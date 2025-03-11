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Атака на Москву и Подмосковье - число раненых растет

Атака на Москву и Подмосковье - число раненых растет - РИА Новости Крым, 11.03.2025

Атака на Москву и Подмосковье - число раненых растет

Два человека погибли и 18, в том числе трое детей, получили различные ранения в результате атаки украинских дронов на Подмосковье. Об этом сообщил помощник... РИА Новости Крым, 11.03.2025

2025-03-11T11:43

2025-03-11T11:43

2025-03-11T12:06

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Два человека погибли и 18, в том числе трое детей, получили различные ранения в результате атаки украинских дронов на Подмосковье. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, пишет РИА Новости.Сообщается, что одна из пострадавших в крайне тяжелом состоянии.Кроме того, в Липецкой области из-за действий украинских боевиков также пострадал один человек: после атаки дронов его госпитализировали в больницу в состоянии средней степени тяжести, уточнил Кузнецов.Как сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова, трое маленьких детей пострадали при массированной атаке украинских беспилотников на Подмосковье.Минувшей ночью и ранним утром во вторник отражена массированная атака дронов на Москву и область. По данным Минобороны, уничтожено более 90 вражеских беспилотников. Сообщалось о 15 пострадавших. Кроме того, по информации местных властей, в Домодедово атакована парковка рядом с производственным комплексом компании "Мираторг" в селе Ям. Там погиб 38-летний мужчина, охранник, еще два человека получили ранения. Позже стало известно, что число жертв увеличилось до двух: в реанимации скончался50-летний мужчина.Все об атаке ВСУ на Москву и Подмосковье читайте здесь >>>Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:337 беспилотников уничтожены над Россией за ночьНазвана причина массовой атаки беспилотников на МосквуСемьям погибших после атаки ВСУ на Подмосковье выплатят по 1 млн рублейВ Домодедово запустили электрички на Москву после атаки ВСУ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

подмосковье, атака дронов всу на подмосковье, новости, минздрав рф, московская область, происшествия