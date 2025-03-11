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Путину доложили об атаке беспилотников на Москву и Московский регион - РИА Новости Крым, 11.03.2025
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Путину доложили об атаке беспилотников на Москву и Московский регион
Путину доложили об атаке беспилотников на Москву и Московский регион - РИА Новости Крым, 11.03.2025
Путину доложили об атаке беспилотников на Москву и Московский регион
Президенту РФ Владимиру Путину доложили об атаке украинских беспилотников на Россию во вторник. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости Крым, 11.03.2025
2025-03-11T11:52
2025-03-11T12:07
россия
новости
атака дронов всу на подмосковье
беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. Президенту РФ Владимиру Путину доложили об атаке украинских беспилотников на Россию во вторник. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Он призвал не питать иллюзий по поводу того, что киевский режим откажется от своей "нацистской сущности".Минувшей ночью и ранним утром во вторник отражена массированная атака дронов на Москву и область. По данным Минобороны, уничтожено более 90 вражеских беспилотников. Сообщалось о 15 пострадавших, позже их число выросло до 18. Еще два человека погибли. Возбуждено уголовное дело. Власти пообещали оказать всю помощь пострадавшим от атаки ВСУ. Все об атаке ВСУ на Москву и Подмосковье читайте здесь &gt;&gt;&gt;Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:337 беспилотников уничтожены над Россией за ночьНазвана причина массовой атаки беспилотников на МосквуАтака на Москву и Подмосковье - число раненых растет
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россия, новости, атака дронов всу на подмосковье, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины)
Путину доложили об атаке беспилотников на Москву и Московский регион

Песков: Путину докладывают о ситуации с атакой БПЛА на Москву и Подмосковье

11:52 11.03.2025 (обновлено: 12:07 11.03.2025)
 
© Telegram Андрей ВоробьевПоследствия атаки беспилотников ВСУ на парковку в Подмосковье
Последствия атаки беспилотников ВСУ на парковку в Подмосковье
© Telegram Андрей Воробьев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. Президенту РФ Владимиру Путину доложили об атаке украинских беспилотников на Россию во вторник. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Естественно, главнокомандующему докладывают об этом. Киевский режим не оставляет практику ударов, важно заметить - киевский режим бьет по социальным объектам, по жилым домам. Очень здорово сработали наши военные, наше ПВО. Будем надеяться, что так же будет и дальше", - сказал Песков журналистам.
Он призвал не питать иллюзий по поводу того, что киевский режим откажется от своей "нацистской сущности".

"Разумеется, никто не намерен надевать розовые очки и рассчитывать на то, что режим в одночасье откажется от своей нацистской сущности. Нет, они не откажутся. мы должны быть начеку, и наши соответствующие службы делают то, что должно делать на фоне таких угроз", - сказал Песков.

Минувшей ночью и ранним утром во вторник отражена массированная атака дронов на Москву и область. По данным Минобороны, уничтожено более 90 вражеских беспилотников. Сообщалось о 15 пострадавших, позже их число выросло до 18. Еще два человека погибли. Возбуждено уголовное дело. Власти пообещали оказать всю помощь пострадавшим от атаки ВСУ.
Все об атаке ВСУ на Москву и Подмосковье читайте здесь >>>
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