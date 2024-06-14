https://crimea.ria.ru/20240614/obokrali-pensionerok-podrostki-v-alushte-zaderzhany-za-pomosch-moshennikam-1138114846.html
Обокрали пенсионерок: подростки в Алуште задержаны за помощь мошенникам
Обокрали пенсионерок: подростки в Алуште задержаны за помощь мошенникам - РИА Новости Крым, 14.06.2024
Обокрали пенсионерок: подростки в Алуште задержаны за помощь мошенникам
В Алуште по подозрению в пособничестве дистанционным мошенникам задержаны двое подростков. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МВД. РИА Новости Крым, 14.06.2024
2024-06-14T16:56
2024-06-14T16:56
2024-06-14T16:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. В Алуште по подозрению в пособничестве дистанционным мошенникам задержаны двое подростков. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МВД.По информации полиции, женщины отдавали свои сбережения курьерам после звонков неизвестных под видом сотрудников правоохранительных органов либо адвокатов."После телефонного разговора по месту проживания пенсионерок прибывал курьер-мошенник и, представляясь различными именами, забирал их сбережения", - уточняют в МВД по РК.Курьерами оказались двое алуштинцев 15 и 16 лет. Они были задержаны и дали признательные показания. Установлено, что одному из них через мессенджер от неизвестного поступило предложение о работе. Действуя по инструкции куратора, злоумышленники прибывали по указанным адресам потенциальных жертв.Один из них следил за обстановкой. Другой забирал денежные средства у потерпевших.На данный момент сотрудниками полиции оба несовершеннолетних поставлены на учет. Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество). По этой статье предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.Накануне МВД по РК сообщал, что в Крыму участились случаи взлома аккаунтов на портале госуслуг.Читайте также на РИА Новости Крым:Не берите трубку: совет от полиции для защиты от мошенниковНовая схема и миллионный ущерб: как мошенники обманывают жителей КрымаКурортный обман: как не стать жертвой аферистов, собираясь в отпуск
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Обокрали пенсионерок: подростки в Алуште задержаны за помощь мошенникам
В Алуште задержаны двое подростков-курьеров за кражу у пенсионерок 600 тысяч рублей
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. В Алуште по подозрению в пособничестве дистанционным мошенникам задержаны двое подростков. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МВД.
"Жертвами злоумышленников стали граждане пенсионного возраста: две 87-летние жительницы Алушты и еще одна жительница города-курорта 85 лет. Общая сумма ущерба составила более 600 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
По информации полиции, женщины отдавали свои сбережения курьерам после звонков неизвестных под видом сотрудников правоохранительных органов либо адвокатов.
"После телефонного разговора по месту проживания пенсионерок прибывал курьер-мошенник и, представляясь различными именами, забирал их сбережения", - уточняют в МВД по РК.
Курьерами оказались двое алуштинцев 15 и 16 лет. Они были задержаны и дали признательные показания. Установлено, что одному из них через мессенджер от неизвестного поступило предложение о работе. Действуя по инструкции куратора, злоумышленники прибывали по указанным адресам потенциальных жертв.
Один из них следил за обстановкой. Другой забирал денежные средства у потерпевших.
"Далее несовершеннолетние следовали к местам расположения банковских терминалов и переводили деньги на счета организаторов, при этом оставляя себе 10% от полученной преступным путем суммы", - уточняют в полиции.
На данный момент сотрудниками полиции оба несовершеннолетних поставлены на учет. Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество). По этой статье предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Накануне МВД по РК сообщал, что в Крыму участились случаи взлома аккаунтов
на портале госуслуг.
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