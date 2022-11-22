https://crimea.ria.ru/20221122/v-sevastopole-moshenniki-nazhivalis-na-dolevom-stroitelstve-i-matkapitale-1125502253.html
В Севастополе мошенники наживались на долевом строительстве и маткапитале
В Севастополе мошенники наживались на долевом строительстве и маткапитале - РИА Новости Крым, 22.11.2022
В Севастополе мошенники наживались на долевом строительстве и маткапитале
В Севастополе похитили более 82 млн рублей под видом долевого строительства. Прокуратура Севастополя утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в... РИА Новости Крым, 22.11.2022
2022-11-22T18:55
2022-11-22T18:55
2022-11-22T18:55
прокуратура города севастополя
севастополь
закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе похитили более 82 млн рублей под видом долевого строительства. Прокуратура Севастополя утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех участников организованной группы, сообщило надзорное ведомство.В итоге им удалось ввести в заблуждение 63 гражданина, которые в общей сложности передали участникам группы в качестве паевых взносов более 77 млн рублей.В действительности злоумышленники не могли и не намеревались выполнить взятые на себя обязательства по строительству дома и передаче потерпевшим жилых помещений за неимением правоустанавливающих документов на земельный участок по указанному адресу, проектной документации и разрешения на строительство.Они же с марта 2016 по март 2018 года представили в Пенсионный фонд через 12 граждан – держателей материнского капитала, неосведомленных об их преступных намерениях – заведомо ложные и недостоверные сведения о строительстве многоквартирного дома. Обманув уполномоченных должностных лиц ПФР, они склонили их к перечислению материнского капитала на банковские счета ЖСК "Дом у моря" более 5 млн рублей.Подозреваемые обвиняются по статьям УК РФ "Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере" и "Мошенничество при получении выплат, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере".В ходе предварительного расследования на автомобили и земельные участки обвиняемых наложен арест. Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением будет направлено в Ленинский суд Севастополя.
https://crimea.ria.ru/20221114/krymchan-predupredili-o-novoy-skheme-udalennogo-moshennichestva-1125350512.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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прокуратура города севастополя, севастополь, закон и право
В Севастополе мошенники наживались на долевом строительстве и маткапитале
Севастопольские мошенники продавали доли в фейковом многоквартирном доме
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе похитили более 82 млн рублей под видом долевого строительства. Прокуратура Севастополя утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех участников организованной группы, сообщило надзорное ведомство.
"По версии следствия, обвиняемые с целью хищения денежных средств под видом их участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома на улице Гавена, 7, создали жилищно-строительный кооператив "Дом у моря". С марта 2016 по сентябрь 2019 года соучастники содержали офис кооператива в Ленинском районе. Для привлечения пайщиков размещали рекламные объявления и распространяли информацию через риелторов", – рассказали в прокуратуре.
В итоге им удалось ввести в заблуждение 63 гражданина, которые в общей сложности передали участникам группы в качестве паевых взносов более 77 млн рублей.
В действительности злоумышленники не могли и не намеревались выполнить взятые на себя обязательства по строительству дома и передаче потерпевшим жилых помещений за неимением правоустанавливающих документов на земельный участок по указанному адресу, проектной документации и разрешения на строительство.
Они же с марта 2016 по март 2018 года представили в Пенсионный фонд через 12 граждан – держателей материнского капитала, неосведомленных об их преступных намерениях – заведомо ложные и недостоверные сведения о строительстве многоквартирного дома. Обманув уполномоченных должностных лиц ПФР, они склонили их к перечислению материнского капитала на банковские счета ЖСК "Дом у моря" более 5 млн рублей.
Подозреваемые обвиняются по статьям УК РФ "Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере" и "Мошенничество при получении выплат, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере".
В ходе предварительного расследования на автомобили и земельные участки обвиняемых наложен арест. Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением будет направлено в Ленинский суд Севастополя.