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Более 18 млн рублей похитили мошенники у крымчан за неделю

Более 18 млн рублей похитили мошенники у крымчан за неделю - РИА Новости Крым, 01.03.2023

Более 18 млн рублей похитили мошенники у крымчан за неделю

Более 18 млн рублей за неделю выманили дистанционные мошенники у жителей Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД. РИА Новости Крым, 01.03.2023

2023-03-01T19:54

2023-03-01T19:54

2023-03-01T19:54

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар - РИА Новости Крым. Более 18 млн рублей за неделю выманили дистанционные мошенники у жителей Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.Уточняется, что с 20 по 26 февраля заявления в полицию написали 52 человека."Двадцать один факт мошеннических действий связан с использованием социальных сетей, мессенджеров и интернет-сайтов. Общая сумма ущерба превысила два миллиона рублей", – говорится в сообщении.Злоумышленники действовали по уже отработанной схеме: размещали объявления о продаже различных товаров, получали деньги и переставали выходить на связь. Так жители Ялты и Алушты лишились 290 тысяч рублей."Спасение" денег и родственников"Сотрудники полиции Ялты, Керчи, Евпатории, Черноморского и Ленинского районов зарегистрировали аналогичные заявления о мошеннических действиях в отношении местных жителей на общую сумму свыше 6 млн рублей", – уточнили в ведомстве.На "безопасные" счета жители полуострова переводили различные суммы - от 351 тысячи рублей до 3 млн рублей. Через некоторое время потерпевшие поняли, что не могут получить доступ к своим деньгам и обратились в полицию.На уловку о попавшем в аварию родственнике попались 11 человек. Мошенники звонили как на стационарные, так и мобильные телефоны. Они представлялись сотрудниками правоохранительных органов и работниками медицинских учреждений.Далее на мобильные телефоны потерпевших поступали звонки от якобы медиков, которые сообщали о необходимости срочной дорогостоящей операции для попавших в аварию родственников. После того, как человек соглашался на условия аферистов, за деньгами приезжал курьер в медицинской маске.Цена перехода по ссылкамУстановка сторонних приложений и переход по ссылкам обошелся восьми крымчанам в 827 тысяч рублей.В частности, мошенники предлагали скачать некое приложение для "сохранения" денежных средств. После его установки и ввода персональных данных с банковских счетов списались деньги. Еще несколько граждан пытались продать свои вещи на электронных площадках, но стали жертвами мошенников. Они получали от якобы покупателей ссылки, переходили по ним и вводили личные данные. В результате с их счетов списывались все средства.Ранее дистанционные мошенники выманили у жителей региона около 15 млн рублей.О том, какие правила необходимо соблюдать, чтобы не стать жертвой мошенников, читайте по ссылке.Читайте также на РИА Новости Крым:Разговор с приятными человеком: как обличить мошенника по телефонуАфера на 9,5 млн рублей: приезжий мошенник лишил троих крымчан жильяВ Крыму пенсионерка "заработала" 25 млн рублей на махинациях с землей

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мошенничество, новости крыма, мвд по республике крым, общество, крым, закон и право