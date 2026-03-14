Атака ВСУ на Москву - сбито 25 дронов - РИА Новости Крым, 14.03.2026
Атака ВСУ на Москву - сбито 25 дронов
Уничтожены еще три БПЛА, летевшие на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости Крым, 14.03.2026
2026-03-14T17:54
2026-03-14T17:58
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. Уничтожены еще три БПЛА, летевшие на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.Ранее он сообщал о том, что силы ПВО сбили с 13 часов 19 дронов ВСУ.В ночь на 14 марта над Крымом, Черным и Азовскими морями, а также еще девятью областями России было уничтожено и подавлено 87 БПЛА.В субботу утром стало известно, что после падения обломков украинских дронов на НПЗ в Тихорецком районе Краснодарского края вспыхнуло возгорание. Горели технические установки. Огонь потушили около 10:45. По данным главы Тихорецкого района Кубани Анатолия Перелина, показатели качества воздуха в норме.Как ранее сообщили в оперштабе Кубани, при атаке по порту "Кавказ" в Темрюкском районе ранены три человека, вспыхнул пожар на причальном комплексе и повреждено техническое судно.
Атака ВСУ на Москву - сбито 25 дронов

Сбито 25 летевших на Москву дронов - Собянин

17:54 14.03.2026 (обновлено: 17:58 14.03.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. Уничтожены еще три БПЛА, летевшие на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Уничтожены шесть БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал мэр в своем канале на платформе Max.
Ранее он сообщал о том, что силы ПВО сбили с 13 часов 19 дронов ВСУ.
В ночь на 14 марта над Крымом, Черным и Азовскими морями, а также еще девятью областями России было уничтожено и подавлено 87 БПЛА.
В субботу утром стало известно, что после падения обломков украинских дронов на НПЗ в Тихорецком районе Краснодарского края вспыхнуло возгорание. Горели технические установки. Огонь потушили около 10:45. По данным главы Тихорецкого района Кубани Анатолия Перелина, показатели качества воздуха в норме.
Как ранее сообщили в оперштабе Кубани, при атаке по порту "Кавказ" в Темрюкском районе ранены три человека, вспыхнул пожар на причальном комплексе и повреждено техническое судно.
18:42Премьер Бельгии призвал ЕС к переговорам с Россией
18:21Атаки террористического Киева и падение метеоритов – топ недели
17:54Атака ВСУ на Москву - сбито 25 дронов
17:51Трамп призвал разные страны слать военные корабли в Ормузский пролив
17:32Греция связала атаку на танкер у Новороссийска со смягчением санкций
17:05Крымский мост сейчас - обстановка к вечеру субботы
16:55Цветная форма врачей в России - Росздравнадзор о значении новшества
16:30Россиянка Ворончихина завоевала золотую медаль на Паралимпиаде в Италии
16:05В Иране назвали Украину своей "законной целью" для удара
15:57Что с электричками в Крыму после задержек на пути следования
15:39В Кремле прокомментировали ослабление санкций США на нефть из России
15:22Выставку картин легендарного летчика Юмашева впервые открыли в Москве
14:48Новости СВО: армия России уничтожила еще 1135 боевиков Киева
14:35В Черном море атакован следовавший в Новороссийск греческий танкер
14:27Воздушную тревогу в Севастополе отменили
14:05Воздушная тревога объявлена в Севастополе
13:56В МИД России оценили экономические отношения с Европой
13:40В Алуште неизвестные украли цветы с центральной аллеи Приморского парка
13:27ВСУ бьют по авто и предприятиям: 7 человек ранены в Белгородской области
13:19Копия АЭС: в вузе Севастополя появилось новое оборудование за 70 млн
Лента новостейМолния