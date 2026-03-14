https://crimea.ria.ru/20260314/samaya-tragicheskaya-pesnya-o-sevastopole-1152868908.html
Самая трагическая песня о Севастополе
РИА Новости Крым, 14.03.2026
2026-03-14T20:02
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/08/1137126020_0:0:2750:1547_1920x0_80_0_0_f2c739e10bd1dd9a6f28b6a4ef2a2cfb.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Ольга Леонова
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg
Ольга Леонова
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/08/1137126020_268:0:2331:1547_1920x0_80_0_0_77e99baba3c95deec808e55c3cc5a415.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Ольга Леонова
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg
с песней по крыму, музыка, культура, севастополь, великая отечественная война, чф рф (черноморский флот российской федерации)
Заветный камень в истории города-героя - самая трагическая песня о Севастополе
Шеф-редактор специальных проектов
Полуостров как музыкальный вдохновитель. Новый проект РИА Новости Крым "С песней по Крыму" – о песнях, написанных в Крыму и о нем. Музыкальный путеводитель по географии и истории края.
О Севастополе написано множество песен, наиболее известные – в советское время. Одна из самых драматичных была создана в 1943 году композитором Борисом Мокроусовым, который служил в Великую Отечественную на Черноморском флоте в Севастополе. Песня написана на стихи Александра Жарова - не только поэта, но и корреспондента журнала "Краснофлотец".
Песня о моряках Севастополя рождалась… в бомбоубежище. Именно там, недалеко от сердца Севастополя - Графской пристани - встретились в 1942 году Жаров и Мокроусов. Именно под землей Жаров сочинил первые строки о холодных волнах Черного моря.
По словам поэта, Мокроусов считал, что песня должна быть "широкая, эпическая, сдержанно-торжественная, как баллада", уже в то время предвещающая победу над врагами, но при этом она должна "нести в себе горькую правду первого периода войны".
Но в процессе сочинении песни произошел существенный временной перерыв: Жарова перевели на Северный флот, Мокроусов же остался в осажденном Севастополе практически до его падения.
Снова приступить к песне помог случай. Однажды в июле 1943 года Жаров увидел в одной из флотских газет очерк своего коллеги Леонида Соловьева (автора известной повести о Ходже Насреддине). В нем рассказывалось о том, как пять дней по морю из покинутого Севастополя в Туапсе плыли несколько матросов, один, тяжело раненый, умирал, и держал в руке кусок гранита, отколотого снарядом от парапета Графской пристани. С наказом умирающий обратился к своим товарищам, чтобы с этим осколком они с победой вернулись в Севастополь.
Случай был не уникальным: многие из защитников города-героя носили на груди комок святой Севастопольской земли с надеждой, что настанет день освобождения и с победой над проклятыми фашистами они вернут эту горсть на родное место.
Уже летом 1943 года тандему сочинителей удалось встретиться в Москве, и песня все же родилась в две недели.
Первый, кто исполнил балладу, был бас Георгий Абрамов. Но настоящей задушевности композиция обрела в голосе неподражаемого Утесова. В исполнении Леонида Осиповича она была с восторгом встречена на фронте.
"Это песня не только сегодняшнего дня, она и в будущем будет принадлежать людям", - говорил советский певец в одном из своих интервью.
Композитор Исаак Дунаевский называл "Заветный камень" лучшей песней о войне и образцом настоящей песенной героики, услышав в ней ритм широких и неспокойных морских волн.
Александр Жаров рассказывал, что ему довелось быть в Севастополе в июле 1944 года, когда после освобождения от захватчиков в него входили советские войска. Он был очень обрадован, услышав, как один из входящих в город отрядов морской пехоты распевал песню "Заветный камень". Тогда же слова последних строф пришлось немного переделать - поменять будущее время на прошедшее.
Борису Мокроусову за создание нескольких песен, в том числе и "Заветного камня", была присуждена Сталинская премия.
"Заветный камень" неоднократно перепевался, имел и женское исполнение.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
