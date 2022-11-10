https://crimea.ria.ru/20221110/krymchane-zhaluyutsya-na-nekachestvennye-tovary-i-uslugi--rospotrebnadzor-1125310289.html
Крымчане жалуются на некачественные товары и услуги – Роспотребнадзор
Крымчане жалуются на некачественные товары и услуги – Роспотребнадзор - РИА Новости Крым, 10.11.2022
Крымчане жалуются на некачественные товары и услуги – Роспотребнадзор
В Крыму чаще всего жалуются на нарушение прав потребителей при выполнении работ и предоставлении бытовых услуг, а также при продаже непродовольственных товаров. РИА Новости Крым, 10.11.2022
2022-11-10T21:26
2022-11-10T21:26
2022-11-10T21:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму чаще всего жалуются на нарушение прав потребителей при выполнении работ и предоставлении бытовых услуг, а также при продаже непродовольственных товаров. Об этом рассказала начальник отдела защиты прав потребителей Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Виктория Воронова на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым.В случае нарушения сроков выполнения услуг потребитель вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке и потребовать возместить полную стоимость услуги или выполнения работ плюс еще 3 процента от оговоренной в договоре суммы за каждый день просрочки возврата.Во избежание неприятных инцидентов в Роспотребнадзоре рекомендуют заранее изучать информацию о поставщиках услуг, выбирать проверенных и обязательно заключать с ними договоры, потому как именно документы станут инструментом для защиты прав через суд.
https://crimea.ria.ru/20221107/vremya-sezonnykh-obnovok-kak-vernut-i-obmenyat-odezhdu-1125228681.html
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закон и право, крым, общество, роспотребнадзор
Крымчане жалуются на некачественные товары и услуги – Роспотребнадзор
Роспотребнадзор: крымчане жалуются на некачественные услуги и непродовольственные товары
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму чаще всего жалуются на нарушение прав потребителей при выполнении работ и предоставлении бытовых услуг, а также при продаже непродовольственных товаров. Об этом рассказала начальник отдела защиты прав потребителей Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Виктория Воронова на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым.
"Некачественные товары, в основном, непродовольственной группы, потому что крайне редко выходят в суд потребители с претензиями по поводу некачественных продовольственных товаров. Что касается услуг, то это услуги бытового подряда: строительные работы, изготовление мебели и используемых в быту изделий. Здесь идет нарушение сроков оказания услуг, предусмотренных договоров, а также выполнение некачественных работ", - рассказала она.
В случае нарушения сроков выполнения услуг потребитель вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке и потребовать возместить полную стоимость услуги или выполнения работ плюс еще 3 процента от оговоренной в договоре суммы за каждый день просрочки возврата.
Во избежание неприятных инцидентов в Роспотребнадзоре рекомендуют заранее изучать информацию о поставщиках услуг, выбирать проверенных и обязательно заключать с ними договоры, потому как именно документы станут инструментом для защиты прав через суд.