребуется помощь специалистов-психологов", - сообщила она в своем Telegram-канале.
Минувшей ночью и ранним утром во вторник отражена массированная атака дронов на Москву и область. По данным Минобороны, уничтожено более 90 вражеских беспилотников.
В Подмосковье число пострадавших достигло 15 человек. Среди пострадавших в регионе есть четырехлетний ребенок. Кроме того, по информации местных властей, в Домодедово атакована парковка рядом с производственным комплексом компании "Мираторг" в селе Ям. Там погиб 38-летний мужчина, охранник, еще два человека получили ранения.
Позже губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в больнице умер 50-летний мужчина, раненный при украинской атаке. Врачи продолжают бороться за жизни 43-летней женщины, у которой ранение живота с повреждением кишечника и рваная рана груди., и 44-летнего мужчины с ранением живота, открытым переломом плеча, ранением голени.
Всего за ночь над регионами России уничтожены 337 беспилотников.
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