Юрий Гагарин - простой советский человек с великой миссией
12 апреля 1961 года Юрий Гагарин совершил первый в истории человечества космический полет
12 апреля 1961 года на земную орбиту был выведен первый в мире космический корабль‑спутник "Восток" с человеком на борту. За годы, прошедшие с первого полета Юрия Гагарина, в космосе побывали свыше 500 человек более чем из 40 стран мира.
В честь первого в мире полета Юрия Гагарина в России 12 апреля ежегодно отмечается День космонавтики.
Редкие кадры из жизни героя - в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости . Aleksandr Sergeev / Перейти в фотобанкПервый в мире космонавт Земли Юрий Гагарин после приземления спускаемого аппарата космического корабля "Восток-1". В окружении Юрия Гагарина - поисковая команда, возглавляемая командиром ракетного дивизиона майором А.Гасиевым и местные жители.
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Первый в мире космонавт Земли Юрий Гагарин после приземления спускаемого аппарата космического корабля "Восток-1". В окружении Юрия Гагарина - поисковая команда, возглавляемая командиром ракетного дивизиона майором А.Гасиевым и местные жители.
© РИА Новости . G. Dubinski / Перейти в фотобанкЧетвертая Всесоюзная выставка художественной фотографии "Семилетка в действии". Фотография первого космонавта планеты Юрия Гагарина - экспонат выставки.
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Четвертая Всесоюзная выставка художественной фотографии "Семилетка в действии". Фотография первого космонавта планеты Юрия Гагарина - экспонат выставки.
© РИА Новости . David Sholomovich / Перейти в фотобанкЛетчик-космонавт СССР Юрий Гагарин с супругой Валентиной на Новогоднем балу в Кремлевском Дворце съездов.
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Летчик-космонавт СССР Юрий Гагарин с супругой Валентиной на Новогоднем балу в Кремлевском Дворце съездов.
© РИА Новости . Valentin Cheredintsev / Перейти в фотобанкЛетчики-космонавты СССР Юрий Гагарин (слева) и Владимир Комаров (справа) на охоте.
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Летчики-космонавты СССР Юрий Гагарин (слева) и Владимир Комаров (справа) на охоте.
© РИА Новости . Pavel Barashev / Перейти в фотобанкПоездка летчика-космонавта СССР, Героя Советского Союза Юрия Гагарина в Бразилию в рамках своего турне по Америке. Жители Сан-Паулу с утра до ночи дежурят у гостиницы, где остановился первый космонавт Земли Юрий Гагарин.
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Поездка летчика-космонавта СССР, Героя Советского Союза Юрия Гагарина в Бразилию в рамках своего турне по Америке. Жители Сан-Паулу с утра до ночи дежурят у гостиницы, где остановился первый космонавт Земли Юрий Гагарин.
© РИА Новости . Yuryi Abramochkin / Перейти в фотобанкЛетчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза Юрий Гагарин во время посещения Университета Дружбы Народов имени Патриса Лумумбы в Москве. Юрий Гагарин дает автографы иностранным студентам, обучающимся в СССР.
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Летчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза Юрий Гагарин во время посещения Университета Дружбы Народов имени Патриса Лумумбы в Москве. Юрий Гагарин дает автографы иностранным студентам, обучающимся в СССР.
© РИА Новости / Перейти в фотобанкЛетчик-космонавт, Герой Советского Союза Юрий Гагарин во время поездки в Великобританию в рамках международного турне. Юрий Гагарин в кабине авиалайнера "Виккерс Вискаунт" авиакомпании "Британские Европейские Авиалинии". Фотография сделана в Лондоне в июле 1961 г.
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Летчик-космонавт, Герой Советского Союза Юрий Гагарин во время поездки в Великобританию в рамках международного турне. Юрий Гагарин в кабине авиалайнера "Виккерс Вискаунт" авиакомпании "Британские Европейские Авиалинии". Фотография сделана в Лондоне в июле 1961 г.
© РИА Новости . Alexander Mokletsov / Перейти в фотобанкЛетчик-космонавт СССР Юрий Гагарин с женой Валентиной (справа) и детьми в гостях у родителей Анны Тимофеевны и Алексея Ивановича Гагариных в Гжатске (Гагарин).
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Летчик-космонавт СССР Юрий Гагарин с женой Валентиной (справа) и детьми в гостях у родителей Анны Тимофеевны и Алексея Ивановича Гагариных в Гжатске (Гагарин).
© РИА Новости . Pavel Barashev / Перейти в фотобанкЛётчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза Юрий Алексеевич Гагарин во время путешествия с "Миссией мира" по планете. Юрий Гагарин держит голубя, подаренного ему болгарскими пионерами.
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Лётчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза Юрий Алексеевич Гагарин во время путешествия с "Миссией мира" по планете. Юрий Гагарин держит голубя, подаренного ему болгарскими пионерами.
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Первый в мире космонавт Земли Юрий Гагарин после приземления спускаемого аппарата космического корабля "Восток-1". В окружении Юрия Гагарина - поисковая команда, возглавляемая командиром ракетного дивизиона майором А.Гасиевым и местные жители.
2 из 11
Четвертая Всесоюзная выставка художественной фотографии "Семилетка в действии". Фотография первого космонавта планеты Юрия Гагарина - экспонат выставки.
3 из 11
Летчик-космонавт СССР Юрий Гагарин с супругой Валентиной на Новогоднем балу в Кремлевском Дворце съездов.
5 из 11
Летчики-космонавты СССР Юрий Гагарин (слева) и Владимир Комаров (справа) на охоте.
6 из 11
Поездка летчика-космонавта СССР, Героя Советского Союза Юрия Гагарина в Бразилию в рамках своего турне по Америке. Жители Сан-Паулу с утра до ночи дежурят у гостиницы, где остановился первый космонавт Земли Юрий Гагарин.
7 из 11
Летчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза Юрий Гагарин во время посещения Университета Дружбы Народов имени Патриса Лумумбы в Москве. Юрий Гагарин дает автографы иностранным студентам, обучающимся в СССР.
8 из 11
Летчик-космонавт, Герой Советского Союза Юрий Гагарин во время поездки в Великобританию в рамках международного турне. Юрий Гагарин в кабине авиалайнера "Виккерс Вискаунт" авиакомпании "Британские Европейские Авиалинии". Фотография сделана в Лондоне в июле 1961 г.
9 из 11
Летчик-космонавт СССР Юрий Гагарин с женой Валентиной (справа) и детьми в гостях у родителей Анны Тимофеевны и Алексея Ивановича Гагариных в Гжатске (Гагарин).
11 из 11
Лётчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза Юрий Алексеевич Гагарин во время путешествия с "Миссией мира" по планете. Юрий Гагарин держит голубя, подаренного ему болгарскими пионерами.
12 апреля 2024, 08:38"Поехали!": как Гагарин покорял космос