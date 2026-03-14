В Кремле прокомментировали ослабление санкций США на нефть из России - РИА Новости Крым, 14.03.2026
В Кремле прокомментировали ослабление санкций США на нефть из России
В Кремле прокомментировали ослабление санкций США на нефть из России

Российская нефть необходима международной энергетической инфраструктуре – Песков

15:39 14.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. Российская нефть необходима международной энергетической инфраструктуре, потому ослабление ранее введенных санкций США на покупку этого топлива у РФ вполне понятна. Об этом ИС "Вести" заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее США на месяц отменили введенный прежде запрет на покупку российской нефти и производных продуктов, погруженных на суда по состоянию на 12 марта.
"Ситуация очевидна. Международная энергетическая инфраструктура не может лишиться выпадения больших объемов российской нефти. Российская нефть необходима", – заявил Песков.
По его словам, даже поступление части российской нефти поспособствует стабилизации ситуации.
"Сейчас, когда часть из нее начинает поступать на энергетические рынки, наступает большая стабильность", – отметил Песков.
В марте 2026 года цены на энергоносители подскочили на фоне эскалации на Ближнем Востоке, которая привела, по сути, к блокировке Ираном Ормузского пролива и снижению добычи нефти целым рядом стран региона. Ормузский пролив – ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на которых приходится порядка 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
Трамп пообещал Ирану смерть и огонь в случае закрытия Ормузского пролива
Читайте также на РИА Новости Крым:
ЕС потребовал от Трампа соблюдать нефтяные санкции против России
Путин собрал совещание по ситуации на рынках нефти и газа – главное
Европа перешла к самоубийству: в МИД оценили новые санкции против России
 
16:05В Иране назвали Украину своей "законной целью" для удара
15:57Что с электричками в Крыму после задержек на пути следования
15:39В Кремле прокомментировали ослабление санкций США на нефть из России
15:22Выставку картин легендарного летчика Юмашева впервые открыли в Москве
14:48Новости СВО: армия России уничтожила еще 1135 боевиков Киева
14:35В Черном море атакован следовавший в Новороссийск греческий танкер
14:27Воздушную тревогу в Севастополе отменили
14:05Воздушная тревога объявлена в Севастополе
13:56В МИД России оценили экономические отношения с Европой
13:40В Алуште неизвестные украли цветы с центральной аллеи Приморского парка
13:27ВСУ бьют по авто и предприятиям: 7 человек ранены в Белгородской области
13:19Копия АЭС: в вузе Севастополя появилось новое оборудование за 70 млн
13:02Крымский мост сейчас – начала расти очередь из Керчи
12:43Атака на порт "Кавказ" – что известно о состоянии раненых
12:28ПВО отражает атаку на Москву
12:21Армия России нанесла массированный удар возмездия по Украине
12:13В Евпатории снесут опасное колесо обозрения
12:00Землетрясение произошло под Алуштой – что известно
11:47В Севастополе водитель иномарки сбил ребенка на "зебре" и уехал
11:34Цены ниже рыночных на 44%: что предлагают на ярмарках в Крыму
Лента новостейМолния