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Онлайн-шопинг без границ: как не попасться на уловки мошенников - РИА Новости Крым, 29.01.2023
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Онлайн-шопинг без границ: как не попасться на уловки мошенников
Онлайн-шопинг без границ: как не попасться на уловки мошенников - РИА Новости Крым, 29.01.2023
Онлайн-шопинг без границ: как не попасться на уловки мошенников
Маркетплейсы наиболее безопасны для приобретения товаров онлайн, нежели другие интернет-магазины. Если покупатель не удовлетворен приобретением, то может... РИА Новости Крым, 29.01.2023
2023-01-29T03:42
2023-01-29T03:42
общество
радио "спутник в крыму"
совет эксперта
крым
экономика
надежда анельчук
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. Маркетплейсы наиболее безопасны для приобретения товаров онлайн, нежели другие интернет-магазины. Если покупатель не удовлетворен приобретением, то может рассчитывать на защиту своих прав. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала официальный представитель регионального отделения Объединения потребителей России в Республике Крым Надежда Анельчук и дала несколько советов о том, как избежать мошенничества в сети.Где покупать безопасноОна отметила, что количество случаев мошенничества в сети пропорционально объемам интернет-продаж, которые растут год от года. Для того, чтобы такие покупки были безопасными, эксперт рекомендует как минимум завести отдельную банковскую карту и электронную почту, с привязкой к аккаунтам только на определенных сайтах.Наиболее безопасными, по мнению Анельчук, являются покупки на маркетплейсах, которые обязаны предоставить полную информацию о продавце и верифицировать ее прежде, чем допустить к торговле на площадке.Если же необходимый товар не представлен в маркетплейсе и продается на стороннем сайте, специалист рекомендует тщательно изучить всю указанную на нем информацию перед оплатой.Что должно насторожитьНесколько нехитрых действий практически в каждой ситуации могут уберечь от интернет-мошенничества, убеждена Анельчук."Первое, что необходимо проверить, это информацию о самом интернет-магазине. Внимательно осмотреть сайт, изучить информацию, которая содержится в контактах, там должна быть не просто форма обратной связи и номер телефона, но и информация о продавце – наименование индивидуального предпринимателя либо организации, ее место нахождения", - сказала она.Если на сайте опубликован ИНН продавца, не лишним будет проверить его на сайте федеральной налоговой службы."Вторая рекомендация – это изучение отзывов об интернет-магазине, - добавила эксперт. - Если отзывов негативных много, если есть вопросы к самому товару, товар не доставляется или доставляется не вовремя, или заказывается один товар, а приходит совсем не то, что показано на картинке и что мы хотим увидеть, конечно, от покупки стоит отказаться".Кроме того, специалист призвала не "вестись" на низкую стоимость, особенно, если она значительно нижем, чем на других сайтах, а продавец торопит с покупкой и настаивает на 100% предоплате.Купи слонаВместе с тем, защитник прав потребителей отметила, что закон не распространяется на куплю-продажу товаров между физическими лицами. Поэтому, если вы покупаете что-либо из рук в руки, то о претензиях в случае обнаруженных у товара недостатках или его гарантийном обслуживании можно забыть."Для того, чтобы эти нормы можно было применить, должен быть продавец – а это либо организация, либо ИП и потребитель – это гражданин, - резюмировала она. - Здесь действуют только нормы гражданского кодекса и для того, чтобы доказать свою позицию, нужно обращаться в суд и проводить экспертизу".Читайте также на РИА Новости Крым:Онлайн-продажи: как отказаться от покупки в интернете и вернуть деньгиКрымчане жалуются на некачественные товары и услуги – РоспотребнадзорКакие мошеннические схемы актуальны в 2023 году
https://crimea.ria.ru/20220815/prodavtsam-zapretyat-trebovat-lichnye-dannye-pokupateley-1124169292.html
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общество, совет эксперта, крым, экономика, надежда анельчук, мнения
Онлайн-шопинг без границ: как не попасться на уловки мошенников

Эксперт по защите прав потребителей рассказала о безопасных покупках в интернете

03:42 29.01.2023
 
© pexels-2286921/pixabayДевушка за компьютером
Девушка за компьютером
© pexels-2286921/pixabay
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. Маркетплейсы наиболее безопасны для приобретения товаров онлайн, нежели другие интернет-магазины. Если покупатель не удовлетворен приобретением, то может рассчитывать на защиту своих прав. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала официальный представитель регионального отделения Объединения потребителей России в Республике Крым Надежда Анельчук и дала несколько советов о том, как избежать мошенничества в сети.

Где покупать безопасно

Она отметила, что количество случаев мошенничества в сети пропорционально объемам интернет-продаж, которые растут год от года. Для того, чтобы такие покупки были безопасными, эксперт рекомендует как минимум завести отдельную банковскую карту и электронную почту, с привязкой к аккаунтам только на определенных сайтах.
Наиболее безопасными, по мнению Анельчук, являются покупки на маркетплейсах, которые обязаны предоставить полную информацию о продавце и верифицировать ее прежде, чем допустить к торговле на площадке.

"В случае убытков или спорных ситуаций между продавцом и потребителем, маркетплейс несет солидарную ответственность вместе с продавцом, поэтому это более безопасный способ приобретения товаров", - пояснила эксперт.

Если же необходимый товар не представлен в маркетплейсе и продается на стороннем сайте, специалист рекомендует тщательно изучить всю указанную на нем информацию перед оплатой.
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Что должно насторожить

Несколько нехитрых действий практически в каждой ситуации могут уберечь от интернет-мошенничества, убеждена Анельчук.
"Первое, что необходимо проверить, это информацию о самом интернет-магазине. Внимательно осмотреть сайт, изучить информацию, которая содержится в контактах, там должна быть не просто форма обратной связи и номер телефона, но и информация о продавце – наименование индивидуального предпринимателя либо организации, ее место нахождения", - сказала она.
Если на сайте опубликован ИНН продавца, не лишним будет проверить его на сайте федеральной налоговой службы.
"Вторая рекомендация – это изучение отзывов об интернет-магазине, - добавила эксперт. - Если отзывов негативных много, если есть вопросы к самому товару, товар не доставляется или доставляется не вовремя, или заказывается один товар, а приходит совсем не то, что показано на картинке и что мы хотим увидеть, конечно, от покупки стоит отказаться".
Кроме того, специалист призвала не "вестись" на низкую стоимость, особенно, если она значительно нижем, чем на других сайтах, а продавец торопит с покупкой и настаивает на 100% предоплате.
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Купи слона

Вместе с тем, защитник прав потребителей отметила, что закон не распространяется на куплю-продажу товаров между физическими лицами. Поэтому, если вы покупаете что-либо из рук в руки, то о претензиях в случае обнаруженных у товара недостатках или его гарантийном обслуживании можно забыть.
"Для того, чтобы эти нормы можно было применить, должен быть продавец – а это либо организация, либо ИП и потребитель – это гражданин, - резюмировала она. - Здесь действуют только нормы гражданского кодекса и для того, чтобы доказать свою позицию, нужно обращаться в суд и проводить экспертизу".
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Радио "Спутник в Крыму"ОбществоСовет экспертаКрымЭкономикаНадежда АнельчукМнения
 
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03:42Онлайн-шопинг без границ: как не попасться на уловки мошенников
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