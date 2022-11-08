О чем нельзя писать в мессенджерах - киберэксперт
Эксперт: даже удаленную переписку можно восстановить и использовать против отправителя
© Depositphotos / GdolgikhМолодая пара со смартфонами
© Depositphotos / Gdolgikh
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя — РИА Новости Крым. Любые сообщения, отправленные с помощью мессенджеров, в том числе те, которые отправитель и адресат удаляют из своей переписки, оставляют за собой цифровой след, которым могут воспользоваться мошенники. Об этом предупредил эксперт по информационной безопасности Павел Коростелев, пишет "Прайм".
Он пояснил, что в сети существуют так называемые бэкапы - резервные копии данных. Ими могут воспользоваться злоумышленники.
"Кроме принадлежащих мессенджерам серверов, переписка "оседает" в бэкапах. То есть, если злоумышленник взломает Google Cloud или iCloud, он может получить доступ к этим бэкапам и прочитать хранящиеся в них данные", — пояснил специалист.
В этой связи киберэксперт рекомендует не писать в мессенджерах никакую информацию, которая должна остаться конфиденциальной. По словам Коростелева, любые сведения, утечки которых вам бы не хотелось, нельзя распространять вообще ни в каком электронном виде.
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