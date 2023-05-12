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Новая схема и миллионный ущерб: как мошенники обманывают жителей Крыма
Новая схема и миллионный ущерб: как мошенники обманывают жителей Крыма - РИА Новости Крым, 12.05.2023
Новая схема и миллионный ущерб: как мошенники обманывают жителей Крыма
В Крыму с начала этого года мошенники выманили у доверчивых граждан 150 млн рублей, жертвами обманщиков стали уже около полутора тысяч человек. Об этом... РИА Новости Крым, 12.05.2023
2023-05-12T13:49
2023-05-12T13:49
2023-05-12T14:21
крым
мошенничество
общество
психология
новости крыма
мвд по республике крым
ярослав скляренко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. В Крыму с начала этого года мошенники выманили у доверчивых граждан 150 млн рублей, жертвами обманщиков стали уже около полутора тысяч человек. Об этом рассказал начальник отдела по раскрытию преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, управления уголовного розыска МВД по Крыму подполковник полиции Ярослав Скляренко в пресс-центре РИА Новости Крым."На сегодняшний день от рук мошенников пострадали уже 1,5 тысячи жителей Крыма. В прошлом году это было около двух тысяч человек и тогда ущерб составил более 220 млн рублей. В этом году уже 150 млн", - сообщил он.Правоохранители связывают это с новым для региона видом мошенничества. В других субъектах его фиксируют уже несколько лет, а в Крыму - с января этого года.Во время реализации этой мошеннической схемы злоумышленники постоянно держат связь с жертвой, не давая ей возможность связаться с родными и верифицировать информацию. После этого к обманутому человеку приезжает курьер и забирает деньги. Таким образом, люди лишаются всех своих накоплений."В этой схеме часто задействуется молодежь. Очень много мы задержали жителей Крыма, а сейчас наблюдаем и, так сказать, гастролеров, которые приезжают из других субъектов к нам совершать преступления. В дальнейшем они эти денежные средства через банкоматы переводят на счета мошенников", - отметил он.За свои действия курьеры получают определенный процент – от 1 до 10%, в зависимости от суммы, добытой незаконным путем. Однако ответственность они несут такую же, как организаторы мошеннического бизнеса. В соответствии со статьей 159 УК, это – до 12 лет лишения свободы, резюмировал Скляренко.Читайте также на РИА Новости Крым:Уловки и провокации мошенников: запомни сам и предупреди близкихКак распознавать мошенников по телефонному номеруДело о мошенничестве с пенсионерами: в Крыму задержаны восемь человек
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МВД: в Крыму жертвами мошенников стали 1,5 тысячи человек – ущерб 150 млн рублей
МВД: в Крыму жертвами мошенников стали 1,5 тысячи человек – ущерб 150 млн рублей
2023-05-12T13:49
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РИА Новости Крым
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крым, мошенничество, общество, психология, новости крыма, мвд по республике крым, ярослав скляренко
Новая схема и миллионный ущерб: как мошенники обманывают жителей Крыма
МВД: в Крыму жертвами мошенников стали 1,5 тысячи человек – ущерб 150 млн рублей
13:49 12.05.2023 (обновлено: 14:21 12.05.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. В Крыму с начала этого года мошенники выманили у доверчивых граждан 150 млн рублей, жертвами обманщиков стали уже около полутора тысяч человек. Об этом рассказал начальник отдела по раскрытию преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, управления уголовного розыска МВД по Крыму подполковник полиции Ярослав Скляренко в пресс-центре РИА Новости Крым.
"На сегодняшний день от рук мошенников пострадали уже 1,5 тысячи жителей Крыма. В прошлом году это было около двух тысяч человек и тогда ущерб составил более 220 млн рублей. В этом году уже 150 млн", - сообщил он.
Правоохранители связывают это с новым для региона видом мошенничества. В других субъектах его фиксируют уже несколько лет, а в Крыму - с января этого года.
"Это звонки на городские телефоны, где трубку чаще всего поднимают пожилые люди. Почему? Потому что уже XXI век и городских телефонов осталось немного. Берет трубку бабушка, а на том конце провода плачущим голосом просят о помощи якобы родственники. Они говорят, что их сбила машина, поломан нос, ребра или что-то другое, и якобы из-за них пострадал человек, поэтому срочно нужны деньги на лечение – как мне, так и тому, кто пострадал от моих действий", - рассказал он.
Во время реализации этой мошеннической схемы злоумышленники постоянно держат связь с жертвой, не давая ей возможность связаться с родными и верифицировать информацию. После этого к обманутому человеку приезжает курьер и забирает деньги. Таким образом, люди лишаются всех своих накоплений.
"В этой схеме часто задействуется молодежь. Очень много мы задержали жителей Крыма, а сейчас наблюдаем и, так сказать, гастролеров, которые приезжают из других субъектов к нам совершать преступления. В дальнейшем они эти денежные средства через банкоматы переводят на счета мошенников", - отметил он.
За свои действия курьеры получают определенный процент – от 1 до 10%, в зависимости от суммы, добытой незаконным путем. Однако ответственность они несут такую же, как организаторы мошеннического бизнеса. В соответствии со статьей 159 УК, это – до 12 лет лишения свободы, резюмировал Скляренко.
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