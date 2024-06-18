Рейтинг@Mail.ru
Вам пришла посылка из-за границы: новая схема мошенничества - РИА Новости Крым, 18.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240618/vam-prishla-posylka-iz-za-granitsy-novaya-skhema-moshennichestva-1138186599.html
Вам пришла посылка из-за границы: новая схема мошенничества
Вам пришла посылка из-за границы: новая схема мошенничества - РИА Новости Крым, 18.06.2024
Вам пришла посылка из-за границы: новая схема мошенничества
Дистанционные аферисты разработали новую схему мошенничества. Теперь они представляются сотрудниками "Почты России". Об этом предупреждает пресс-служба... РИА Новости Крым, 18.06.2024
2024-06-18T12:27
2024-06-18T12:27
крым
россия
мошенничество
почта россии
общество
новости
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/03/1122262118_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_6e7bdd8bbbfda4fb3bd3b75e32f891c4.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. Дистанционные аферисты разработали новую схему мошенничества. Теперь они представляются сотрудниками "Почты России". Об этом предупреждает пресс-служба Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.По информации киберполиции, чтобы отказаться от посылки, которую человек не заказывал, мошенники просят назвать код из сообщения, пришедшего на мобильный телефон. Это, по их словам, нужно, чтобы якобы подписать официальный отказ в базах почты."Целью такой мошеннической схемы может быть получение доступа к банковскому мобильному приложению с тем, чтобы впоследствии украсть деньги со счета или взять кредит", - уточняют в МВД РФ.Также злоумышленники могут через код из смс получить доступ к аккаунту на госуслугах, собрать персональные данные гражданина и использовать их для будущих мошеннических схем.В МВД по Республике Крым сообщают, что на полуострове продолжают регистрироваться преступления в отношении граждан, которые совершены дистанционным способом: посредством звонков, интернета, установки вредоносных приложений и перехода по ссылкам."В период с 10 по 16 июня жертвами дистанционных мошенников стали 67 граждан", - сообщают в полиции.Через звонки обмануты 44 человека. Преступники звонили в том числе через мессенджеры и в некоторых случаях использовали логотип одного из ведущих банков Крыма.18 граждан были обмануты через интернет-сайты, соцсети, еще пять крымчан потеряли деньги при переходе по неизвестным ссылкам и установке сторонних приложений.Несколько дней назад пресс-служба республиканского МВД сообщила, что в Алуште по подозрению в пособничестве дистанционным мошенникам задержаны двое подростков.Читайте также на РИА Новости Крым:Мошенники придумали новую аферу с госуслугамиНе берите трубку: совет от полиции для защиты от мошенниковНовая схема и миллионный ущерб: как мошенники обманывают жителей Крым
крым
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/03/1122262118_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_cedc786570b86dae1bcfd61432780eda.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, россия, мошенничество, почта россии, общество, новости, новости крыма
Вам пришла посылка из-за границы: новая схема мошенничества

Мошенники придумали новую схему обмана с якобы пришедшей из-за границы посылкой

12:27 18.06.2024
 
© Dmitry MakeevНаручники
Наручники
© Dmitry Makeev
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. Дистанционные аферисты разработали новую схему мошенничества. Теперь они представляются сотрудниками "Почты России". Об этом предупреждает пресс-служба Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.
""Вам пришла посылка из-за границы", - говорит по телефону некто, представившись сотрудником "Почты России". И тут же сообщает, что нужно оплатить таможенный сбор", - говорится в официальном Telegram-канале ведомства.
По информации киберполиции, чтобы отказаться от посылки, которую человек не заказывал, мошенники просят назвать код из сообщения, пришедшего на мобильный телефон. Это, по их словам, нужно, чтобы якобы подписать официальный отказ в базах почты.
"Целью такой мошеннической схемы может быть получение доступа к банковскому мобильному приложению с тем, чтобы впоследствии украсть деньги со счета или взять кредит", - уточняют в МВД РФ.
Также злоумышленники могут через код из смс получить доступ к аккаунту на госуслугах, собрать персональные данные гражданина и использовать их для будущих мошеннических схем.
В МВД по Республике Крым сообщают, что на полуострове продолжают регистрироваться преступления в отношении граждан, которые совершены дистанционным способом: посредством звонков, интернета, установки вредоносных приложений и перехода по ссылкам.
"В период с 10 по 16 июня жертвами дистанционных мошенников стали 67 граждан", - сообщают в полиции.
Через звонки обмануты 44 человека. Преступники звонили в том числе через мессенджеры и в некоторых случаях использовали логотип одного из ведущих банков Крыма.
18 граждан были обмануты через интернет-сайты, соцсети, еще пять крымчан потеряли деньги при переходе по неизвестным ссылкам и установке сторонних приложений.
Несколько дней назад пресс-служба республиканского МВД сообщила, что в Алуште по подозрению в пособничестве дистанционным мошенникам задержаны двое подростков.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Мошенники придумали новую аферу с госуслугами
Не берите трубку: совет от полиции для защиты от мошенников
Новая схема и миллионный ущерб: как мошенники обманывают жителей Крым
 
КрымРоссияМошенничествоПочта РоссииОбществоНовостиНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:41Продажа билетов на поезда в Крым остановлена - перевозчик назвал причину
14:3110 провальных контратак: ВСУ за стуки потеряли более 1800 боевиков
14:21Тепленькая пошла: фонтан воды высотой в 12 этажей забил в Петербурге
14:10Заявление ВМС Украины о Крымском мосте: почему Киев сменил риторику
13:55ВС РФ уничтожили склад с западным оружием
13:50В Перевальном начали строительство нового ЖК
13:30Кого коснется повышение налоговой нагрузки в России
13:07Путин назвал приоритет России на XXI век
12:58Температура моря у берегов Крыма – инфографика
12:53Трое крымчан обвиняются в организации подпольных казино в 7 городах Крыма
12:47Это как хлестать загнанную лошадь – эксперт о вреде энергетиков для детей
12:35Дмитрию Киселеву вручили орден
12:27Вам пришла посылка из-за границы: новая схема мошенничества
12:13У пенсионера в Керчи нашли взрывчатые вещества
12:04Хотела снять тарзанку: в Гаспре сотрудники МЧС спасли ребенка с дерева
11:55Температура воды в Черном море - данные по городам Крыма
11:20Стрельба в Феодосии – что происходит в городе
11:11Стратегическое партнерство России с КНДР – Путин подписал договор
10:58Жуткая авария на трассе М5 "Урал" - восемь погибших и 13 пострадавших
10:37Три человека задержаны по делу о ботулизме в Москве
Лента новостейМолния