Названа причина массовой атаки беспилотников на Москву
Атака БПЛА на Москву вызвана раздражением Киева и Лондона диалогом Запада и РФ – Мирошник
11:01 11.03.2025 (обновлено: 12:07 11.03.2025)
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПоследствия атаки БПЛА в Москве и Московской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Массированная атака украинских беспилотников на гражданские объекты Москвы и Подмосковья вызвана раздражением Киева и Лондона наметившимся диалогом Запада с Россией. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
По словам дипломата, попытки бить по гражданским объектам Москвы и области киевский режим явно активизировал в ожидании "высоких гостей". Имеется в виду прибытие в российскую столицу генсека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридуна Синирлиоглу.
"Достаточно явный маркер крайнего раздражения Киева и их кукловодов от прибытия и ожидаемого прибытия гостей в российскую столицу. Режим отсутствия любого диалога с Москвой, Лондон и ко. гораздо больше устраивал, чем диалог, не смотря на разницу позиций и подходов сторон. Для них явно лучше, чтобы мнение России вообще никто не слышал", - написал Мирошник в своем Telegram-канале.
По его мнению, Киев и Лондон "не станут себя ограничивать в методах", чтобы сорвать наметившийся диалог.
Минувшей ночью и ранним утром во вторник отражена массированная атака дронов на Москву и область. По данным Минобороны, уничтожено более 90 вражеских беспилотников. В Подмосковье число пострадавших увеличилось до 15 человек. Среди пострадавших в регионе есть четырехлетний ребенок.
Кроме того, по информации местных властей, в Домодедово атакована парковка рядом с производственным комплексом компании "Мираторг" в селе Ям. Там погиб 38-летний мужчина, еще два человека получили ранения. Позже губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в больнице умер еще один пострадавший при атаке – 50-летний мужчина.
Всего за ночь над регионами России уничтожены 337 беспилотников.
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