https://crimea.ria.ru/20250311/nazvana-prichina-massovoy-ataki-bespilotnikov-na-moskvu-1144820384.html

Названа причина массовой атаки беспилотников на Москву

Названа причина массовой атаки беспилотников на Москву - РИА Новости Крым, 11.03.2025

Названа причина массовой атаки беспилотников на Москву

Массированная атака украинских беспилотников на гражданские объекты Москвы и Подмосковья вызвана раздражением Киева и Лондона наметившимся диалогом Запада с... РИА Новости Крым, 11.03.2025

2025-03-11T11:01

2025-03-11T11:01

2025-03-11T12:07

подмосковье

атака дронов всу на подмосковье

родион мирошник

мнения

беспилотник (бпла, дрон)

происшествия

московская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Массированная атака украинских беспилотников на гражданские объекты Москвы и Подмосковья вызвана раздражением Киева и Лондона наметившимся диалогом Запада с Россией. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.По словам дипломата, попытки бить по гражданским объектам Москвы и области киевский режим явно активизировал в ожидании "высоких гостей". Имеется в виду прибытие в российскую столицу генсека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридуна Синирлиоглу.По его мнению, Киев и Лондон "не станут себя ограничивать в методах", чтобы сорвать наметившийся диалог.Минувшей ночью и ранним утром во вторник отражена массированная атака дронов на Москву и область. По данным Минобороны, уничтожено более 90 вражеских беспилотников. В Подмосковье число пострадавших увеличилось до 15 человек. Среди пострадавших в регионе есть четырехлетний ребенок.Кроме того, по информации местных властей, в Домодедово атакована парковка рядом с производственным комплексом компании "Мираторг" в селе Ям. Там погиб 38-летний мужчина, еще два человека получили ранения. Позже губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в больнице умер еще один пострадавший при атаке – 50-летний мужчина.Всего за ночь над регионами России уничтожены 337 беспилотников.Все об атаке ВСУ на Москву и Подмосковье читайте здесь >>>Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Беспилотник упал на трассу в Липецкой области – ранен человекБеспилотники рухнули на жилые дома в Калужской областиВ Домодедово запустили электрички на Москву после атаки ВСУ

подмосковье

московская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

подмосковье, атака дронов всу на подмосковье, родион мирошник, мнения, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, московская область