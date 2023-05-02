https://crimea.ria.ru/20230502/kak-raspoznavat-moshennikov-po-telefonnomu-nomeru-1128468353.html

Как распознавать мошенников по телефонному номеру

Как распознавать мошенников по телефонному номеру - РИА Новости Крым, 02.05.2023

Как распознавать мошенников по телефонному номеру

Звонки со скрытых и коротких номеров должны вызвать подозрения, чаще всего такими номерами пользуются мошенники, рассказал доцент кафедры информатики РЭУ имени... РИА Новости Крым, 02.05.2023

2023-05-02T07:28

2023-05-02T07:28

2023-05-02T07:28

мошенничество

совет эксперта

общество

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иван тимофеев

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая - РИА Новости Крым. Звонки со скрытых и коротких номеров должны вызвать подозрения, чаще всего такими номерами пользуются мошенники, рассказал доцент кафедры информатики РЭУ имени Плеханова Александр Тимофеев.Распознать аферистаПо его словам, насторожить должны звонки со скрытых номеров, а также состоящих из трех-четырех цифр или с иностранным префиксом. Кроме того, специалист не рекомендует перезванивать на незнакомые номера.""Сбрасывающие" звонок — почти всегда мошенники", — цитирует Тимофеева агентство "Прайм". При этом, по словам специалиста, сегодня аферисты обладают техническими средствами, позволяющими сгенерировать любой номер, поэтому даже на звонки со знакомых номеров нужно реагировать с осторожностью, особенно если звонящие просят деньги. В такой ситуации Тимофеев рекомендует скинуть вызов и перезвонить своему знакомому самостоятельно.Телефонные мошенники в КрымуКрымчане еженедельно передают телефонным мошенникам крупные суммы. В этой связи полиция напомнинает, что не следует принимать поспешных решений и передавать средства неизвестным:- не передавайте свою банковскую карту посторонним лицам;- не сообщайте никому реквизиты банковской карты и ПИН-код от нее;- не сообщайте какие-либо СМС коды, даже сотруднику банка;- не подтверждайте операции, которые вы не производили;- не верьте людям, представляющимися сотрудниками правоохранительных органов и сотрудниками банковской сферы, которые сообщают, что сиюминутно с вашим денежным счетом совершаются какие-либо транзакции;- не переходите по неизвестным вам ссылкам, поступившим к вам через мессенджеры от сторонних источников;- не устанавливайте на свои мобильные телефоны приложения, о которых впервые слышите или не имеете подробную информацию о том, как они работают;- не соглашайтесь на предоплату при покупке или продаже имущества через бесплатные интернет - порталы;- не следуйте инструкциям неизвестных граждан, пытающихся убедить в быстром получении "легких" денег. Никто не заинтересован в том, чтобы безвозмездно обогатить вас.В случае, если человек все-таки стал жертвой мошенников, следует немедленно сообщить об этом в полицию по единому номеру 102 или обратитесь с письменным заявлением в любое ближайшее отделение полиции, либо через официальный сайт МВД по РК.Читайте также на РИА Новости Крым:Дело о мошенничестве с пенсионерами: в Крыму задержаны восемь человекЧто такое кликджекинг, или как воруют деньги в сетиВиртуальный интим и двигатель для авто: крымчане отдали аферистам 6,6 млн

https://crimea.ria.ru/20220905/inzhener-obyasnil-v-chem-opasnost-vpn-servisov-1124396451.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мошенничество, совет эксперта, общество, безопасность, новости, иван тимофеев, крым