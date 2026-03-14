Что с электричками в Крыму после задержек на пути следования
Что с электричками в Крыму после задержек на пути следования

Все ранее задержавшиеся в пути электрички в Евпаторию и обратно восстановили график – ЮППК

15:57 14.03.2026 (обновлено: 16:00 14.03.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. Все электрички, которые ранее в субботу задерживались в пути на маршрутах следования в Евпаторию и обратно, восстановились в графике и едут без задержек. Об этом РИА Новости Крым сообщили в Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК).
Ранее в субботу в ЮППК сообщили, что на промежутке между станциями Евпатория-Товарная и Прибрежной перекрыто движение электричек по техническим причинам, из-за чего все электропоезда, следующие в Евпаторию и обратно через данный участок, задерживаются на время от почти часа до трех часов.
"Сейчас все хорошо. Все электрички восстановились и едут без задержек", – сказали в компании.
Здесь уточнили, что ситуация стала стабилизироваться в районе 13 часов дня.
