https://crimea.ria.ru/20221207/v-krymu-aktivizirovalis-moshenniki-gazovschiki-kak-ikh-raspoznat-1125735856.html

В Крыму активизировались мошенники-газовщики: как их распознать

В Крыму активизировались мошенники-газовщики: как их распознать - РИА Новости Крым, 07.12.2022

В Крыму активизировались мошенники-газовщики: как их распознать

В Крыму активизировались мошенники-газовщики, действующие якобы от имени специализированных организаций. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" предупредил... РИА Новости Крым, 07.12.2022

2022-12-07T18:08

2022-12-07T18:08

2022-12-07T18:08

радио "спутник в крыму"

крымгазсети

жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. В Крыму активизировались мошенники-газовщики, действующие якобы от имени специализированных организаций. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" предупредил заместитель директора и главный инженер предприятия "Крымгазсети" Константин Середа.По его словам, в последние дни в Симферополе стала появляться реклама ООО, не имеющего ничего общего с региональным государственным оператором - ГУП РК "Крымгазсети"."По Симферополю оставляют записки ООО "Крымгазсети". Увы, на этом рынке труда есть и мошенники. Данная организация не является специализированной. Они проводят работу без приборов, а персонал не аттестован", – сказал Середа.Кроме того, суммы, которые платятся за работу сотрудников ГУП, никогда не исчисляются несколькими тысячами, в отличие от счетов, которые предъявляют мошенники, отметил Середа.В частности, обслуживание газовой плиты стоит 411 рублей, бытового газового счетчика – порядка 140 рублей, а техобслуживание газового котла, в зависимости от модели и мощности, от 1200 рублей, уточнил он."Соответственно, если вам предлагают данную услугу за 5, 10, 20 тысяч рублей – это должно вызывать как минимум подозрение", – заметил Середа.Он добавил, что в ГУП РК "Крымгазсети" продолжают приходить жалобы от крымчан как на работу "газовщиков", так и на их цены, поскольку люди думают "что мы – это они". И призвал граждан обращать внимание на то, кого они пускают в дом, во избежание неприятностей.

https://crimea.ria.ru/20221122/moshenniki-pridumali-novyy-sposob-obmana-rossiyan-s-zamenoy-vodomerov-1125458591.html

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крымгазсети, жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя, крым, новости крыма, совет эксперта, симферополь