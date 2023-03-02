https://crimea.ria.ru/20230302/v-sevastopole-moshenniki-za-sutki-vymanili-u-pensionerov-million-rubley-1127309433.html
В Севастополе мошенники за сутки выманили у пенсионеров миллион рублей
В Севастополе мошенники за сутки выманили у пенсионеров миллион рублей - РИА Новости Крым, 02.03.2023
В Севастополе мошенники за сутки выманили у пенсионеров миллион рублей
За один день жертвами мошенников в Севастополе стали четверо пенсионеров, они отдали аферистам более миллиона рублей за "спасение родственников". Об этом... РИА Новости Крым, 02.03.2023
2023-03-02T21:26
2023-03-02T21:26
2023-03-02T21:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. За один день жертвами мошенников в Севастополе стали четверо пенсионеров, они отдали аферистам более миллиона рублей за "спасение родственников". Об этом сообщает пресс-служба УМВД по городу Севастополю.Уточняется, что на удочку попались жители в возрасте от 81 до 91 года. Мошенники действовали по уже отработанной схеме: звонили и представлялись сотрудниками правоохранительных органов. Они сообщали потерпевшим, что их близкие родственники стали виновниками ДТП с последующей уголовной ответственностью.Возбуждены уголовные дела о мошенничестве, правоохранители проводят оперативно-розыскные мероприятия.Ранее сообщалось, что за несколько дней дистанционные мошенники выманили у жителей Крыма более 18 млн рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 18 млн рублей похитили мошенники у крымчан за неделюВ Крыму пенсионерка "заработала" 25 млн рублей на махинациях с землейРазговор с приятным человеком: как обличить мошенника по телефону
https://crimea.ria.ru/20230203/pensionerka-iz-balaklavy-otdala-170-tys-neftyaniku-s-sayta-znakomstv-1126759723.html
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В Севастополе мошенники за сутки выманили у пенсионеров миллион рублей
В Севастополе пенсионеры отдали мошенникам более миллиона рублей за один день
21:26 02.03.2023 (обновлено: 21:27 02.03.2023)