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Новости Домодедово: что происходит в московских аэропортах

Новости Домодедово: что происходит в московских аэропортах - РИА Новости Крым, 11.03.2025

Новости Домодедово: что происходит в московских аэропортах

В Домодедово и других аэропортах Москвы и регионов сняли ограничения на полеты, введенные из-за атак украинских беспилотников. Об этом сообщили в Росавиации. РИА Новости Крым, 11.03.2025

2025-03-11T10:54

2025-03-11T10:54

2025-03-11T12:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. В Домодедово и других аэропортах Москвы и регионов сняли ограничения на полеты, введенные из-за атак украинских беспилотников. Об этом сообщили в Росавиации.В Шереметьево ограничение на полеты отменили в 08:55. В этот период на запасные аэродромы "ушли" 18 самолетов, выполнявших рейсы в Шереметьево.Минувшей ночью и ранним утром во вторник отражена массированная атака дронов на Москву и область. По данным Минобороны, уничтожено более 90 вражеских беспилотников. В Подмосковье число пострадавших увеличилось до 15 человек. Среди пострадавших в регионе есть четырехлетний ребенок. Кроме того, по информации местных властей, в Домодедово атакована парковка рядом с производственным комплексом компании "Мираторг" в селе Ям. Там погиб 38-летний мужчина, охранник, еще два человека получили ранения.Позже губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в больнице умер 50-летний мужчина, раненный при украинской атаке. Врачи продолжают бороться за жизни 43-летней женщины, у которой ранение живота с повреждением кишечника и рваная рана груди. У 44-летнего мужчины - ранение живота, открытый перелом плеча, ранение голени осколками, сообщил Воробьев.Всего за ночь над регионами России уничтожены 337 беспилотников.Все об атаке ВСУ на Москву и Подмосковье читайте здесь >>Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дело о теракте возбуждено после массированного налета БПЛА на ПодмосковьеАтака ВСУ на Москву и Подмосковье – все о ситуации к этому часуБеспилотник упал на трассу в Липецкой области – ранен человек

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аэропорт домодедово, аэропорт шереметьево, аэропорт, росавиация, авиация, новости, безопасность, происшествия, обстрелы всу