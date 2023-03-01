https://crimea.ria.ru/20230301/bolee-18-mln-rubley-pokhitili-moshenniki-u-krymchan-za-nedelyu-1127249418.html
Более 18 млн рублей похитили мошенники у крымчан за неделю
Более 18 млн рублей похитили мошенники у крымчан за неделю - РИА Новости Крым, 01.03.2023
Более 18 млн рублей похитили мошенники у крымчан за неделю
Более 18 млн рублей за неделю выманили дистанционные мошенники у жителей Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД. РИА Новости Крым, 01.03.2023
2023-03-01T19:54
2023-03-01T19:54
2023-03-01T19:54
мошенничество
новости крыма
мвд по республике крым
общество
крым
закон и право
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/04/15/1119495437_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_608f65529588bf24a3a7d1976373c1d2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар - РИА Новости Крым. Более 18 млн рублей за неделю выманили дистанционные мошенники у жителей Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.Уточняется, что с 20 по 26 февраля заявления в полицию написали 52 человека."Двадцать один факт мошеннических действий связан с использованием социальных сетей, мессенджеров и интернет-сайтов. Общая сумма ущерба превысила два миллиона рублей", – говорится в сообщении.Злоумышленники действовали по уже отработанной схеме: размещали объявления о продаже различных товаров, получали деньги и переставали выходить на связь. Так жители Ялты и Алушты лишились 290 тысяч рублей."Спасение" денег и родственников"Сотрудники полиции Ялты, Керчи, Евпатории, Черноморского и Ленинского районов зарегистрировали аналогичные заявления о мошеннических действиях в отношении местных жителей на общую сумму свыше 6 млн рублей", – уточнили в ведомстве.На "безопасные" счета жители полуострова переводили различные суммы - от 351 тысячи рублей до 3 млн рублей. Через некоторое время потерпевшие поняли, что не могут получить доступ к своим деньгам и обратились в полицию.На уловку о попавшем в аварию родственнике попались 11 человек. Мошенники звонили как на стационарные, так и мобильные телефоны. Они представлялись сотрудниками правоохранительных органов и работниками медицинских учреждений.Далее на мобильные телефоны потерпевших поступали звонки от якобы медиков, которые сообщали о необходимости срочной дорогостоящей операции для попавших в аварию родственников. После того, как человек соглашался на условия аферистов, за деньгами приезжал курьер в медицинской маске.Цена перехода по ссылкамУстановка сторонних приложений и переход по ссылкам обошелся восьми крымчанам в 827 тысяч рублей.В частности, мошенники предлагали скачать некое приложение для "сохранения" денежных средств. После его установки и ввода персональных данных с банковских счетов списались деньги. Еще несколько граждан пытались продать свои вещи на электронных площадках, но стали жертвами мошенников. Они получали от якобы покупателей ссылки, переходили по ним и вводили личные данные. В результате с их счетов списывались все средства.Ранее дистанционные мошенники выманили у жителей региона около 15 млн рублей.О том, какие правила необходимо соблюдать, чтобы не стать жертвой мошенников, читайте по ссылке.Читайте также на РИА Новости Крым:Разговор с приятными человеком: как обличить мошенника по телефонуАфера на 9,5 млн рублей: приезжий мошенник лишил троих крымчан жильяВ Крыму пенсионерка "заработала" 25 млн рублей на махинациях с землей
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/04/15/1119495437_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_a44af980675b7c3619485033f9093bc1.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мошенничество, новости крыма, мвд по республике крым, общество, крым, закон и право
Более 18 млн рублей похитили мошенники у крымчан за неделю
Более 18 млн рублей мошенники похитили со счетов или выманили у крымчан за неделю
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар - РИА Новости Крым. Более 18 млн рублей за неделю выманили дистанционные мошенники у жителей Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.
Уточняется, что с 20 по 26 февраля заявления в полицию написали 52 человека.
"Двадцать один факт мошеннических действий связан с использованием социальных сетей, мессенджеров и интернет-сайтов. Общая сумма ущерба превысила два миллиона рублей", – говорится в сообщении.
Злоумышленники действовали по уже отработанной схеме: размещали объявления о продаже различных товаров, получали деньги и переставали выходить на связь. Так жители Ялты и Алушты лишились 290 тысяч рублей.
"Спасение" денег и родственников
Наибольший ущерб крымчанам – более 15,5 млн рублей – нанесли дистанционные мошенники, которые представлялись сотрудниками службы безопасности банков или полиции. Последние сообщали о якобы попавших в ДТП родственниках и требовали перевести деньги на указанный номер. За неделю зарегистрировано 23 подобных случая.
"Сотрудники полиции Ялты, Керчи, Евпатории, Черноморского и Ленинского районов зарегистрировали аналогичные заявления о мошеннических действиях в отношении местных жителей на общую сумму свыше 6 млн рублей", – уточнили в ведомстве.
На "безопасные" счета жители полуострова переводили различные суммы - от 351 тысячи рублей до 3 млн рублей. Через некоторое время потерпевшие поняли, что не могут получить доступ к своим деньгам и обратились в полицию.
На уловку о попавшем в аварию родственнике попались 11 человек. Мошенники звонили как на стационарные, так и мобильные телефоны. Они представлялись сотрудниками правоохранительных органов и работниками медицинских учреждений.
"Лже-полицейские сообщали своим жертвам, что их близкие якобы являются виновниками ДТП. Заверив потерпевших в том, что за определенную плату смогут помочь решить вопрос о снятии обвинения, злоумышленники запрашивали за свои услуги вознаграждение", – разъяснили схему преступления правоохранители.
Далее на мобильные телефоны потерпевших поступали звонки от якобы медиков, которые сообщали о необходимости срочной дорогостоящей операции для попавших в аварию родственников. После того, как человек соглашался на условия аферистов, за деньгами приезжал курьер в медицинской маске.
Цена перехода по ссылкам
Установка сторонних приложений и переход по ссылкам обошелся восьми крымчанам в 827 тысяч рублей.
В частности, мошенники предлагали скачать некое приложение для "сохранения" денежных средств. После его установки и ввода персональных данных с банковских счетов списались деньги. Еще несколько граждан пытались продать свои вещи на электронных площадках, но стали жертвами мошенников. Они получали от якобы покупателей ссылки, переходили по ним и вводили личные данные. В результате с их счетов списывались все средства.
Ранее дистанционные мошенники выманили у жителей региона
около 15 млн рублей.
О том, какие правила необходимо соблюдать, чтобы не стать жертвой мошенников, читайте по ссылке
.
Читайте также на РИА Новости Крым: