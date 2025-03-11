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Названа причина массовой атаки беспилотников на Москву - РИА Новости Крым, 11.03.2025
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Названа причина массовой атаки беспилотников на Москву
Названа причина массовой атаки беспилотников на Москву - РИА Новости Крым, 11.03.2025
Названа причина массовой атаки беспилотников на Москву
Массированная атака украинских беспилотников на гражданские объекты Москвы и Подмосковья вызвана раздражением Киева и Лондона наметившимся диалогом Запада с... РИА Новости Крым, 11.03.2025
2025-03-11T11:01
2025-03-11T12:07
подмосковье
атака дронов всу на подмосковье
родион мирошник
мнения
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
московская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Массированная атака украинских беспилотников на гражданские объекты Москвы и Подмосковья вызвана раздражением Киева и Лондона наметившимся диалогом Запада с Россией. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.По словам дипломата, попытки бить по гражданским объектам Москвы и области киевский режим явно активизировал в ожидании "высоких гостей". Имеется в виду прибытие в российскую столицу генсека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридуна Синирлиоглу.По его мнению, Киев и Лондон "не станут себя ограничивать в методах", чтобы сорвать наметившийся диалог.Минувшей ночью и ранним утром во вторник отражена массированная атака дронов на Москву и область. По данным Минобороны, уничтожено более 90 вражеских беспилотников. В Подмосковье число пострадавших увеличилось до 15 человек. Среди пострадавших в регионе есть четырехлетний ребенок.Кроме того, по информации местных властей, в Домодедово атакована парковка рядом с производственным комплексом компании "Мираторг" в селе Ям. Там погиб 38-летний мужчина, еще два человека получили ранения. Позже губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в больнице умер еще один пострадавший при атаке – 50-летний мужчина.Всего за ночь над регионами России уничтожены 337 беспилотников.Все об атаке ВСУ на Москву и Подмосковье читайте здесь &gt;&gt;&gt;Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Беспилотник упал на трассу в Липецкой области – ранен человекБеспилотники рухнули на жилые дома в Калужской областиВ Домодедово запустили электрички на Москву после атаки ВСУ
подмосковье
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подмосковье, атака дронов всу на подмосковье, родион мирошник, мнения, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, московская область
Названа причина массовой атаки беспилотников на Москву

Атака БПЛА на Москву вызвана раздражением Киева и Лондона диалогом Запада и РФ – Мирошник

11:01 11.03.2025 (обновлено: 12:07 11.03.2025)
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПоследствия атаки БПЛА в Москве и Московской области
Последствия атаки БПЛА в Москве и Московской области - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Массированная атака украинских беспилотников на гражданские объекты Москвы и Подмосковья вызвана раздражением Киева и Лондона наметившимся диалогом Запада с Россией. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
По словам дипломата, попытки бить по гражданским объектам Москвы и области киевский режим явно активизировал в ожидании "высоких гостей". Имеется в виду прибытие в российскую столицу генсека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридуна Синирлиоглу.
"Достаточно явный маркер крайнего раздражения Киева и их кукловодов от прибытия и ожидаемого прибытия гостей в российскую столицу. Режим отсутствия любого диалога с Москвой, Лондон и ко. гораздо больше устраивал, чем диалог, не смотря на разницу позиций и подходов сторон. Для них явно лучше, чтобы мнение России вообще никто не слышал", - написал Мирошник в своем Telegram-канале.
По его мнению, Киев и Лондон "не станут себя ограничивать в методах", чтобы сорвать наметившийся диалог.
Минувшей ночью и ранним утром во вторник отражена массированная атака дронов на Москву и область. По данным Минобороны, уничтожено более 90 вражеских беспилотников. В Подмосковье число пострадавших увеличилось до 15 человек. Среди пострадавших в регионе есть четырехлетний ребенок.
Кроме того, по информации местных властей, в Домодедово атакована парковка рядом с производственным комплексом компании "Мираторг" в селе Ям. Там погиб 38-летний мужчина, еще два человека получили ранения. Позже губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в больнице умер еще один пострадавший при атаке – 50-летний мужчина.
Всего за ночь над регионами России уничтожены 337 беспилотников.
Все об атаке ВСУ на Москву и Подмосковье читайте здесь >>>
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ПодмосковьеАтака дронов ВСУ на ПодмосковьеРодион МирошникМненияБеспилотник (БПЛА, дрон)ПроисшествияМосковская область
 
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