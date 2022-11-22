https://crimea.ria.ru/20221122/v-sevastopole-moshenniki-nazhivalis-na-dolevom-stroitelstve-i-matkapitale-1125502253.html

В Севастополе мошенники наживались на долевом строительстве и маткапитале

В Севастополе мошенники наживались на долевом строительстве и маткапитале - РИА Новости Крым, 22.11.2022

В Севастополе мошенники наживались на долевом строительстве и маткапитале

В Севастополе похитили более 82 млн рублей под видом долевого строительства. Прокуратура Севастополя утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в... РИА Новости Крым, 22.11.2022

2022-11-22T18:55

2022-11-22T18:55

2022-11-22T18:55

прокуратура города севастополя

севастополь

закон и право

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/05/1119876169_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_3aebe5883a8b7e10e980404a6b57bf86.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе похитили более 82 млн рублей под видом долевого строительства. Прокуратура Севастополя утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех участников организованной группы, сообщило надзорное ведомство.В итоге им удалось ввести в заблуждение 63 гражданина, которые в общей сложности передали участникам группы в качестве паевых взносов более 77 млн рублей.В действительности злоумышленники не могли и не намеревались выполнить взятые на себя обязательства по строительству дома и передаче потерпевшим жилых помещений за неимением правоустанавливающих документов на земельный участок по указанному адресу, проектной документации и разрешения на строительство.Они же с марта 2016 по март 2018 года представили в Пенсионный фонд через 12 граждан – держателей материнского капитала, неосведомленных об их преступных намерениях – заведомо ложные и недостоверные сведения о строительстве многоквартирного дома. Обманув уполномоченных должностных лиц ПФР, они склонили их к перечислению материнского капитала на банковские счета ЖСК "Дом у моря" более 5 млн рублей.Подозреваемые обвиняются по статьям УК РФ "Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере" и "Мошенничество при получении выплат, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере".В ходе предварительного расследования на автомобили и земельные участки обвиняемых наложен арест. Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением будет направлено в Ленинский суд Севастополя.

https://crimea.ria.ru/20221114/krymchan-predupredili-o-novoy-skheme-udalennogo-moshennichestva-1125350512.html

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

прокуратура города севастополя, севастополь, закон и право