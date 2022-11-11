https://crimea.ria.ru/20221111/onlayn-prodazhi-kak-otkazatsya-ot-pokupki-v-internete-i-vernut-dengi-1125310513.html

Онлайн-продажи: как отказаться от покупки в интернете и вернуть деньги

Онлайн-продажи: как отказаться от покупки в интернете и вернуть деньги - РИА Новости Крым, 11.11.2022

Онлайн-продажи: как отказаться от покупки в интернете и вернуть деньги

При покупке товара через интернет покупатель вправе отказаться от него и вернуть свои деньги даже без объяснения причин, но в течение определенного срока. Об... РИА Новости Крым, 11.11.2022

2022-11-11T03:37

2022-11-11T03:37

2022-11-11T03:37

общество

роспотребнадзор

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. При покупке товара через интернет покупатель вправе отказаться от него и вернуть свои деньги даже без объяснения причин, но в течение определенного срока. Об этом рассказала начальник отдела защиты прав потребителей Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Виктория Воронова на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым.Для возврата денег необходимо составить претензию об отказе и направить ее на официальный электронный адрес, указанный в интернет-магазине, или на юридический адрес продавца, который можно найти на сайте Федеральной налоговой службы по ИНН или наименованию субъекта предпринимательской деятельности. После этого продавец должен вернуть деньги в течение 10 дней."Если в течение 10 дней вам не возвращают деньги или внесенный аванс, то необходимо составлять исковое заявление и обращаться в суд. В Симферополе есть консультационный центр по защите прав потребителей, куда люди могут прийти и воспользоваться государственной услугой, то есть им абсолютно бесплатно помогут составить исковое заявление, а если нужно – перед этим грамотно составят и претензию", - добавила эксперт.Важно учитывать, что условия возврата товара, купленного в интернете, существенно отличаются от покупок в обычном магазине. Поэтому лучше тщательно выбирать торговые онлайн-площадки и заранее узнавать у продавца все нюансы покупки. Все права и обязанности сторон в такой сделке регулируются общим законом "О защите прав потребителей" и "Правилами продажи товаров дистанционным способом".

https://crimea.ria.ru/20220904/kak-novyy-zakon-v-rossii-zaschischaet-prava-potrebiteley--ekspert-1124393598.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, роспотребнадзор