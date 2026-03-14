Самая трагическая песня о Севастополе

2026-03-14T20:02

Полуостров как музыкальный вдохновитель. Новый проект РИА Новости Крым "С песней по Крыму" – о песнях, написанных в Крыму и о нем. Музыкальный путеводитель по географии и истории края.О Севастополе написано множество песен, наиболее известные – в советское время. Одна из самых драматичных была создана в 1943 году композитором Борисом Мокроусовым, который служил в Великую Отечественную на Черноморском флоте в Севастополе. Песня написана на стихи Александра Жарова - не только поэта, но и корреспондента журнала "Краснофлотец".Песня о моряках Севастополя рождалась… в бомбоубежище. Именно там, недалеко от сердца Севастополя - Графской пристани - встретились в 1942 году Жаров и Мокроусов. Именно под землей Жаров сочинил первые строки о холодных волнах Черного моря.Но в процессе сочинении песни произошел существенный временной перерыв: Жарова перевели на Северный флот, Мокроусов же остался в осажденном Севастополе практически до его падения.Снова приступить к песне помог случай. Однажды в июле 1943 года Жаров увидел в одной из флотских газет очерк своего коллеги Леонида Соловьева (автора известной повести о Ходже Насреддине). В нем рассказывалось о том, как пять дней по морю из покинутого Севастополя в Туапсе плыли несколько матросов, один, тяжело раненый, умирал, и держал в руке кусок гранита, отколотого снарядом от парапета Графской пристани. С наказом умирающий обратился к своим товарищам, чтобы с этим осколком они с победой вернулись в Севастополь.Случай был не уникальным: многие из защитников города-героя носили на груди комок святой Севастопольской земли с надеждой, что настанет день освобождения и с победой над проклятыми фашистами они вернут эту горсть на родное место.Уже летом 1943 года тандему сочинителей удалось встретиться в Москве, и песня все же родилась в две недели.Первый, кто исполнил балладу, был бас Георгий Абрамов. Но настоящей задушевности композиция обрела в голосе неподражаемого Утесова. В исполнении Леонида Осиповича она была с восторгом встречена на фронте.Композитор Исаак Дунаевский называл "Заветный камень" лучшей песней о войне и образцом настоящей песенной героики, услышав в ней ритм широких и неспокойных морских волн.Александр Жаров рассказывал, что ему довелось быть в Севастополе в июле 1944 года, когда после освобождения от захватчиков в него входили советские войска. Он был очень обрадован, услышав, как один из входящих в город отрядов морской пехоты распевал песню "Заветный камень". Тогда же слова последних строф пришлось немного переделать - поменять будущее время на прошедшее.Борису Мокроусову за создание нескольких песен, в том числе и "Заветного камня", была присуждена Сталинская премия."Заветный камень" неоднократно перепевался, имел и женское исполнение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Моряк и девушка: как великий композитор увековечил войну и любовьЛеонид Утесов и Георг Отс: заветные песни о Севастополе"Севастопольский вальс" вновь зазвучит накануне Победы

