Иран может ударить по Украине в любой момент - политолог

Иран может ударить по Украине в любой момент - политолог - РИА Новости Крым, 14.03.2026

Иран может ударить по Украине в любой момент - политолог

Нет ничего, что могло бы сдержать Иран от ударов по Украине, возможность которых он дал понять всему миру. Такое мнение РИА Новости Крым высказал профессор...

2026-03-14T19:05

2026-03-14T19:05

2026-03-14T19:41

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Нет ничего, что могло бы сдержать Иран от ударов по Украине, возможность которых он дал понять всему миру. Такое мнение РИА Новости Крым высказал профессор кафедры политических наук и международных отношений Крымского федерального университета Александр Ирхин.Ранее в субботу председатель комиссии по национальной безопасности иранского парламента Ибрагим Азизи заявил, что вся территория Украины, которая ввязалась в войну на Ближнем Востоке и стала оказывать поддержку режиму Израиля с помощью беспилотников, является сегодня для Ирана законной целью.Кроме того, по словам эксперта, такое заявление от имени властей Ирана, высказанное высокопоставленным лицом исламской страны, можно расценивать как объявление во всеуслышание того, что российско-иранская коалиция существует и эффективно действует против своих общих врагов.Складываться она, однако, стала не сегодня, и не в 2025 году, когда после событий в Сирии, где у России и Ирана были общие интересы, Москва и Тегеран подписали договор о военном партнерстве, пускай и рамочный, а еще в 2022 году, отметил Ирхин."Иранцы оказали нам существенную поддержку на начальном этапе СВО, передав беспилотные технологии, которые воспроизводятся сейчас в России. Их "Шахед" – наша "Герань", которая очень мобильна и позволила закрыть недостаток наработок на определенном этапе. То есть союзные отношения между нами по факту сложились с 2022 года", – сказал Ирхин.И ситуация развивается, поскольку Иран, в свою очередь, нуждается в наших традиционных военных технологиях, которые не теряют актуальности на фоне беспилотной революции", добавил эксперт.И сегодня, когда иранское оружие бьет по территории Украины, а украинские беспилотники сбивают иранские ракеты и беспилотники, которые взрывают военные базы там, где это необходимо противникам Ирана, Тегеран "предельно откровенен в своей дипломатии и военно-политической линии", сказал политолог.Такую ясность и яркость позиции Ирана, по его словам, можно объяснить двумя основными причинами. И первая связана с особенностью их культуры, согласно которой "принять смерть за высшую цель – а американцы сами ее сформировали, убив верховного правителя Ирана, – это значит месть" и благо, пояснил Ирхин.Вторая веская причина – экономическая, которой, по мнению Ирхина, объясняется начало и окончание всех мировых войн."И в этом плане иранцы уже с 1979 года под санкциями. У них нет никаких экономических связей с Западом, они никуда не интегрированы. А у нас ситуация другая: мы свою экономику в 1991 году положили на алтарь якобы мировой экономики, и все теперь переиграть не так просто", – прокомментировал Ирхин.Так или иначе сегодня можно видеть, что даже более широкая коалиция "Иран – Москва – Пекин" приобретает все более четкие очертания для защиты общих интересов на Ближнем Востоке, а также в Восточной и Юго-Восточной Азии, куда также метит Запад во главе со США."А они уже на марше поджигают регионы", – заметил Ирхин.По его мнению, действия Запада, и прежде всего президента США Дональда Трампа, подчинены одной цели: вернуть экономическую гегемонию Соединенных Штатов путем контроля над мировыми торговыми логистиками, а если это невозможно – их хаотизации.Трампу нужен путь в Среднюю Азию и обратно, на Запад, и таким коридором он видит Южный Кавказ, которые не будет функционировать до тех пор, пока в Иране сохраняется режим аятолл, "а значит, это одинаковый вызов и для нас, и для Тегерана", сказал политолог.По сути, сегодня американцы пытаются перезагрузить британскую схему прошлых веков, чтобы контролировать Евразию через создание прозападного политического режима в Иране, считает эксперт.То есть Запад повторяет все то, что делал в XIX веке, и в первой половине XX века, только подстраиваясь под условия теперь уже независимой Индии, уточнил Ирхин.И это доказывает истинность формулы, которой уже 250 лет и которую впервые озвучила российская императрица Екатерина II, когда оценивала роль Персии для России.Таким образом, в новых условиях "для существования коалиции России и Ирана есть исторические и геополитические предпосылки, которые сохраняются так же, как и линии гор, рек и так далее", делает он вывод."И тот же набор игроков с небольшой вариативностью. Ну, американцев тогда не было здесь, сейчас они есть", – заключил эксперт.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Превратится в горы пепла: Иран пригрозил США Трамп поставил крест на стратегии Зеленского словами о помощи Киева США Земля горит под их ногами: как США "побеждают" Иран и что будет дальше

украина

иран

израиль

сша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, украина, иран, обострение между ираном и сша, обострение между израилем и ираном, израиль, сша, александр ирхин, политика, в мире