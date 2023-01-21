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Какие мошеннические схемы актуальны в 2023 году - РИА Новости Крым, 21.01.2023
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Какие мошеннические схемы актуальны в 2023 году
Какие мошеннические схемы актуальны в 2023 году - РИА Новости Крым, 21.01.2023
Какие мошеннические схемы актуальны в 2023 году
Специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачества рассказали, какие мошеннические схемы будут популярны в 2023 году, и как не попасться на удочку аферистов. РИА Новости Крым, 21.01.2023
2023-01-21T08:29
2023-01-21T08:29
роскачество
россия
общество
новости
мошенничество
совет эксперта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. Специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачества рассказали, какие мошеннические схемы будут популярны в 2023 году, и как не попасться на удочку аферистов.Эксперты предупредили, что сегодня любые персональные данные пользователей и вредоносные программные обеспечения для их кражи можно приобрести в "теневом интернете" за небольшую стоимость. Учитывая это, главным способом защиты от мошенников является контроль за личной информацией и посещаемостью в интернете.Среди новых схем аналитики выделяют мошенничество с банковскими картами, когда людям звонят в течение 15 минут после доставки пластиковой карты и предлагают ее активацию (хотя это делает сам пользователь), пытаясь выманить данные, а потом снять деньги со счетов. Также обороты набирает схема с подделкой документов для изготовления дубликатов сим-карт."Летом 2022 года мошенник подделал паспорт одного экс-министра и получил дубликат его сим-карты в салоне связи. А так как номер телефона сегодня привязан к онлайн-банку, то злоумышленник легко смог зайти в личный кабинет жертвы и украсть со счета 25 млн рублей", - рассказали в организации.По словам старшего специалиста Центра цифровой экспертизы Сергея Кузьменко, персональные данные – это валюта XXI века, и мошенники готовы бесконечно обучаться для того, чтобы заполучить их. Но факт в том, что в 90% случаев люди добровольно передают информацию о себе, констатирует он.Сохранить конфиденциальность данных можно с помощью соблюдения несложных правил. Так, в Роскачестве рекомендуют использовать двухфакторную аутентификацию (дополнительный метод идентификации пользователя – ред.) и установить определитель номера. Кроме того, стоит прислушиваться к интуиции и не стесняться задавать вопросы тем, кто интересуется персональными данными.Ранее полиция Крыма предупредила о новом интернет-мошенничестве. Под предлогом участия в лотереи от крымского банка мошенники списывают все средства со счетов жертв.Читайте также на РИА Новости Крым:Можно ли не платить за коммуналку – ответ РоскачестваПовестка через Telegram: как мошенники крадут данные пользователейНовые схемы "развода": аферисты стали использовать нейросеть
https://crimea.ria.ru/20230120/gosuslugi-pomogut-zaschitit-nedvizhimost-ot-moshennicheskikh-sdelok-1126493987.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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роскачество, россия, общество, новости, мошенничество, совет эксперта
Какие мошеннические схемы актуальны в 2023 году

В Роскачестве рассказали о популярных в 2023 году мошеннических схемах

08:29 21.01.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЖенщина с мобильным телефоном
Женщина с мобильным телефоном - РИА Новости, 1920, 21.01.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. Специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачества рассказали, какие мошеннические схемы будут популярны в 2023 году, и как не попасться на удочку аферистов.
Эксперты предупредили, что сегодня любые персональные данные пользователей и вредоносные программные обеспечения для их кражи можно приобрести в "теневом интернете" за небольшую стоимость. Учитывая это, главным способом защиты от мошенников является контроль за личной информацией и посещаемостью в интернете.
"Полученную личную информацию мошенники могут использовать в целях социального инжиниринга, оформления кредитов, для создания фейков (например, собирать от вашего имени на лечение родственника в соцсетях или просить взаймы у ваших друзей)", - напомнили в Роскачестве.
Среди новых схем аналитики выделяют мошенничество с банковскими картами, когда людям звонят в течение 15 минут после доставки пластиковой карты и предлагают ее активацию (хотя это делает сам пользователь), пытаясь выманить данные, а потом снять деньги со счетов. Также обороты набирает схема с подделкой документов для изготовления дубликатов сим-карт.
"Летом 2022 года мошенник подделал паспорт одного экс-министра и получил дубликат его сим-карты в салоне связи. А так как номер телефона сегодня привязан к онлайн-банку, то злоумышленник легко смог зайти в личный кабинет жертвы и украсть со счета 25 млн рублей", - рассказали в организации.
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По словам старшего специалиста Центра цифровой экспертизы Сергея Кузьменко, персональные данные – это валюта XXI века, и мошенники готовы бесконечно обучаться для того, чтобы заполучить их. Но факт в том, что в 90% случаев люди добровольно передают информацию о себе, констатирует он.
Сохранить конфиденциальность данных можно с помощью соблюдения несложных правил. Так, в Роскачестве рекомендуют использовать двухфакторную аутентификацию (дополнительный метод идентификации пользователя – ред.) и установить определитель номера. Кроме того, стоит прислушиваться к интуиции и не стесняться задавать вопросы тем, кто интересуется персональными данными.
"Не отвечайте на вопросы и не подтверждайте персональную информацию, которую могут сообщать мошенники в ходе телефонного разговора (ваш ли это номер паспорта? являетесь ли вы клиентом какого-то банка? оставляли ли вы заявку на кредит?); уточните контактные данные сотрудника, который ведет с вами разговор и цель звонка, повесьте трубку и перезвоните по официальному номеру телефона в ту организацию, сотрудником которой представился человек", - заключили эксперты.
Ранее полиция Крыма предупредила о новом интернет-мошенничестве. Под предлогом участия в лотереи от крымского банка мошенники списывают все средства со счетов жертв.
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