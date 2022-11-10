Рейтинг@Mail.ru
Крымчане жалуются на некачественные товары и услуги – Роспотребнадзор - РИА Новости Крым, 10.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221110/krymchane-zhaluyutsya-na-nekachestvennye-tovary-i-uslugi--rospotrebnadzor-1125310289.html
Крымчане жалуются на некачественные товары и услуги – Роспотребнадзор
Крымчане жалуются на некачественные товары и услуги – Роспотребнадзор - РИА Новости Крым, 10.11.2022
Крымчане жалуются на некачественные товары и услуги – Роспотребнадзор
В Крыму чаще всего жалуются на нарушение прав потребителей при выполнении работ и предоставлении бытовых услуг, а также при продаже непродовольственных товаров. РИА Новости Крым, 10.11.2022
2022-11-10T21:26
2022-11-10T21:26
закон и право
крым
общество
роспотребнадзор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/1b/1121878510_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_438f976a88087c89463e2e902413e48a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму чаще всего жалуются на нарушение прав потребителей при выполнении работ и предоставлении бытовых услуг, а также при продаже непродовольственных товаров. Об этом рассказала начальник отдела защиты прав потребителей Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Виктория Воронова на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым.В случае нарушения сроков выполнения услуг потребитель вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке и потребовать возместить полную стоимость услуги или выполнения работ плюс еще 3 процента от оговоренной в договоре суммы за каждый день просрочки возврата.Во избежание неприятных инцидентов в Роспотребнадзоре рекомендуют заранее изучать информацию о поставщиках услуг, выбирать проверенных и обязательно заключать с ними договоры, потому как именно документы станут инструментом для защиты прав через суд.
https://crimea.ria.ru/20221107/vremya-sezonnykh-obnovok-kak-vernut-i-obmenyat-odezhdu-1125228681.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/1b/1121878510_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_e47fe27718296ad75dabf73d67426a64.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
закон и право, крым, общество, роспотребнадзор
Крымчане жалуются на некачественные товары и услуги – Роспотребнадзор

Роспотребнадзор: крымчане жалуются на некачественные услуги и непродовольственные товары

21:26 10.11.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ торговом центре
В торговом центре - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму чаще всего жалуются на нарушение прав потребителей при выполнении работ и предоставлении бытовых услуг, а также при продаже непродовольственных товаров. Об этом рассказала начальник отдела защиты прав потребителей Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Виктория Воронова на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым.
"Некачественные товары, в основном, непродовольственной группы, потому что крайне редко выходят в суд потребители с претензиями по поводу некачественных продовольственных товаров. Что касается услуг, то это услуги бытового подряда: строительные работы, изготовление мебели и используемых в быту изделий. Здесь идет нарушение сроков оказания услуг, предусмотренных договоров, а также выполнение некачественных работ", - рассказала она.
В случае нарушения сроков выполнения услуг потребитель вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке и потребовать возместить полную стоимость услуги или выполнения работ плюс еще 3 процента от оговоренной в договоре суммы за каждый день просрочки возврата.
Во избежание неприятных инцидентов в Роспотребнадзоре рекомендуют заранее изучать информацию о поставщиках услуг, выбирать проверенных и обязательно заключать с ними договоры, потому как именно документы станут инструментом для защиты прав через суд.
Одежда
7 ноября, 08:11Радио "Спутник в Крыму"
Время сезонных обновок: как вернуть и обменять одежду
 
Закон и правоКрымОбществоРоспотребнадзор
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:01Главные события и заявления дня: 10 ноября
21:57Боевая психическая травма: что это и как от нее избавиться
21:26Крымчане жалуются на некачественные товары и услуги – Роспотребнадзор
20:41Внезапно: Джигурда мог стать президентом Украины — признание артиста
20:20Как родители в России относятся к возвращению военной подготовки в школах
20:16Центр дронов в Севастополе даст результат в короткие сроки – губернатор
19:37Откажется ли Севастополь от автомобильного тоннеля в "бомбоубежище"
19:18Дорога к дому: в Феодосии пенсионерку вызволили из строительного плена
18:41Инфляция против Банка России: кто кого — прогноз эксперта
18:21Как за 30 лет изменилось отношение россиян к открытию своего дела - ВЦИОМ
18:11Выехать с правобережья Херсонщины еще возможно – власти
17:53Крымчанин получил срок за призывы к экстремизму в интернете
17:13Детям в России могут разрешить работать с 14 лет – законопроект
16:43Правила военной подготовки: в школы Крыма возвращаются "Зарницы"
16:18Российским аграриям упростят логистику
16:03На выплаты на детей от 8 до 17 лет направят еще 27,5 млрд рублей
15:47Подрыв опор ЛЭП в Брянской области – что известно
15:21У берегов Сочи произошел разлив топлива – оперштаб
15:12В Киеве снесут памятники Щорсу и Ватутину
14:59Минобороны сообщило о переходе на позиции на левом берегу Днепра
Лента новостейМолния