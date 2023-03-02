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В Севастополе мошенники за сутки выманили у пенсионеров миллион рублей - РИА Новости Крым, 02.03.2023
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В Севастополе мошенники за сутки выманили у пенсионеров миллион рублей
В Севастополе мошенники за сутки выманили у пенсионеров миллион рублей - РИА Новости Крым, 02.03.2023
В Севастополе мошенники за сутки выманили у пенсионеров миллион рублей
За один день жертвами мошенников в Севастополе стали четверо пенсионеров, они отдали аферистам более миллиона рублей за "спасение родственников". Об этом... РИА Новости Крым, 02.03.2023
2023-03-02T21:26
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севастополь
мошенничество
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. За один день жертвами мошенников в Севастополе стали четверо пенсионеров, они отдали аферистам более миллиона рублей за "спасение родственников". Об этом сообщает пресс-служба УМВД по городу Севастополю.Уточняется, что на удочку попались жители в возрасте от 81 до 91 года. Мошенники действовали по уже отработанной схеме: звонили и представлялись сотрудниками правоохранительных органов. Они сообщали потерпевшим, что их близкие родственники стали виновниками ДТП с последующей уголовной ответственностью.Возбуждены уголовные дела о мошенничестве, правоохранители проводят оперативно-розыскные мероприятия.Ранее сообщалось, что за несколько дней дистанционные мошенники выманили у жителей Крыма более 18 млн рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 18 млн рублей похитили мошенники у крымчан за неделюВ Крыму пенсионерка "заработала" 25 млн рублей на махинациях с землейРазговор с приятным человеком: как обличить мошенника по телефону
https://crimea.ria.ru/20230203/pensionerka-iz-balaklavy-otdala-170-tys-neftyaniku-s-sayta-znakomstv-1126759723.html
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севастополь, мошенничество, общество, новости крыма, происшествия, крым, умвд россии по севастополю
В Севастополе мошенники за сутки выманили у пенсионеров миллион рублей

В Севастополе пенсионеры отдали мошенникам более миллиона рублей за один день

21:26 02.03.2023 (обновлено: 21:27 02.03.2023)
 
© 12194226-12194226/pixabayСмартфон
Смартфон
© 12194226-12194226/pixabay
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. За один день жертвами мошенников в Севастополе стали четверо пенсионеров, они отдали аферистам более миллиона рублей за "спасение родственников". Об этом сообщает пресс-служба УМВД по городу Севастополю.
Уточняется, что на удочку попались жители в возрасте от 81 до 91 года. Мошенники действовали по уже отработанной схеме: звонили и представлялись сотрудниками правоохранительных органов. Они сообщали потерпевшим, что их близкие родственники стали виновниками ДТП с последующей уголовной ответственностью.
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"Телефонные мошенники убедили пожилых граждан, что избежать неприятностей можно только заплатив крупную сумму денег в качестве взятки. Не давая времени на раздумья, злоумышленники требовали немедленно и точно выполнять их инструкции – не сообщать кому-либо о телефонном разговоре, быстро собрать все денежные сбережения и передать их прибывшему курьеру. Все потерпевшие выполнили требования преступников и лишились в общей сложности около 1,1 миллиона рублей", - сказано в сообщении.
Возбуждены уголовные дела о мошенничестве, правоохранители проводят оперативно-розыскные мероприятия.
Ранее сообщалось, что за несколько дней дистанционные мошенники выманили у жителей Крыма более 18 млн рублей.
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СевастопольМошенничествоОбществоНовости КрымаПроисшествияКрымУМВД России по Севастополю
 
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