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Новые схемы "развода": аферисты стали использовать нейросеть - РИА Новости Крым, 17.12.2022
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Новые схемы "развода": аферисты стали использовать нейросеть
Новые схемы "развода": аферисты стали использовать нейросеть - РИА Новости Крым, 17.12.2022
Новые схемы "развода": аферисты стали использовать нейросеть
Мошенники постоянно совершенствуют схемы обмана и придумывают новые, теперь одним из их инструментов стала нейросеть. Об этом и других новых способах обмана... РИА Новости Крым, 17.12.2022
2022-12-17T18:42
2022-12-17T18:42
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совет эксперта
роскачество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек — РИА Новости Крым. Мошенники постоянно совершенствуют схемы обмана и придумывают новые, теперь одним из их инструментов стала нейросеть. Об этом и других новых способах обмана рассказали специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачества.Три новых способа обманаКак поясняют в Роскачестве, схема с использованием нейросети предполагает продажу созданных искусственным интеллектом портретов. Мошенники выкладывают соответствующие объявления и просят за такой портрет от 300 до 3,5 тысяч рублей. Однако нейросеть рисует такие картины бесплатно и они доступны в интернете для всех желающих:Еще одна новая схема – с участием "покупателя", который откликается на объявление о продаже чего-либо, предлагает продавцу перевести всю сумму за товар на карту и просит номер карты.Через несколько минут мошенник перезваниевает и просит прислать ему из смс-сообщение, "которое прислал вам банк": "Если вы это сделаете, то ваша карта будет привязана к постороннему виртуальному счету, что позволит снять все доступные средства", - предупреждают эксперты.Как не попасться и вернуть деньгиЕсли вас обманули, шансы вернуть деньги и наказать мошенников есть. Для этого идите в полицию с заявлением, приложите к нему номер телефона, с которого с вами связывались злоумышленники и скриншоты переписки в мессенджерах, советуют эксперты.Однако лучше с самого начала проявить бдительность, не реагировать на подозрительные предложения в интернете или по телефону и перепроверять все детали, даже если предложение не вызывают подозрений: "При всех видах сделок онлайн за пределами официальных магазинов задавайте продавцу как можно больше вопросов: о товаре, способах оплаты, доставке, возврате, товарных и фискальных чеках. Чтобы убедиться, что на сайте выставлены не чужие фотографии, спросите, где товар можно посмотреть вживую или созвонитесь по видеосвязи. Если с вас требуют полную предоплату за пересылку и категорически отказываются отправлять товар без нее, — насторожитесь", - предупреждают в Роскачестве.Ранее крымчан предупредили о новой схеме удаленного мошенничества: аферисты приглашают в социальных сетях к участию в розыгрышах призов, проводимых якобы одним из банков Крыма. Переходить по предложенным ссылкам нельзя.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму активизировались мошенники-газовщики: как их распознатьВ Севастополе мошенники наживались на долевом строительстве и маткапиталеО чем нельзя писать в мессенджерах - киберэксперт
https://crimea.ria.ru/20221128/novogodnee-kidalovo-kak-ne-popastsya-na-ulovki-moshennikov-1125564249.html
https://crimea.ria.ru/20221122/moshenniki-pridumali-novyy-sposob-obmana-rossiyan-s-zamenoy-vodomerov-1125458591.html
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7 495 645-6601
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новости, общество, совет эксперта, роскачество
Новые схемы "развода": аферисты стали использовать нейросеть

Эксперты Роскачества предупредили о новых мошеннических схемах

18:42 17.12.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЭксперты Роскачества предупредили о новых мошеннических схемах
Эксперты Роскачества предупредили о новых мошеннических схемах - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек — РИА Новости Крым. Мошенники постоянно совершенствуют схемы обмана и придумывают новые, теперь одним из их инструментов стала нейросеть. Об этом и других новых способах обмана рассказали специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачества.

Три новых способа обмана

Как поясняют в Роскачестве, схема с использованием нейросети предполагает продажу созданных искусственным интеллектом портретов. Мошенники выкладывают соответствующие объявления и просят за такой портрет от 300 до 3,5 тысяч рублей. Однако нейросеть рисует такие картины бесплатно и они доступны в интернете для всех желающих:
"Уже сейчас в интернете доступны графические нейросети с открытым исходным кодом. Любой желающий может пользоваться ее возможностями и творить произведения искусства", - поясняют специалисты.
Еще одна новая схема – с участием "покупателя", который откликается на объявление о продаже чего-либо, предлагает продавцу перевести всю сумму за товар на карту и просит номер карты.Через несколько минут мошенник перезваниевает и просит прислать ему из смс-сообщение, "которое прислал вам банк":
"Если вы это сделаете, то ваша карта будет привязана к постороннему виртуальному счету, что позволит снять все доступные средства", - предупреждают эксперты.
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Как не попасться и вернуть деньги

Если вас обманули, шансы вернуть деньги и наказать мошенников есть. Для этого идите в полицию с заявлением, приложите к нему номер телефона, с которого с вами связывались злоумышленники и скриншоты переписки в мессенджерах, советуют эксперты.
Однако лучше с самого начала проявить бдительность, не реагировать на подозрительные предложения в интернете или по телефону и перепроверять все детали, даже если предложение не вызывают подозрений:
"При всех видах сделок онлайн за пределами официальных магазинов задавайте продавцу как можно больше вопросов: о товаре, способах оплаты, доставке, возврате, товарных и фискальных чеках. Чтобы убедиться, что на сайте выставлены не чужие фотографии, спросите, где товар можно посмотреть вживую или созвонитесь по видеосвязи. Если с вас требуют полную предоплату за пересылку и категорически отказываются отправлять товар без нее, — насторожитесь", - предупреждают в Роскачестве.
Ранее крымчан предупредили о новой схеме удаленного мошенничества: аферисты приглашают в социальных сетях к участию в розыгрышах призов, проводимых якобы одним из банков Крыма. Переходить по предложенным ссылкам нельзя.
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