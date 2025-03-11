Новости Домодедово: что происходит в московских аэропортах
Новости Домодедово - в аэропорту и и еще четырех воздушных гаванях сняли ограничения
10:54 11.03.2025 (обновлено: 12:03 11.03.2025)
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМероприятия, посвященные присвоению аэропорту Домодедово имени М.В. Ломоносова
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. В Домодедово и других аэропортах Москвы и регионов сняли ограничения на полеты, введенные из-за атак украинских беспилотников. Об этом сообщили в Росавиации.
"В аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский, Нижний Новгород (Стригино) и Ярославль (Туношна) в 10:15 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении ведомства в Telegram.
В Шереметьево ограничение на полеты отменили в 08:55. В этот период на запасные аэродромы "ушли" 18 самолетов, выполнявших рейсы в Шереметьево.
Минувшей ночью и ранним утром во вторник отражена массированная атака дронов на Москву и область. По данным Минобороны, уничтожено более 90 вражеских беспилотников.
В Подмосковье число пострадавших увеличилось до 15 человек. Среди пострадавших в регионе есть четырехлетний ребенок. Кроме того, по информации местных властей, в Домодедово атакована парковка рядом с производственным комплексом компании "Мираторг" в селе Ям. Там погиб 38-летний мужчина, охранник, еще два человека получили ранения.
Позже губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в больнице умер 50-летний мужчина, раненный при украинской атаке. Врачи продолжают бороться за жизни 43-летней женщины, у которой ранение живота с повреждением кишечника и рваная рана груди. У 44-летнего мужчины - ранение живота, открытый перелом плеча, ранение голени осколками, сообщил Воробьев.
Всего за ночь над регионами России уничтожены 337 беспилотников.
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