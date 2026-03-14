Рейтинг@Mail.ru
Россиянка Ворончихина завоевала золотую медаль на Паралимпиаде в Италии - РИА Новости Крым, 14.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260314/rossiyanka-voronchikhina-zavoevala-zolotuyu-medal-na-paralimpiade-v-italii-1154342929.html
Россиянка Ворончихина завоевала золотую медаль на Паралимпиаде в Италии
Российская горнолыжница Варвара Ворончихина завоевала золотую медаль в слаломе на Паралимпийских играх в Италии. РИА Новости Крым, 14.03.2026
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/07/1153772676_0:0:3207:1804_1920x0_80_0_0_f19cf0b570f42f7e9372db8254e74e2f.jpg
https://crimea.ria.ru/20260313/rossiyanin-aleksey-bugaev-vzyal-bronzu-v-gigantskom-slalome-na-paralimpiade-1154315422.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/07/1153772676_478:0:3207:2047_1920x0_80_0_0_9e8ed4f06cf9cd5f23a0f0cdd6b04956.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
16:30 14.03.2026
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкВарвара Ворончихина
Варвара Ворончихина - РИА Новости, 1920, 14.03.2026
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. Российская горнолыжница Варвара Ворончихина завоевала золотую медаль в слаломе на Паралимпийских играх в Италии.
По сумме двух попыток Ворончихина, которая выступает в классе LW6/8-2 (поражение части руки), показала результат 1 минута 26,95 секунды. Серебряной медалисткой стала китаянка Чжу Вэньцзин (отставание - 1,49 секунды), бронзовой - канадка Микаэла Жосслен (+2,24).
Ранее на Паралимпиаде в Италии Ворончихина одержала победу в супергиганте, завоевала бронзу в скоростном спуске и серебро в гигантском слаломе. Всего в активе сборной России пять золотых, одна серебряная и три бронзовые награды.
Спортсменке 23 года, она чемпионка мира и победительница этапов Кубка мира.
Российские спортсмены впервые с 2014 года выступают на Паралимпиаде с национальной символикой. В сентябре 2025 года Международный паралимпийский комитет (IPC) полностью восстановил в правах Паралимпийский комитет России (ПКР).
Игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо проходят с 6 по 15 марта. В них принимают участие всего шестеро россиян. Россия пока на четвертом месте, Первое - у США, второе - у Китая. Для сравнения - США представляют 219 спортсменов (109 мужчин и 110 женщин). Китай — 282 (124 мужчины и 158 женщин).
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
