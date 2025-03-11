https://crimea.ria.ru/20250311/putinu-dolozhili-ob-atake-bespilotnikov-na-moskvu-i-moskovskiy-region-1144821961.html

Путину доложили об атаке беспилотников на Москву и Московский регион

Путину доложили об атаке беспилотников на Москву и Московский регион - РИА Новости Крым, 11.03.2025

Путину доложили об атаке беспилотников на Москву и Московский регион

Президенту РФ Владимиру Путину доложили об атаке украинских беспилотников на Россию во вторник. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости Крым, 11.03.2025

2025-03-11T11:52

2025-03-11T11:52

2025-03-11T12:07

россия

новости

атака дронов всу на подмосковье

беспилотник (бпла, дрон)

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/0b/1144820979_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_1812bb78193caf372a598f51327d4afe.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. Президенту РФ Владимиру Путину доложили об атаке украинских беспилотников на Россию во вторник. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Он призвал не питать иллюзий по поводу того, что киевский режим откажется от своей "нацистской сущности".Минувшей ночью и ранним утром во вторник отражена массированная атака дронов на Москву и область. По данным Минобороны, уничтожено более 90 вражеских беспилотников. Сообщалось о 15 пострадавших, позже их число выросло до 18. Еще два человека погибли. Возбуждено уголовное дело. Власти пообещали оказать всю помощь пострадавшим от атаки ВСУ. Все об атаке ВСУ на Москву и Подмосковье читайте здесь >>>Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:337 беспилотников уничтожены над Россией за ночьНазвана причина массовой атаки беспилотников на МосквуАтака на Москву и Подмосковье - число раненых растет

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, атака дронов всу на подмосковье, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины)