https://crimea.ria.ru/20221108/o-chem-nelzya-pisat-v-messendzherakh---kiberekspert-1125276211.html

О чем нельзя писать в мессенджерах - киберэксперт

О чем нельзя писать в мессенджерах - киберэксперт - РИА Новости Крым, 08.11.2022

О чем нельзя писать в мессенджерах - киберэксперт

Любые сообщения, отправленные с помощью мессенджеров, в том числе те, которые отправитель и адресат удаляют из своей переписки, оставляют за собой цифровой... РИА Новости Крым, 08.11.2022

2022-11-08T20:06

2022-11-08T20:06

2022-11-08T13:41

совет эксперта

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя — РИА Новости Крым. Любые сообщения, отправленные с помощью мессенджеров, в том числе те, которые отправитель и адресат удаляют из своей переписки, оставляют за собой цифровой след, которым могут воспользоваться мошенники. Об этом предупредил эксперт по информационной безопасности Павел Коростелев, пишет "Прайм".Он пояснил, что в сети существуют так называемые бэкапы - резервные копии данных. Ими могут воспользоваться злоумышленники.В этой связи киберэксперт рекомендует не писать в мессенджерах никакую информацию, которая должна остаться конфиденциальной. По словам Коростелева, любые сведения, утечки которых вам бы не хотелось, нельзя распространять вообще ни в каком электронном виде.Ранее специалист по информационной, компьютерной, сетевой и кибербезопасности, программист и блогер Сергей Викулин оценил опасность WhatsApp.

https://crimea.ria.ru/20220927/kak-steret-svoi-dannye-iz-seti--sovety-eksperta-1124632769.html

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совет эксперта, общество