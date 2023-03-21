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За неделю крымчане передали мошенникам более 27,5 млн рублей - РИА Новости Крым, 21.03.2023
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За неделю крымчане передали мошенникам более 27,5 млн рублей
За неделю крымчане передали мошенникам более 27,5 млн рублей - РИА Новости Крым, 21.03.2023
За неделю крымчане передали мошенникам более 27,5 млн рублей
Более 27,5 млн рублей выманили мошенники у жителей Крыма за минувшую неделю, об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД. РИА Новости Крым, 21.03.2023
2023-03-21T11:53
2023-03-21T11:53
мвд по республике крым
мошенничество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым. Более 27,5 млн рублей выманили мошенники у жителей Крыма за минувшую неделю, об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.Больше всего средств им удалость выманить при помощи звонков с подменных номеров и сообщений о якобы попавших в беду родственников.Так трое жителей Евпатории передали один миллион рублей мошенникам. В первом случае женщина передала 1,25 млн рублей, чтобы оплатить медпомощь якобы попавшей в серьезное ДТП дочери.Еще 650 рублей передала мошенникам женщина, которой сообщили, что ее родственница нуждается в дорогостоящем и неотложном лечении. В третьем случае мошенники представились полицейскими и под предлогом освобождения от уголовной ответственности дочери за совершенное ДТП, предложил передать через курьера 100 тысяч рублей. Женщина, не раздумывая, немедленно передала указанную сумму.Кроме того, 18 эпизодов мошенничества на сумму более 1,9 млн рублей были совершены при помощи социальных сетей, мессенджеров и Интернет-сайтов. Еще в 150 тысяч рублей обошлось крымчанам установка сторонних приложений на смартфоны и переход по ссылкам от неизвестных источников.В полиции в очередной раз напомнили, что не следует принимать поспешных решений и передавать средства неизвестным:- не передавайте свою банковскую карту посторонним лицам;- не сообщайте никому реквизиты банковской карты и ПИН-код от нее;- не сообщайте какие-либо СМС коды, даже сотруднику банка;- не подтверждайте операции, которые вы не производили;- не верьте людям, представляющимися сотрудниками правоохранительных органов и сотрудниками банковской сферы, которые сообщают, что сиюминутно с вашим денежным счетом совершаются какие-либо транзакции;- не переходите по неизвестным вам ссылкам, поступившим к вам через мессенджеры от сторонних источников;- не устанавливайте на свои мобильные телефоны приложения, о которых впервые слышите или не имеете подробную информацию о том, как они работают;- не соглашайтесь на предоплату при покупке или продаже имущества через бесплатные интернет - порталы;- не следуйте инструкциям неизвестных граждан, пытающихся убедить в быстром получении "легких" денег. Никто не заинтересован в том, чтобы безвозмездно обогатить вас.В случае, если человек все-таки стал жертвой мошенников, следует немедленно сообщить об этом в полицию по единому номеру 102 или обратитесь с письменным заявлением в любое ближайшее отделение полиции, либо через официальный сайт МВД по РК.Ранее почти две сотни феодосийцев отдали более 80 млн рублей организаторам финансовой пирамиды.Читайте также на РИА Новости Крым:Инженерия обмана: как "разводят" доверчивых крымчан В Севастополе мошенники за сутки выманили у пенсионеров миллион рублей Более 18 млн рублей похитили мошенники у крымчан за неделю
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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мвд по республике крым, мошенничество, общество, крым, новости крыма, новости
За неделю крымчане передали мошенникам более 27,5 млн рублей

МВД: за неделю 90 крымчан передали мошенникам более 27,5 млн рублей

11:53 21.03.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым. Более 27,5 млн рублей выманили мошенники у жителей Крыма за минувшую неделю, об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.
"С 13 по 19 марта полицейские зарегистрировали 90 заявлений от граждан, которые попались на уловки дистанционных мошенников. Общая сумма ущерба превысила 27,5 млн рублей", – сообщили в ведомстве.
Больше всего средств им удалость выманить при помощи звонков с подменных номеров и сообщений о якобы попавших в беду родственников.
"За прошедшую неделю зарегистрировано 68 фактов с использованием телефонных звонков. Сумма ущерба граждан от этого вида мошенничества превысила 26 млн рублей", – говорится в сообщении.
Так трое жителей Евпатории передали один миллион рублей мошенникам. В первом случае женщина передала 1,25 млн рублей, чтобы оплатить медпомощь якобы попавшей в серьезное ДТП дочери.
Еще 650 рублей передала мошенникам женщина, которой сообщили, что ее родственница нуждается в дорогостоящем и неотложном лечении. В третьем случае мошенники представились полицейскими и под предлогом освобождения от уголовной ответственности дочери за совершенное ДТП, предложил передать через курьера 100 тысяч рублей. Женщина, не раздумывая, немедленно передала указанную сумму.
Кроме того, 18 эпизодов мошенничества на сумму более 1,9 млн рублей были совершены при помощи социальных сетей, мессенджеров и Интернет-сайтов. Еще в 150 тысяч рублей обошлось крымчанам установка сторонних приложений на смартфоны и переход по ссылкам от неизвестных источников.
В полиции в очередной раз напомнили, что не следует принимать поспешных решений и передавать средства неизвестным:
- не передавайте свою банковскую карту посторонним лицам;
- не сообщайте никому реквизиты банковской карты и ПИН-код от нее;
- не сообщайте какие-либо СМС коды, даже сотруднику банка;
- не подтверждайте операции, которые вы не производили;
- не верьте людям, представляющимися сотрудниками правоохранительных органов и сотрудниками банковской сферы, которые сообщают, что сиюминутно с вашим денежным счетом совершаются какие-либо транзакции;
- не переходите по неизвестным вам ссылкам, поступившим к вам через мессенджеры от сторонних источников;
- не устанавливайте на свои мобильные телефоны приложения, о которых впервые слышите или не имеете подробную информацию о том, как они работают;
- не соглашайтесь на предоплату при покупке или продаже имущества через бесплатные интернет - порталы;
- не следуйте инструкциям неизвестных граждан, пытающихся убедить в быстром получении "легких" денег. Никто не заинтересован в том, чтобы безвозмездно обогатить вас.
В случае, если человек все-таки стал жертвой мошенников, следует немедленно сообщить об этом в полицию по единому номеру 102 или обратитесь с письменным заявлением в любое ближайшее отделение полиции, либо через официальный сайт МВД по РК.
Ранее почти две сотни феодосийцев отдали более 80 млн рублей организаторам финансовой пирамиды.
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