Атака ВСУ на Москву - сбито 25 дронов
Атака ВСУ на Москву - сбито 25 дронов - РИА Новости Крым, 14.03.2026
Атака ВСУ на Москву - сбито 25 дронов
Уничтожены еще три БПЛА, летевшие на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости Крым, 14.03.2026
2026-03-14T17:54
2026-03-14T17:54
2026-03-14T17:58
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. Уничтожены еще три БПЛА, летевшие на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.Ранее он сообщал о том, что силы ПВО сбили с 13 часов 19 дронов ВСУ.В ночь на 14 марта над Крымом, Черным и Азовскими морями, а также еще девятью областями России было уничтожено и подавлено 87 БПЛА.В субботу утром стало известно, что после падения обломков украинских дронов на НПЗ в Тихорецком районе Краснодарского края вспыхнуло возгорание. Горели технические установки. Огонь потушили около 10:45. По данным главы Тихорецкого района Кубани Анатолия Перелина, показатели качества воздуха в норме.Как ранее сообщили в оперштабе Кубани, при атаке по порту "Кавказ" в Темрюкском районе ранены три человека, вспыхнул пожар на причальном комплексе и повреждено техническое судно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
москва
сергей собянин, москва, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, всу (вооруженные силы украины), новости, помощь бойцам сво
Атака ВСУ на Москву - сбито 25 дронов
Сбито 25 летевших на Москву дронов - Собянин
17:54 14.03.2026 (обновлено: 17:58 14.03.2026)