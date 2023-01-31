https://crimea.ria.ru/20230131/stavki-rastut-aferisty-vymanili-u-krymchan-147-mln-rubley-1126684208.html

Ставки растут: аферисты выманили у крымчан 14,7 млн рублей

Ставки растут: аферисты выманили у крымчан 14,7 млн рублей - РИА Новости Крым, 31.01.2023

Ставки растут: аферисты выманили у крымчан 14,7 млн рублей

За прошедшую неделю в Крыму зарегистрировано 68 фактов дистанционного мошенничества с использованием различных схем. В результате жители региона лишились около... РИА Новости Крым, 31.01.2023

2023-01-31T21:12

2023-01-31T21:12

2023-01-31T21:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым. За прошедшую неделю в Крыму зарегистрировано 68 фактов дистанционного мошенничества с использованием различных схем. В результате жители региона лишились около 15 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.Доверяй, не проверяйБлагодаря самой распространенной схеме – мошенничеству с использованием телефонных звонков – злоумышленники выманили у крымчан более 11 миллионов рублей.Самый крупный ущерб нанесен жительнице крымской столицы. Женщина потеряла почти три миллиона рублей после того, как с ней на связь вышли лжесотрудники правоохранительных органов. В телефонном разговоре неизвестная представилась сотрудником правоохранительных органов и сообщила, что дочь потерпевшей якобы является виновницей ДТП."Уверяя растерянную мать, что сможет помочь и решить вопрос о снятии обвинения с дочери, лжесотрудница запросила за свои услуги вознаграждение. Таким образом к крымчанке по месту жительства несколько раз за деньгами приходили незнакомые люди, через которых она передала в общей сумме 2 930 000 рублей", - рассказали в МВД.Кроме того, злоумышленники представлялись сотрудниками банковских организаций. Таким образом под диктовку лжеменеджера одна из жертв перевела на "безопасный счет" более 2,5 миллионов рублей, а двое ялтинцев пополнили копилку аферистов более чем на миллион рублей каждый. Аналогичным образом феодосийка лишилась 900 тысяч рублей сбережений.Мошенничество в сетиПо данным ведомства, за семь дней крымчане 35 раз поверили аферистам после общения в соцсетях, мессенджерах и интернет-сайтах. Эта уловка принесла мошенникам более 3 миллионов рублей.Так, троих крымчан лжесотрудники банка в мессенджерах убедили, что их счета находятся под угрозой, в результате чего жители Симферополя лишились 300 и 700 тысяч рублей, а жительница Алушты – 400 тысяч.Как еще обманывают крымчанЕще один способ выманивать деньги у крымчан – установка сторонних приложений и переход по ссылкам. За прошедшую неделю на эти уловки поддались восемь жителей региона, лишившись более 600 тысяч рублей."Жительнице Евпатории в мессенджер пришло сообщение с подставным логотипом банка. От имени финансовой организации женщину предупредили о подозрительных транзакциях и настоятельно рекомендовали установить неизвестное приложение с целью сохранения денежных средств на ее счету. После установки и ввода данных с ее банковского счета списались все деньги в сумме 30 500 рублей", - рассказали правоохранители.Еще одной жертвой мошенника стала жительница Керчи. Женщина продавала куртку с помощью сайта объявлений. Через какое-то время ей пришло сообщение от покупателя, который якобы заинтересовался товаром и отправил ссылку, чтобы продавец заполнила реквизиты счета, куда будет произведена оплата за покупку. Однако после перехода по указанной ссылке и заполнения всех разделов, вместо дохода, со счета женщины списались более 16 тысяч рублей.Набивая шишкиНеделей ранее в Крыму правоохранители зарегистрировали 66 фактов дистанционного мошенничества. Жители региона лишились более 7,5 миллионов рублей и, несмотря на экспертные предупреждения, продолжают поддаваться уговорам аферистов. В МВД Крыма напоминают, что безопасность финансовых средств зависит только от владельца, и только он принимает решение, как обеспечить их сохранность.Сохранить конфиденциальность данных можно с помощью соблюдения несложных правил: единолично использовать банковскую карту; никому не сообщать реквизиты и ПИН-код, а также смс-коды, которые приходят для подтверждения операций; не подтверждать операций, которых не производили.В случае, если в телефонном разговоре собеседник представляется сотрудником правоохранительных органов или банковской сферы и сообщает, что сиюминутно с вашим денежным счетом совершаются какие-либо транзакции, положите трубку и перезвоните по официальному номеру банка.Не переходите по неизвестным ссылками от сторонних пользователей в мессенджерах и не устанавливайте незнакомые приложения на телефон. Также стоит отказаться от внесения предоплаты при покупке или продаже товаров через бесплатные интернет-порталы."Не следуйте инструкциям неизвестных граждан, пытающихся убедить в быстром получении "легких" денег. Никто не заинтересован в том, чтобы безвозмездно обогатить вас", - заключили в МВД.Читайте также на РИА Новости Крым:Онлайн-шопинг без границ: как не попасться на уловки мошенниковПродавцам запретят требовать личные данные покупателейЗащита персональных данных от личных до корпоративных: коротко о главном

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https://crimea.ria.ru/20230121/kakie-moshennicheskie-skhemy-aktualny-v-2023-godu-1126500488.html

https://crimea.ria.ru/20230116/v-sevastopole-pensionerka-poteryala-sberezheniya-spasaya-doch-1126409049.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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