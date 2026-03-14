Атака ВСУ на Москву - сбито 25 дронов

Уничтожены еще три БПЛА, летевшие на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости Крым, 14.03.2026

2026-03-14T17:54

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. Уничтожены еще три БПЛА, летевшие на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.Ранее он сообщал о том, что силы ПВО сбили с 13 часов 19 дронов ВСУ.В ночь на 14 марта над Крымом, Черным и Азовскими морями, а также еще девятью областями России было уничтожено и подавлено 87 БПЛА.В субботу утром стало известно, что после падения обломков украинских дронов на НПЗ в Тихорецком районе Краснодарского края вспыхнуло возгорание. Горели технические установки. Огонь потушили около 10:45. По данным главы Тихорецкого района Кубани Анатолия Перелина, показатели качества воздуха в норме.Как ранее сообщили в оперштабе Кубани, при атаке по порту "Кавказ" в Темрюкском районе ранены три человека, вспыхнул пожар на причальном комплексе и повреждено техническое судно.

