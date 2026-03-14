https://crimea.ria.ru/20260314/rossiyanka-voronchikhina-zavoevala-zolotuyu-medal-na-paralimpiade-v-italii-1154342929.html
Россиянка Ворончихина завоевала золотую медаль на Паралимпиаде в Италии
2026-03-14T16:30
паралимпийский спорт
спорт
италия
россия
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/07/1153772676_0:0:3207:1804_1920x0_80_0_0_f19cf0b570f42f7e9372db8254e74e2f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. Российская горнолыжница Варвара Ворончихина завоевала золотую медаль в слаломе на Паралимпийских играх в Италии.По сумме двух попыток Ворончихина, которая выступает в классе LW6/8-2 (поражение части руки), показала результат 1 минута 26,95 секунды. Серебряной медалисткой стала китаянка Чжу Вэньцзин (отставание - 1,49 секунды), бронзовой - канадка Микаэла Жосслен (+2,24).Ранее на Паралимпиаде в Италии Ворончихина одержала победу в супергиганте, завоевала бронзу в скоростном спуске и серебро в гигантском слаломе. Всего в активе сборной России пять золотых, одна серебряная и три бронзовые награды.Спортсменке 23 года, она чемпионка мира и победительница этапов Кубка мира.Российские спортсмены впервые с 2014 года выступают на Паралимпиаде с национальной символикой. В сентябре 2025 года Международный паралимпийский комитет (IPC) полностью восстановил в правах Паралимпийский комитет России (ПКР).Игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо проходят с 6 по 15 марта. В них принимают участие всего шестеро россиян. Россия пока на четвертом месте, Первое - у США, второе - у Китая. Для сравнения - США представляют 219 спортсменов (109 мужчин и 110 женщин). Китай — 282 (124 мужчины и 158 женщин).
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/07/1153772676_478:0:3207:2047_1920x0_80_0_0_9e8ed4f06cf9cd5f23a0f0cdd6b04956.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
