https://crimea.ria.ru/20230512/novaya-skhema-i-millionnyy-uscherb-kak-moshenniki-obmanyvayut-zhiteley-kryma-1128686996.html

Новая схема и миллионный ущерб: как мошенники обманывают жителей Крыма

Новая схема и миллионный ущерб: как мошенники обманывают жителей Крыма - РИА Новости Крым, 12.05.2023

Новая схема и миллионный ущерб: как мошенники обманывают жителей Крыма

В Крыму с начала этого года мошенники выманили у доверчивых граждан 150 млн рублей, жертвами обманщиков стали уже около полутора тысяч человек. Об этом... РИА Новости Крым, 12.05.2023

2023-05-12T13:49

2023-05-12T13:49

2023-05-12T14:21

крым

мошенничество

общество

психология

новости крыма

мвд по республике крым

ярослав скляренко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. В Крыму с начала этого года мошенники выманили у доверчивых граждан 150 млн рублей, жертвами обманщиков стали уже около полутора тысяч человек. Об этом рассказал начальник отдела по раскрытию преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, управления уголовного розыска МВД по Крыму подполковник полиции Ярослав Скляренко в пресс-центре РИА Новости Крым."На сегодняшний день от рук мошенников пострадали уже 1,5 тысячи жителей Крыма. В прошлом году это было около двух тысяч человек и тогда ущерб составил более 220 млн рублей. В этом году уже 150 млн", - сообщил он.Правоохранители связывают это с новым для региона видом мошенничества. В других субъектах его фиксируют уже несколько лет, а в Крыму - с января этого года.Во время реализации этой мошеннической схемы злоумышленники постоянно держат связь с жертвой, не давая ей возможность связаться с родными и верифицировать информацию. После этого к обманутому человеку приезжает курьер и забирает деньги. Таким образом, люди лишаются всех своих накоплений."В этой схеме часто задействуется молодежь. Очень много мы задержали жителей Крыма, а сейчас наблюдаем и, так сказать, гастролеров, которые приезжают из других субъектов к нам совершать преступления. В дальнейшем они эти денежные средства через банкоматы переводят на счета мошенников", - отметил он.За свои действия курьеры получают определенный процент – от 1 до 10%, в зависимости от суммы, добытой незаконным путем. Однако ответственность они несут такую же, как организаторы мошеннического бизнеса. В соответствии со статьей 159 УК, это – до 12 лет лишения свободы, резюмировал Скляренко.Читайте также на РИА Новости Крым:Уловки и провокации мошенников: запомни сам и предупреди близкихКак распознавать мошенников по телефонному номеруДело о мошенничестве с пенсионерами: в Крыму задержаны восемь человек

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МВД: в Крыму жертвами мошенников стали 1,5 тысячи человек – ущерб 150 млн рублей МВД: в Крыму жертвами мошенников стали 1,5 тысячи человек – ущерб 150 млн рублей 2023-05-12T13:49 true PT1M55S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, мошенничество, общество, психология, новости крыма, мвд по республике крым, ярослав скляренко