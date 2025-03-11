Атака на Москву и Подмосковье - число раненых растет
При атаке на Подмосковье погибли двое и ранены 18 человек – Минздрав
11:43 11.03.2025 (обновлено: 12:06 11.03.2025)
© Telegram Андрей ВоробьевПоследствия атаки беспилотников ВСУ на парковку в Подмосковье
© Telegram Андрей Воробьев
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Два человека погибли и 18, в том числе трое детей, получили различные ранения в результате атаки украинских дронов на Подмосковье. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, пишет РИА Новости.
"В результате атаки БПЛА в Подмосковье пострадали 20 человек, в том числе трое детей. Двое (из них) взрослых пострадавших, к сожалению, погибли", - сообщил он журналистам.
Сообщается, что одна из пострадавших в крайне тяжелом состоянии.
Кроме того, в Липецкой области из-за действий украинских боевиков также пострадал один человек: после атаки дронов его госпитализировали в больницу в состоянии средней степени тяжести, уточнил Кузнецов.
Как сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова, трое маленьких детей пострадали при массированной атаке украинских беспилотников на Подмосковье.
Минувшей ночью и ранним утром во вторник отражена массированная атака дронов на Москву и область. По данным Минобороны, уничтожено более 90 вражеских беспилотников.
Сообщалось о 15 пострадавших. Кроме того, по информации местных властей, в Домодедово атакована парковка рядом с производственным комплексом компании "Мираторг" в селе Ям. Там погиб 38-летний мужчина, охранник, еще два человека получили ранения. Позже стало известно, что число жертв увеличилось до двух: в реанимации скончался50-летний мужчина.
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