В Кремле прокомментировали ослабление санкций США на нефть из России
Российская нефть необходима международной энергетической инфраструктуре, потому ослабление ранее введенных санкций США на покупку этого топлива у РФ вполне... РИА Новости Крым, 14.03.2026
2026-03-14T15:39
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. Российская нефть необходима международной энергетической инфраструктуре, потому ослабление ранее введенных санкций США на покупку этого топлива у РФ вполне понятна. Об этом ИС "Вести" заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее США на месяц отменили введенный прежде запрет на покупку российской нефти и производных продуктов, погруженных на суда по состоянию на 12 марта.По его словам, даже поступление части российской нефти поспособствует стабилизации ситуации.В марте 2026 года цены на энергоносители подскочили на фоне эскалации на Ближнем Востоке, которая привела, по сути, к блокировке Ираном Ормузского пролива и снижению добычи нефти целым рядом стран региона. Ормузский пролив – ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на которых приходится порядка 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.Трамп пообещал Ирану смерть и огонь в случае закрытия Ормузского проливаСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ЕС потребовал от Трампа соблюдать нефтяные санкции против РоссииПутин собрал совещание по ситуации на рынках нефти и газа – главноеЕвропа перешла к самоубийству: в МИД оценили новые санкции против России
Российская нефть необходима международной энергетической инфраструктуре – Песков