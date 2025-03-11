Путину доложили об атаке беспилотников на Москву и Московский регион
Песков: Путину докладывают о ситуации с атакой БПЛА на Москву и Подмосковье
11:52 11.03.2025 (обновлено: 12:07 11.03.2025)
© Telegram Андрей ВоробьевПоследствия атаки беспилотников ВСУ на парковку в Подмосковье
© Telegram Андрей Воробьев
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. Президенту РФ Владимиру Путину доложили об атаке украинских беспилотников на Россию во вторник. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Естественно, главнокомандующему докладывают об этом. Киевский режим не оставляет практику ударов, важно заметить - киевский режим бьет по социальным объектам, по жилым домам. Очень здорово сработали наши военные, наше ПВО. Будем надеяться, что так же будет и дальше", - сказал Песков журналистам.
Он призвал не питать иллюзий по поводу того, что киевский режим откажется от своей "нацистской сущности".
"Разумеется, никто не намерен надевать розовые очки и рассчитывать на то, что режим в одночасье откажется от своей нацистской сущности. Нет, они не откажутся. мы должны быть начеку, и наши соответствующие службы делают то, что должно делать на фоне таких угроз", - сказал Песков.
Минувшей ночью и ранним утром во вторник отражена массированная атака дронов на Москву и область. По данным Минобороны, уничтожено более 90 вражеских беспилотников. Сообщалось о 15 пострадавших, позже их число выросло до 18. Еще два человека погибли. Возбуждено уголовное дело. Власти пообещали оказать всю помощь пострадавшим от атаки ВСУ.
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