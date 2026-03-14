Россиянка Ворончихина завоевала золотую медаль на Паралимпиаде в Италии

Российская горнолыжница Варвара Ворончихина завоевала золотую медаль в слаломе на Паралимпийских играх в Италии. РИА Новости Крым, 14.03.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. Российская горнолыжница Варвара Ворончихина завоевала золотую медаль в слаломе на Паралимпийских играх в Италии.По сумме двух попыток Ворончихина, которая выступает в классе LW6/8-2 (поражение части руки), показала результат 1 минута 26,95 секунды. Серебряной медалисткой стала китаянка Чжу Вэньцзин (отставание - 1,49 секунды), бронзовой - канадка Микаэла Жосслен (+2,24).Ранее на Паралимпиаде в Италии Ворончихина одержала победу в супергиганте, завоевала бронзу в скоростном спуске и серебро в гигантском слаломе. Всего в активе сборной России пять золотых, одна серебряная и три бронзовые награды.Спортсменке 23 года, она чемпионка мира и победительница этапов Кубка мира.Российские спортсмены впервые с 2014 года выступают на Паралимпиаде с национальной символикой. В сентябре 2025 года Международный паралимпийский комитет (IPC) полностью восстановил в правах Паралимпийский комитет России (ПКР).Игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо проходят с 6 по 15 марта. В них принимают участие всего шестеро россиян. Россия пока на четвертом месте, Первое - у США, второе - у Китая. Для сравнения - США представляют 219 спортсменов (109 мужчин и 110 женщин). Китай — 282 (124 мужчины и 158 женщин).

