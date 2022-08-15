https://crimea.ria.ru/20220815/prodavtsam-zapretyat-trebovat-lichnye-dannye-pokupateley-1124169292.html

Продавцам запретят требовать личные данные покупателей

Продавцам запретят требовать личные данные покупателей - РИА Новости Крым, 15.08.2022

Продавцам запретят требовать личные данные покупателей

Обычным и интернет-магазинам запретят собирать личные данные покупателей без согласия последних, также продавцы не смогут навязывать клиентам дополнительные... РИА Новости Крым, 15.08.2022

2022-08-15T19:27

2022-08-15T19:27

2022-08-15T19:27

общество

закон и право

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым. Обычным и интернет-магазинам запретят собирать личные данные покупателей без согласия последних, также продавцы не смогут навязывать клиентам дополнительные условия. Такие правила вступят в силу в России с 1 сентября, пишет "Парламентская газета".По данным издания, новый закон дает покупателям право отказаться предоставлять свои дату рождения, номер телефона и другие персональные данные, а продавец не имеет права из-за этого отказать в продаже товара. Это касается в том числе интернет-магазинов, где часто перед заказом требуется заполнить "обязательные поля".При отказе в обслуживании клиент может пожаловаться в Роспотребнадзор, который оштрафует должностных лиц на сумму от 5 до 10 тыс. рублей, а организации от 30 до 50 тыс. рублей.Еще один закон, вступающий в силу в первый день осени, запрещает продавцам навязывать ненужные покупателю сопутствующие товары или услуги. Также с 1 сентября магазинам будет запрещено требовать оплатить покупку только наличными или картой, а также переносить время доставки без согласования с клиентом.Ранее официальный представитель регионального отделения Объединения потребителей России в РК Надежда Анельчук рассказала, что делать, если за товар просят больше, чем указано на ценнике.

https://crimea.ria.ru/20220315/chto-delat-pokupatelyu-esli-emu-prodali-nekachestvennyy-tovar-ili-poddelku-1122674287.html

https://crimea.ria.ru/20210708/Oboyti-lovushki-kak-magaziny-obmanyvayut-pokupateley-1119777155.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, закон и право, экономика