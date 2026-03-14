Атаки террористического Киева и падение метеоритов – топ недели - РИА Новости Крым, 14.03.2026
Атаки террористического Киева и падение метеоритов – топ недели
Атаки террористического Киева и падение метеоритов – топ недели - РИА Новости Крым, 14.03.2026
Атаки террористического Киева и падение метеоритов – топ недели
Атаки ВСУ на Брянск, Севастополь и другие регионы РФ. Перспективы мирного урегулирования украинского конфликта. Санкции главы киевского режима Владимира... РИА Новости Крым, 14.03.2026
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. Атаки ВСУ на Брянск, Севастополь и другие регионы РФ. Перспективы мирного урегулирования украинского конфликта. Санкции главы киевского режима Владимира Зеленского против крымского винзавода "Массандра". Серия землетрясений в Турции. Метеориты над Германией и Крымским мостом. Цены на аренду жилья в Крыму.О главных событиях этой недели по версии читателей – в подборке РИА Новости Крым.Атаки ВСУ на мирные регионы РФНа этой наделе ВСУ продолжали атаковать мирные регионы РФ. Во вторник боевики ударили по больнице в ДНР – восемь медиков погибли и десять человек получили ранения.Вечером того же дня враг нанес удар семью крылатыми ракетами Storm Shadow по мирным жителям в Брянске. В результате погибли семь человек, еще 42 человека пострадали. Также повреждены более 70 объектов инфраструктуры и транспортные средства, в том числе помещения предприятия гражданского назначения. Возбуждено уголовное дело. Власти Брянской области объявили 11 марта днем траура по погибшим. Российские военные будут определять то, каким будет ответ на удар ВСУ по Брянску, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В среду в Сочи обломки БПЛА упали на многоэтажку – начался пожар. Несколько раз за неделю воздушная тревога звучала в Севастополе, над регионом работала ПВО. 10 марта после атаки от 6 числа, в которой пострадали 9 человек, в городе объявили режим ЧС. В ночь на 13 марта над Севастополем уничтожены 53 вражеских дрона. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, эта атака стала одной из самых продолжительных. От сбитого беспилотника загорелся участок леса на 1,5 тысячах "квадратов", повреждены автомобили и многоэтажки.Урегулирование и наступлениеПрезидент США Дональд Трамп во время саммита "Щит Америки" во Флориде назвал вопрос урегулирования конфликта на Украине очень трудным. При этом, по его словам, мир был близок множество раз и сейчас конец войны "на подходе".Глава киевского режима Владимир Зеленский на этой неделе заявил, что следующий раунд трехсторонних переговоров с участием России, США и Украины по урегулированию украинского конфликта может пройти в Турции или Швейцарии на следующей неделе.По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, конкретных дат и мест проведения нового раунда трехсторонних переговоров пока нет.На фоне разговоров об урегулировании ВСУ готовятся к весенне-летней наступательной кампании, а точнее – военной провокации. Киев может провести ее силами иностранных наемников и опытных кадровых украинских частей, которые на передовой заменят мобилизованные военнослужащие, считает профессор факультета политологии МГУ, завкафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter, доктор политических наук Андрей Манойло.Санкции ЗеленскогоВладимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины о применении санкций в отношении крымского винодельческого предприятия "Массандра".Согласно указу, винзавод лишается "государственных наград Украины". Кроме того, санкции предусматривают "блокировку активов" предприятия и "ограничение торговых операций" сроком на 10 лет, а также другие меры. Также Киев пролонгировал санкции в отношении ряда российских компаний.Землетрясения в ТурцииЗемлетрясение магнитудой 5.3 балла произошло в центральной Турции в ночь на пятницу, после чего в регионе произошло еще около 70 подземных толчков небольшой силы, сообщал Европейский сейсмологический центр . Днем ранее в Турции произошло около 40 подземных толчков, магнитуда самого сильного составила 4 балла, землетрясение ощутили в нескольких районах Анкары. Люди покинули свои дома. В среду землетрясение магнитудой 5.2 балла зафиксировано в Туркменистане, в Турции произошла серия из 50 подземных толчков с максимальной магнитудой до 4 баллов.Падение метеоритовВ Германии упавший с неба метеорит повредил крыши домов, сообщили в понедельник местные СМИ со ссылкой на полицию. Сообщения о повреждениях поступили из регионов Хунсрюк и Эйфель, а также из Кобленца. Представитель национального оперативного центра по обеспечению безопасности воздушного пространства земли Северный Рейн-Вестфалия подтвердил факт инцидента, но не привел подробностей. Сообщается, что никто не пострадал.В ночь на четверг небольшой метеорит пролетел и разрушился в атмосфере земли над восточной частью побережья Черного моря, сообщили в четверг в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. Метеорит пролетел в 100 километрах от Крымского моста.Аренда квартир в КрымуВ Крыму стоимость аренды квартир в среднем увеличилась на 15% и превысила 34 тысячи рублей в месяц, рассказал на этой неделе руководитель категории долгосрочной аренды платформы "Авито Недвижимость" Константин Каменев. Эксперт уточнил, что однокомнатные квартиры в регионе подорожали за год на 16% (до 30,2 тыс. рублей), двухкомнатные – на 12% (до 38,4 тыс. рублей), трехкомнатные – на 8% (до 46,1 тыс. рублей), студии – на 9% (до 27,2 тыс. рублей в месяц). При этом особым спросом в Крыму пользуются именно однокомнатные квартиры.новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Атаки террористического Киева и падение метеоритов – топ недели

Атаки террористического Киева на регионы РФ и падение метеоритов – топ новостей недели

18:21 14.03.2026 (обновлено: 18:23 14.03.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. Атаки ВСУ на Брянск, Севастополь и другие регионы РФ. Перспективы мирного урегулирования украинского конфликта. Санкции главы киевского режима Владимира Зеленского против крымского винзавода "Массандра". Серия землетрясений в Турции. Метеориты над Германией и Крымским мостом. Цены на аренду жилья в Крыму.
О главных событиях этой недели по версии читателей – в подборке РИА Новости Крым.

Атаки ВСУ на мирные регионы РФ

На этой наделе ВСУ продолжали атаковать мирные регионы РФ. Во вторник боевики ударили по больнице в ДНР – восемь медиков погибли и десять человек получили ранения.
Вечером того же дня враг нанес удар семью крылатыми ракетами Storm Shadow по мирным жителям в Брянске. В результате погибли семь человек, еще 42 человека пострадали. Также повреждены более 70 объектов инфраструктуры и транспортные средства, в том числе помещения предприятия гражданского назначения. Возбуждено уголовное дело. Власти Брянской области объявили 11 марта днем траура по погибшим. Российские военные будут определять то, каким будет ответ на удар ВСУ по Брянску, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В среду в Сочи обломки БПЛА упали на многоэтажку – начался пожар. Несколько раз за неделю воздушная тревога звучала в Севастополе, над регионом работала ПВО. 10 марта после атаки от 6 числа, в которой пострадали 9 человек, в городе объявили режим ЧС. В ночь на 13 марта над Севастополем уничтожены 53 вражеских дрона. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, эта атака стала одной из самых продолжительных. От сбитого беспилотника загорелся участок леса на 1,5 тысячах "квадратов", повреждены автомобили и многоэтажки.
Урегулирование и наступление

Президент США Дональд Трамп во время саммита "Щит Америки" во Флориде назвал вопрос урегулирования конфликта на Украине очень трудным. При этом, по его словам, мир был близок множество раз и сейчас конец войны "на подходе".
Глава киевского режима Владимир Зеленский на этой неделе заявил, что следующий раунд трехсторонних переговоров с участием России, США и Украины по урегулированию украинского конфликта может пройти в Турции или Швейцарии на следующей неделе.
По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, конкретных дат и мест проведения нового раунда трехсторонних переговоров пока нет.
На фоне разговоров об урегулировании ВСУ готовятся к весенне-летней наступательной кампании, а точнее – военной провокации. Киев может провести ее силами иностранных наемников и опытных кадровых украинских частей, которые на передовой заменят мобилизованные военнослужащие, считает профессор факультета политологии МГУ, завкафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter, доктор политических наук Андрей Манойло.
Санкции Зеленского

Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины о применении санкций в отношении крымского винодельческого предприятия "Массандра".Согласно указу, винзавод лишается "государственных наград Украины". Кроме того, санкции предусматривают "блокировку активов" предприятия и "ограничение торговых операций" сроком на 10 лет, а также другие меры. Также Киев пролонгировал санкции в отношении ряда российских компаний.
Землетрясения в Турции

Землетрясение магнитудой 5.3 балла произошло в центральной Турции в ночь на пятницу, после чего в регионе произошло еще около 70 подземных толчков небольшой силы, сообщал Европейский сейсмологический центр . Днем ранее в Турции произошло около 40 подземных толчков, магнитуда самого сильного составила 4 балла, землетрясение ощутили в нескольких районах Анкары. Люди покинули свои дома. В среду землетрясение магнитудой 5.2 балла зафиксировано в Туркменистане, в Турции произошла серия из 50 подземных толчков с максимальной магнитудой до 4 баллов.
Падение метеоритов

В Германии упавший с неба метеорит повредил крыши домов, сообщили в понедельник местные СМИ со ссылкой на полицию. Сообщения о повреждениях поступили из регионов Хунсрюк и Эйфель, а также из Кобленца. Представитель национального оперативного центра по обеспечению безопасности воздушного пространства земли Северный Рейн-Вестфалия подтвердил факт инцидента, но не привел подробностей. Сообщается, что никто не пострадал.
В ночь на четверг небольшой метеорит пролетел и разрушился в атмосфере земли над восточной частью побережья Черного моря, сообщили в четверг в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. Метеорит пролетел в 100 километрах от Крымского моста.
Аренда квартир в Крыму

В Крыму стоимость аренды квартир в среднем увеличилась на 15% и превысила 34 тысячи рублей в месяц, рассказал на этой неделе руководитель категории долгосрочной аренды платформы "Авито Недвижимость" Константин Каменев. Эксперт уточнил, что однокомнатные квартиры в регионе подорожали за год на 16% (до 30,2 тыс. рублей), двухкомнатные – на 12% (до 38,4 тыс. рублей), трехкомнатные – на 8% (до 46,1 тыс. рублей), студии – на 9% (до 27,2 тыс. рублей в месяц). При этом особым спросом в Крыму пользуются именно однокомнатные квартиры.
