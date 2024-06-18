https://crimea.ria.ru/20240618/vam-prishla-posylka-iz-za-granitsy-novaya-skhema-moshennichestva-1138186599.html

Вам пришла посылка из-за границы: новая схема мошенничества

Вам пришла посылка из-за границы: новая схема мошенничества - РИА Новости Крым, 18.06.2024

Вам пришла посылка из-за границы: новая схема мошенничества

Дистанционные аферисты разработали новую схему мошенничества. Теперь они представляются сотрудниками "Почты России". Об этом предупреждает пресс-служба... РИА Новости Крым, 18.06.2024

2024-06-18T12:27

2024-06-18T12:27

2024-06-18T12:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. Дистанционные аферисты разработали новую схему мошенничества. Теперь они представляются сотрудниками "Почты России". Об этом предупреждает пресс-служба Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.По информации киберполиции, чтобы отказаться от посылки, которую человек не заказывал, мошенники просят назвать код из сообщения, пришедшего на мобильный телефон. Это, по их словам, нужно, чтобы якобы подписать официальный отказ в базах почты."Целью такой мошеннической схемы может быть получение доступа к банковскому мобильному приложению с тем, чтобы впоследствии украсть деньги со счета или взять кредит", - уточняют в МВД РФ.Также злоумышленники могут через код из смс получить доступ к аккаунту на госуслугах, собрать персональные данные гражданина и использовать их для будущих мошеннических схем.В МВД по Республике Крым сообщают, что на полуострове продолжают регистрироваться преступления в отношении граждан, которые совершены дистанционным способом: посредством звонков, интернета, установки вредоносных приложений и перехода по ссылкам."В период с 10 по 16 июня жертвами дистанционных мошенников стали 67 граждан", - сообщают в полиции.Через звонки обмануты 44 человека. Преступники звонили в том числе через мессенджеры и в некоторых случаях использовали логотип одного из ведущих банков Крыма.18 граждан были обмануты через интернет-сайты, соцсети, еще пять крымчан потеряли деньги при переходе по неизвестным ссылкам и установке сторонних приложений.Несколько дней назад пресс-служба республиканского МВД сообщила, что в Алуште по подозрению в пособничестве дистанционным мошенникам задержаны двое подростков.Читайте также на РИА Новости Крым:Мошенники придумали новую аферу с госуслугамиНе берите трубку: совет от полиции для защиты от мошенниковНовая схема и миллионный ущерб: как мошенники обманывают жителей Крым

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, россия, мошенничество, почта россии, общество, новости, новости крыма