https://crimea.ria.ru/20240628/vam-zvonit-edinaya-medsluzhba---aferisty-pridumali-novuyu-skhemu-obmana-1138427403.html

Вам звонит "Единая медслужба" - аферисты придумали новую схему обмана

Вам звонит "Единая медслужба" - аферисты придумали новую схему обмана - РИА Новости Крым, 28.06.2024

Вам звонит "Единая медслужба" - аферисты придумали новую схему обмана

Телефонные мошенники придумали новую схему обмана. Как сообщает официальный Telegram-канал управления по организации борьбы с противоправным использованием... РИА Новости Крым, 28.06.2024

2024-06-28T21:17

2024-06-28T21:17

2024-06-28T21:17

мошенничество

общество

безопасность республики крым и севастополя

безопасность

госуслуги

красота и здоровье

новости

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости Крым. Телефонные мошенники придумали новую схему обмана. Как сообщает официальный Telegram-канал управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России, аферисты звонят от имени несуществующей "Единой медицинской службы" и пытаются получить доступ к аккаунтам пользователей на "Госуслугах".В случае, если потенциальная жертва называет 2024-й год, мошенники "удивляются" и заявляют, что в базе данных указан только 2022-й, и просят продиктовать номер СНИЛС. В случае отказа жертве предлагается обновить данные на "Госуслугах" - для этого аферисты требуют предоставить код подтверждения из SMS-сообщения.Также мошенники могут предлагать записаться на флюорографию или другие медицинские исследования от имени представителей медучреждений - в этом случае также просят продиктовать номер СНИЛС и код из SMS-сообщения. В полиции еще раз напоминают: предоставлять свои персональные данные и тем более озвучивать коды подтверждения из SMS-сообщений нельзя.Дистанционные аферисты ранее стали применять еще одну новую схему мошенничества: они представляются сотрудниками "Почты России" и просят оплатить таможенный сбор за некую "посылку из-за границы".Читайте также на РИА Новости Крым:Мошенники придумали новую аферу с госуслугамиКурортный обман: как не стать жертвой аферистов, собираясь в отпускКак обезопасить себя от коучей-обманщиков в Интернете

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мошенничество, общество, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, госуслуги, красота и здоровье, новости, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)