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Вам звонит "Единая медслужба" - аферисты придумали новую схему обмана - РИА Новости Крым, 28.06.2024
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Вам звонит "Единая медслужба" - аферисты придумали новую схему обмана
Вам звонит "Единая медслужба" - аферисты придумали новую схему обмана - РИА Новости Крым, 28.06.2024
Вам звонит "Единая медслужба" - аферисты придумали новую схему обмана
Телефонные мошенники придумали новую схему обмана. Как сообщает официальный Telegram-канал управления по организации борьбы с противоправным использованием... РИА Новости Крым, 28.06.2024
2024-06-28T21:17
2024-06-28T21:17
мошенничество
общество
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
госуслуги
красота и здоровье
новости
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости Крым. Телефонные мошенники придумали новую схему обмана. Как сообщает официальный Telegram-канал управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России, аферисты звонят от имени несуществующей "Единой медицинской службы" и пытаются получить доступ к аккаунтам пользователей на "Госуслугах".В случае, если потенциальная жертва называет 2024-й год, мошенники "удивляются" и заявляют, что в базе данных указан только 2022-й, и просят продиктовать номер СНИЛС. В случае отказа жертве предлагается обновить данные на "Госуслугах" - для этого аферисты требуют предоставить код подтверждения из SMS-сообщения.Также мошенники могут предлагать записаться на флюорографию или другие медицинские исследования от имени представителей медучреждений - в этом случае также просят продиктовать номер СНИЛС и код из SMS-сообщения. В полиции еще раз напоминают: предоставлять свои персональные данные и тем более озвучивать коды подтверждения из SMS-сообщений нельзя.Дистанционные аферисты ранее стали применять еще одну новую схему мошенничества: они представляются сотрудниками "Почты России" и просят оплатить таможенный сбор за некую "посылку из-за границы".Читайте также на РИА Новости Крым:Мошенники придумали новую аферу с госуслугамиКурортный обман: как не стать жертвой аферистов, собираясь в отпускКак обезопасить себя от коучей-обманщиков в Интернете
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мошенничество, общество, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, госуслуги, красота и здоровье, новости, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
Вам звонит "Единая медслужба" - аферисты придумали новую схему обмана

МВД предупреждает о новой схеме мошенничества

21:17 28.06.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДевушка с телефоном
Девушка с телефоном - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости Крым. Телефонные мошенники придумали новую схему обмана. Как сообщает официальный Telegram-канал управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России, аферисты звонят от имени несуществующей "Единой медицинской службы" и пытаются получить доступ к аккаунтам пользователей на "Госуслугах".
"В рамках реализации данной схемы злоумышленники на первом этапе звонят потенциальной жертве по телефону, представляются специалистами некой "Единой медицинской службы" и спрашивают человека о том, когда он последний раз проходил флюорографию", - сообщают в полиции.
В случае, если потенциальная жертва называет 2024-й год, мошенники "удивляются" и заявляют, что в базе данных указан только 2022-й, и просят продиктовать номер СНИЛС. В случае отказа жертве предлагается обновить данные на "Госуслугах" - для этого аферисты требуют предоставить код подтверждения из SMS-сообщения.
"В том случае, если пользователь диктует этот код подтверждения злоумышленникам, то с его помощью киберпреступники могут компрометировать личный кабинет человека на портале и использовать этот доступ для проведения других мошеннических атак", - поясняют правоохранители
Также мошенники могут предлагать записаться на флюорографию или другие медицинские исследования от имени представителей медучреждений - в этом случае также просят продиктовать номер СНИЛС и код из SMS-сообщения. В полиции еще раз напоминают: предоставлять свои персональные данные и тем более озвучивать коды подтверждения из SMS-сообщений нельзя.
"Ни одно российское ведомство и государственные структуры никогда не будут требовать от человека по телефону передать подобную конфиденциальную информацию", - подчеркивают в управлении.
Дистанционные аферисты ранее стали применять еще одну новую схему мошенничества: они представляются сотрудниками "Почты России" и просят оплатить таможенный сбор за некую "посылку из-за границы".
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МошенничествоОбществоБезопасность Республики Крым и СевастополяБезопасностьГосуслугиКрасота и здоровьеНовостиМВД РФ (Министерство внутренних дел Российской Федерации)
 
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