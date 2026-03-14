Трамп призвал разные страны слать военные корабли в Ормузский пролив

Президент США Дональд Трамп призвал Китай и другие страны прислать военные корабли в Ормузский пролив. РИА Новости Крым, 14.03.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп призвал Китай и другие страны прислать военные корабли в Ормузский пролив.Он подчеркнул, что США "скоро обеспечат" безопасность и свободу в Ормузском проливе.Как утверждает Трамп, "многие страны, особенно затронутые попыткой Ирана закрыть Ормузский пролив, пошлют военные корабли совместно с США, чтобы пролив оставался открыт и свободен".США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.

