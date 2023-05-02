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Как распознавать мошенников по телефонному номеру - РИА Новости Крым, 02.05.2023
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Как распознавать мошенников по телефонному номеру
Как распознавать мошенников по телефонному номеру - РИА Новости Крым, 02.05.2023
Как распознавать мошенников по телефонному номеру
Звонки со скрытых и коротких номеров должны вызвать подозрения, чаще всего такими номерами пользуются мошенники, рассказал доцент кафедры информатики РЭУ имени... РИА Новости Крым, 02.05.2023
2023-05-02T07:28
2023-05-02T07:28
мошенничество
совет эксперта
общество
безопасность
новости
иван тимофеев
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая - РИА Новости Крым. Звонки со скрытых и коротких номеров должны вызвать подозрения, чаще всего такими номерами пользуются мошенники, рассказал доцент кафедры информатики РЭУ имени Плеханова Александр Тимофеев.Распознать аферистаПо его словам, насторожить должны звонки со скрытых номеров, а также состоящих из трех-четырех цифр или с иностранным префиксом. Кроме того, специалист не рекомендует перезванивать на незнакомые номера.""Сбрасывающие" звонок — почти всегда мошенники", — цитирует Тимофеева агентство "Прайм". При этом, по словам специалиста, сегодня аферисты обладают техническими средствами, позволяющими сгенерировать любой номер, поэтому даже на звонки со знакомых номеров нужно реагировать с осторожностью, особенно если звонящие просят деньги. В такой ситуации Тимофеев рекомендует скинуть вызов и перезвонить своему знакомому самостоятельно.Телефонные мошенники в КрымуКрымчане еженедельно передают телефонным мошенникам крупные суммы. В этой связи полиция напомнинает, что не следует принимать поспешных решений и передавать средства неизвестным:- не передавайте свою банковскую карту посторонним лицам;- не сообщайте никому реквизиты банковской карты и ПИН-код от нее;- не сообщайте какие-либо СМС коды, даже сотруднику банка;- не подтверждайте операции, которые вы не производили;- не верьте людям, представляющимися сотрудниками правоохранительных органов и сотрудниками банковской сферы, которые сообщают, что сиюминутно с вашим денежным счетом совершаются какие-либо транзакции;- не переходите по неизвестным вам ссылкам, поступившим к вам через мессенджеры от сторонних источников;- не устанавливайте на свои мобильные телефоны приложения, о которых впервые слышите или не имеете подробную информацию о том, как они работают;- не соглашайтесь на предоплату при покупке или продаже имущества через бесплатные интернет - порталы;- не следуйте инструкциям неизвестных граждан, пытающихся убедить в быстром получении "легких" денег. Никто не заинтересован в том, чтобы безвозмездно обогатить вас.В случае, если человек все-таки стал жертвой мошенников, следует немедленно сообщить об этом в полицию по единому номеру 102 или обратитесь с письменным заявлением в любое ближайшее отделение полиции, либо через официальный сайт МВД по РК.Читайте также на РИА Новости Крым:Дело о мошенничестве с пенсионерами: в Крыму задержаны восемь человекЧто такое кликджекинг, или как воруют деньги в сетиВиртуальный интим и двигатель для авто: крымчане отдали аферистам 6,6 млн
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мошенничество, совет эксперта, общество, безопасность, новости, иван тимофеев, крым
Как распознавать мошенников по телефонному номеру

Доцент Тимофеев перечислил "мошеннические" номера

07:28 02.05.2023
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМужчина со смартфоном
Мужчина со смартфоном - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© РИА Новости . Павел Бедняков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая - РИА Новости Крым. Звонки со скрытых и коротких номеров должны вызвать подозрения, чаще всего такими номерами пользуются мошенники, рассказал доцент кафедры информатики РЭУ имени Плеханова Александр Тимофеев.

Распознать афериста

По его словам, насторожить должны звонки со скрытых номеров, а также состоящих из трех-четырех цифр или с иностранным префиксом. Кроме того, специалист не рекомендует перезванивать на незнакомые номера.
""Сбрасывающие" звонок — почти всегда мошенники", — цитирует Тимофеева агентство "Прайм".
А вот коды +7800 чаще всего используют спамеры и рекламщики. Если желания общаться с ними нет, такие звонки тоже лучше игнорировать. Отделить мошеннические звонки и телефонный спам от полезных сообщений банков и различных организаций помогут специальные сервисы-определители номеров.
При этом, по словам специалиста, сегодня аферисты обладают техническими средствами, позволяющими сгенерировать любой номер, поэтому даже на звонки со знакомых номеров нужно реагировать с осторожностью, особенно если звонящие просят деньги. В такой ситуации Тимофеев рекомендует скинуть вызов и перезвонить своему знакомому самостоятельно.
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Телефонные мошенники в Крыму

Крымчане еженедельно передают телефонным мошенникам крупные суммы. В этой связи полиция напомнинает, что не следует принимать поспешных решений и передавать средства неизвестным:
- не передавайте свою банковскую карту посторонним лицам;
- не сообщайте никому реквизиты банковской карты и ПИН-код от нее;
- не сообщайте какие-либо СМС коды, даже сотруднику банка;
- не подтверждайте операции, которые вы не производили;
- не верьте людям, представляющимися сотрудниками правоохранительных органов и сотрудниками банковской сферы, которые сообщают, что сиюминутно с вашим денежным счетом совершаются какие-либо транзакции;
- не переходите по неизвестным вам ссылкам, поступившим к вам через мессенджеры от сторонних источников;
- не устанавливайте на свои мобильные телефоны приложения, о которых впервые слышите или не имеете подробную информацию о том, как они работают;
- не соглашайтесь на предоплату при покупке или продаже имущества через бесплатные интернет - порталы;
- не следуйте инструкциям неизвестных граждан, пытающихся убедить в быстром получении "легких" денег. Никто не заинтересован в том, чтобы безвозмездно обогатить вас.
В случае, если человек все-таки стал жертвой мошенников, следует немедленно сообщить об этом в полицию по единому номеру 102 или обратитесь с письменным заявлением в любое ближайшее отделение полиции, либо через официальный сайт МВД по РК.
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МошенничествоСовет экспертаОбществоБезопасностьНовостиИван ТимофеевКрым
 
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