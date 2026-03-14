В Иране назвали Украину своей "законной целью" для удара
2026-03-14T16:05
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. Вся территория потерпевшей крах Украины, которая ввязалась в войну на Ближнем Востоке и стала оказывать поддержку режиму Израиля с помощью беспилотников, является сегодня законной целью для Ирана. Об этом на своей странице в X написал председатель комиссии по национальной безопасности иранского парламента Ибрагим Азизи.Ранее в марте глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина направила своих экспертов по беспилотникам и дроны-перехватчики на защиту баз США на Ближнем Востоке после того, как запросил у Киева помощь в противодействии иранским беспилотникам "Шахед".Накануне, 13 марта, президент США Дональд Трамп сообщил, что подобной помощи Киев не оказывает, к тому же Америка в ней не нуждается.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Дела очень плохи": как война на Ближнем Востоке повлияла на Украину Трамп назвал Зеленского препятствием к миру на Украине Превратится в горы пепла: Иран пригрозил США
В Иране назвали Украину своей "законной целью" для удара из-за помощи Киева Израилю