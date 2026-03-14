Рейтинг@Mail.ru
В Иране назвали Украину своей "законной целью" для удара - РИА Новости Крым, 14.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260314/v-irane-nazvali-ukrainu-svoey-zakonnoy-tselyu-dlya-udara-1154342683.html
В Иране назвали Украину своей "законной целью" для удара
В Иране назвали Украину своей "законной целью" для удара - РИА Новости Крым, 14.03.2026
В Иране назвали Украину своей "законной целью" для удара
Вся территория потерпевшей крах Украины, которая ввязалась в войну на Ближнем Востоке и стала оказывать поддержку режиму Израиля с помощью беспилотников,... РИА Новости Крым, 14.03.2026
2026-03-14T16:05
2026-03-14T16:05
сша
украина
иран
обострение между ираном и сша
обострение между израилем и ираном
политика
в мире
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/12/1151778579_0:0:1339:753_1920x0_80_0_0_68871b4669affa13851a57c306369a38.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. Вся территория потерпевшей крах Украины, которая ввязалась в войну на Ближнем Востоке и стала оказывать поддержку режиму Израиля с помощью беспилотников, является сегодня законной целью для Ирана. Об этом на своей странице в X написал председатель комиссии по национальной безопасности иранского парламента Ибрагим Азизи.Ранее в марте глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина направила своих экспертов по беспилотникам и дроны-перехватчики на защиту баз США на Ближнем Востоке после того, как запросил у Киева помощь в противодействии иранским беспилотникам "Шахед".Накануне, 13 марта, президент США Дональд Трамп сообщил, что подобной помощи Киев не оказывает, к тому же Америка в ней не нуждается.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Дела очень плохи": как война на Ближнем Востоке повлияла на Украину Трамп назвал Зеленского препятствием к миру на Украине Превратится в горы пепла: Иран пригрозил США
сша
украина
иран
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/12/1151778579_41:0:1192:863_1920x0_80_0_0_7f29281d76eabbe439cb9cc6742c6d88.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сша, украина, иран, обострение между ираном и сша, обострение между израилем и ираном, политика, в мире, новости
В Иране назвали Украину своей "законной целью" для удара

В Иране назвали Украину своей "законной целью" для удара из-за помощи Киева Израилю

16:05 14.03.2026
 
© РИА Новости . Станислав КрасильниковФлаг и герб Украины в освобожденном российскими войсками группировки войск "Центр" Красноармейске в ДНР
Флаг и герб Украины в освобожденном российскими войсками группировки войск Центр Красноармейске в ДНР - РИА Новости, 1920, 14.03.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. Вся территория потерпевшей крах Украины, которая ввязалась в войну на Ближнем Востоке и стала оказывать поддержку режиму Израиля с помощью беспилотников, является сегодня законной целью для Ирана. Об этом на своей странице в X написал председатель комиссии по национальной безопасности иранского парламента Ибрагим Азизи.
"Оказывая поддержку израильскому режиму с помощью беспилотников, потерпевшая крах Украина фактически оказалась вовлечена в войну и, согласно статье 51 Устава Организации Объединенных Наций, превратила всю свою территорию в законную цель для Ирана", – сказано в сообщении Азизи.
Ранее в марте глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина направила своих экспертов по беспилотникам и дроны-перехватчики на защиту баз США на Ближнем Востоке после того, как запросил у Киева помощь в противодействии иранским беспилотникам "Шахед".
Накануне, 13 марта, президент США Дональд Трамп сообщил, что подобной помощи Киев не оказывает, к тому же Америка в ней не нуждается.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
СШАУкраинаИранОбострение между Ираном и СШАОбострение между Израилем и ИраномПолитикаВ миреНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
