Рейтинг@Mail.ru
Трамп призвал разные страны слать военные корабли в Ормузский пролив - РИА Новости Крым, 14.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260314/tramp-prizval-raznye-strany-slat-voennye-korabli-v-ormuzskiy-proliv-1154344173.html
Трамп призвал разные страны слать военные корабли в Ормузский пролив
Трамп призвал разные страны слать военные корабли в Ормузский пролив - РИА Новости Крым, 14.03.2026
Трамп призвал разные страны слать военные корабли в Ормузский пролив
Президент США Дональд Трамп призвал Китай и другие страны прислать военные корабли в Ормузский пролив. РИА Новости Крым, 14.03.2026
2026-03-14T17:51
2026-03-14T17:51
дональд трамп
сша
ормузский пролив
новости
иран
обострение между ираном и сша
обострение между израилем и ираном
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/0e/1152383979_0:0:2403:1353_1920x0_80_0_0_009285cdf9df28bb9387e760d3569ab9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп призвал Китай и другие страны прислать военные корабли в Ормузский пролив.Он подчеркнул, что США "скоро обеспечат" безопасность и свободу в Ормузском проливе.Как утверждает Трамп, "многие страны, особенно затронутые попыткой Ирана закрыть Ормузский пролив, пошлют военные корабли совместно с США, чтобы пролив оставался открыт и свободен".США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
сша
ормузский пролив
иран
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/0e/1152383979_0:0:2137:1602_1920x0_80_0_0_860e4bc440ee3e015b33cac48e7d26cf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дональд трамп, сша, ормузский пролив, новости, иран, обострение между ираном и сша, обострение между израилем и ираном
Трамп призвал разные страны слать военные корабли в Ормузский пролив

Трамп призвал Китай и другие страны прислать военные корабли в Ормузский пролив

17:51 14.03.2026
 
© REUTERS / Evelyn HocksteinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.03.2026
© REUTERS / Evelyn Hockstein
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп призвал Китай и другие страны прислать военные корабли в Ормузский пролив.
"Надеюсь, Китай, Франция, Япония, Южная Корея, Великобритания и другие, затронутые этим искусственным ограничением, отправят корабли в регион, чтобы Ормузский пролив больше не был угрозой", - написал Трамп в соцсети Тruth Social.
Он подчеркнул, что США "скоро обеспечат" безопасность и свободу в Ормузском проливе.
Как утверждает Трамп, "многие страны, особенно затронутые попыткой Ирана закрыть Ормузский пролив, пошлют военные корабли совместно с США, чтобы пролив оставался открыт и свободен".
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Дональд ТрампСШАОрмузский проливНовостиИранОбострение между Ираном и СШАОбострение между Израилем и Ираном
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
