https://crimea.ria.ru/20221006/zaschititsya-nevozmozhno-khaker-otsenil-opasnost-whatsapp-1124736594.html

Защититься невозможно: хакер оценил опасность WhatsApp

Защититься невозможно: хакер оценил опасность WhatsApp - РИА Новости Крым, 06.10.2022

Защититься невозможно: хакер оценил опасность WhatsApp

Мессенджер WhatsApp может быть опасен, как и любое другое приложение, полностью защититься от угроз обычному человеку невозможно, предупредил хакер, специалист... РИА Новости Крым, 06.10.2022

2022-10-06T18:11

2022-10-06T18:11

2022-10-06T17:53

общество

совет эксперта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Мессенджер WhatsApp может быть опасен, как и любое другое приложение, полностью защититься от угроз обычному человеку невозможно, предупредил хакер, специалист по информационной, компьютерной, сетевой и кибербезопасности, программист и блогер Сергей Викулин в беседе с РИА Новости Крым.В четверг основатель Telegram Павел Дуров заявил, что из-за проблем с безопасностью в WhatsАpp хакеры могут получить полный доступ к телефонам пользователей. Это стало возможным из-за проблемы безопасности, раскрытой самим мессенджером на прошлой неделе."Касаемо заявления Дурова, здесь речь идет об эксплуатации уязвимости при отправке видео и видео-звонков. Здесь работает не человеческий фактор, а технический: защититься от этой угрозы обычному человеку невозможно, поскольку проблема происходит на другой стороне, не по вине самого пользователя. По вине пользователя бывает переход на фишинговые сайты, которые получают доступ к логину и паролю. А здесь идет эксплуатация самоуязвимости. Здесь пользователь вообще ничего не сможет сделать", - убежден Викулин.По его словам, уязвим не только WhatsApp, такая проблема может возникнуть с любым приложением. При этом риски многократно возрастают, если пользователь дает приложениям доступ к хранилищу собственных данных:"Так злоумышленники могут получить доступ к хранилищу любого телефона. Любое приложение может так работать. Это может коснуться и Telegram, и других мессенджеров и социальных сетей. Конечно, можно повысить свою безопасность в настройках приватности. В WhatsApp настройки приватности ограничены, но все равно они могут помочь. И, естественно, бдительность", - продолжает эксперт.В частности, он рекомендует не переходить по сомнительным ссылкам и не скачивать файлы даже в популярных форматах TXT и DOC, если они приходят с незнакомых номеров: "Везде в них может быть заложен троян", - подчеркивает он.А вот удалять WhatsApp со своих устройств – излишняя мера. Если только вы не хотите навсегда перестать пользоваться любыми мессенджерами и скачивать любые приложения, поскольку такие угрозы возникают регулярно:"Такие случаи бывают постоянно. Если проблема обнаружена, о ней сообщают. А бывает и не сообщают, и эксплуатируют ее в своих целях – так поступают черные хакеры. В данном случае лица, которые руководят WhatsApp, осведомлены и будут приниматься все необходимые меры по устранению проблемы", - уверен специалист.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, совет эксперта