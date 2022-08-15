https://crimea.ria.ru/20220815/prodavtsam-zapretyat-trebovat-lichnye-dannye-pokupateley-1124169292.html
Продавцам запретят требовать личные данные покупателей
Продавцам запретят требовать личные данные покупателей - РИА Новости Крым, 15.08.2022
Продавцам запретят требовать личные данные покупателей
Обычным и интернет-магазинам запретят собирать личные данные покупателей без согласия последних, также продавцы не смогут навязывать клиентам дополнительные... РИА Новости Крым, 15.08.2022
2022-08-15T19:27
2022-08-15T19:27
2022-08-15T19:27
общество
закон и право
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым. Обычным и интернет-магазинам запретят собирать личные данные покупателей без согласия последних, также продавцы не смогут навязывать клиентам дополнительные условия. Такие правила вступят в силу в России с 1 сентября, пишет "Парламентская газета".По данным издания, новый закон дает покупателям право отказаться предоставлять свои дату рождения, номер телефона и другие персональные данные, а продавец не имеет права из-за этого отказать в продаже товара. Это касается в том числе интернет-магазинов, где часто перед заказом требуется заполнить "обязательные поля".При отказе в обслуживании клиент может пожаловаться в Роспотребнадзор, который оштрафует должностных лиц на сумму от 5 до 10 тыс. рублей, а организации от 30 до 50 тыс. рублей.Еще один закон, вступающий в силу в первый день осени, запрещает продавцам навязывать ненужные покупателю сопутствующие товары или услуги. Также с 1 сентября магазинам будет запрещено требовать оплатить покупку только наличными или картой, а также переносить время доставки без согласования с клиентом.Ранее официальный представитель регионального отделения Объединения потребителей России в РК Надежда Анельчук рассказала, что делать, если за товар просят больше, чем указано на ценнике.
https://crimea.ria.ru/20220315/chto-delat-pokupatelyu-esli-emu-prodali-nekachestvennyy-tovar-ili-poddelku-1122674287.html
https://crimea.ria.ru/20210708/Oboyti-lovushki-kak-magaziny-obmanyvayut-pokupateley-1119777155.html
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общество, закон и право, экономика
Продавцам запретят требовать личные данные покупателей
В России в сентябре вступят в силу новые правила для магазинов
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым.
Обычным и интернет-магазинам запретят собирать личные данные покупателей без согласия последних, также продавцы не смогут навязывать клиентам дополнительные условия. Такие правила вступят в силу в России с 1 сентября, пишет
"Парламентская газета".
По данным издания, новый закон дает покупателям право отказаться предоставлять свои дату рождения, номер телефона и другие персональные данные, а продавец не имеет права из-за этого отказать в продаже товара. Это касается в том числе интернет-магазинов, где часто перед заказом требуется заполнить "обязательные поля".
При отказе в обслуживании клиент может пожаловаться в Роспотребнадзор, который оштрафует должностных лиц на сумму от 5 до 10 тыс. рублей, а организации от 30 до 50 тыс. рублей.
Еще один закон, вступающий в силу в первый день осени, запрещает продавцам навязывать ненужные покупателю сопутствующие товары или услуги. Также с 1 сентября магазинам будет запрещено требовать оплатить покупку только наличными или картой, а также переносить время доставки без согласования с клиентом.
Ранее официальный представитель регионального отделения Объединения потребителей России в РК Надежда Анельчук рассказала, что делать
, если за товар просят больше, чем указано на ценнике.