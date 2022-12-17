https://crimea.ria.ru/20221217/novye-skhemy-razvoda-aferisty-stali-ispolzovat-neyroset-1125860306.html

Новые схемы "развода": аферисты стали использовать нейросеть

Новые схемы "развода": аферисты стали использовать нейросеть - РИА Новости Крым, 17.12.2022

Новые схемы "развода": аферисты стали использовать нейросеть

Мошенники постоянно совершенствуют схемы обмана и придумывают новые, теперь одним из их инструментов стала нейросеть. Об этом и других новых способах обмана... РИА Новости Крым, 17.12.2022

2022-12-17T18:42

2022-12-17T18:42

2022-12-17T18:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек — РИА Новости Крым. Мошенники постоянно совершенствуют схемы обмана и придумывают новые, теперь одним из их инструментов стала нейросеть. Об этом и других новых способах обмана рассказали специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачества.Три новых способа обманаКак поясняют в Роскачестве, схема с использованием нейросети предполагает продажу созданных искусственным интеллектом портретов. Мошенники выкладывают соответствующие объявления и просят за такой портрет от 300 до 3,5 тысяч рублей. Однако нейросеть рисует такие картины бесплатно и они доступны в интернете для всех желающих:Еще одна новая схема – с участием "покупателя", который откликается на объявление о продаже чего-либо, предлагает продавцу перевести всю сумму за товар на карту и просит номер карты.Через несколько минут мошенник перезваниевает и просит прислать ему из смс-сообщение, "которое прислал вам банк": "Если вы это сделаете, то ваша карта будет привязана к постороннему виртуальному счету, что позволит снять все доступные средства", - предупреждают эксперты.Как не попасться и вернуть деньгиЕсли вас обманули, шансы вернуть деньги и наказать мошенников есть. Для этого идите в полицию с заявлением, приложите к нему номер телефона, с которого с вами связывались злоумышленники и скриншоты переписки в мессенджерах, советуют эксперты.Однако лучше с самого начала проявить бдительность, не реагировать на подозрительные предложения в интернете или по телефону и перепроверять все детали, даже если предложение не вызывают подозрений: "При всех видах сделок онлайн за пределами официальных магазинов задавайте продавцу как можно больше вопросов: о товаре, способах оплаты, доставке, возврате, товарных и фискальных чеках. Чтобы убедиться, что на сайте выставлены не чужие фотографии, спросите, где товар можно посмотреть вживую или созвонитесь по видеосвязи. Если с вас требуют полную предоплату за пересылку и категорически отказываются отправлять товар без нее, — насторожитесь", - предупреждают в Роскачестве.Ранее крымчан предупредили о новой схеме удаленного мошенничества: аферисты приглашают в социальных сетях к участию в розыгрышах призов, проводимых якобы одним из банков Крыма. Переходить по предложенным ссылкам нельзя.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму активизировались мошенники-газовщики: как их распознатьВ Севастополе мошенники наживались на долевом строительстве и маткапиталеО чем нельзя писать в мессенджерах - киберэксперт

https://crimea.ria.ru/20221128/novogodnee-kidalovo-kak-ne-popastsya-na-ulovki-moshennikov-1125564249.html

https://crimea.ria.ru/20221122/moshenniki-pridumali-novyy-sposob-obmana-rossiyan-s-zamenoy-vodomerov-1125458591.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, общество, совет эксперта, роскачество